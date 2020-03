Pourquoi Holby City n’est-elle pas à la télévision ce soir? Quand est le savon BBC de retour? – HITC

Holby City est généralement diffusée le mardi soir à 20 h. Mais le feuilleton BBC One n’est pas à la télévision ce soir.

La série dramatique médicale va bon train depuis sa première diffusion en 1999.

L’émission est étroitement liée à sa sœur soap Casualty et les deux réalisent régulièrement des épisodes croisés avec des personnages et des intrigues.

En fait, Holby a été créé comme une émission dérivée de Casualty et a gagné une grande popularité parmi les téléspectateurs au cours des 20 dernières années.

Mais Holby City n’est pas sur BBC One pour un nouvel épisode ce soir.

Pourquoi Holby City n’est-elle pas à la télévision ce soir?

BBC One ne diffusera pas Holby City à son horaire habituel à 20 heures ce soir (mardi 3 mars).

Le diffuseur diffuse la FA Cup cette semaine, c’est pourquoi il y a tant de changements dans son horaire de télévision.

Au lieu de Holby City, BBC One diffusera le match Chelsea v Liverpool de 19h30 à 22h00.

Et en plus, il n’y aura pas non plus Holby la semaine prochaine!

Les fans sont tristes de l’annulation de Holby City

Comme prévu, de nombreux fans de Holby City sont déçus que le feuilleton ne soit pas de retour avec un nouvel épisode mardi.

Surtout ceux qui ne se soucient pas du football et qui ont l’habitude de regarder le drame médical chaque semaine.

“Je ne suis pas sûr de pouvoir passer une semaine entière sans Holby pour être honnête”, a réagi un fan. Un autre a tweeté: «Awwww… No Holby City cette semaine. Besoin de prendre des médicaments sur les épisodes précédents! “

