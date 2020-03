Pourquoi J.K. Rowling ne confirmera pas la fabrication des horcruxes

Le monde magique de Harry Potter est aimé par les générations nouvelles et anciennes. Auteur J.K. Rowling nous a fait découvrir un univers entièrement imaginé et plein de magie qui semblait parfois tout à fait plausible. Alors que les derniers livres et films sont sortis il y a de nombreuses années, les fans tentent toujours de comprendre comment certaines choses fonctionnent dans le monde de la magie sorcière de Rowling.

L’un de ces mystères non résolus est de savoir comment une sorcière ou un sorcier crée un Horcruxe. Alors que de nombreux fans comprennent le but des Horcruxes en ce qui concerne la défaite de Lord Voldemort, beaucoup se demandent encore comment ils en sont réellement venus. Une nouvelle théorie des fans a peut-être clarifié le fonctionnement du processus de création d’un Horcruxe.

Qu’est-ce qu’un Horcruxe?

Dans Harry Potter et le Prince de sang mêlé, nous apprenons que Tom Riddle, qui deviendra plus tard Voldemort, s’intéressait aux Horcruxes. Ces objets de magie noire font partie d’une âme de sorcière ou de sorcier, leur permettant finalement d’atteindre l’immortalité.

Tout au long de ses recherches sur les arts sombres, Jedusor s’est tourné vers le professeur Slughorn pour plus d’informations. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faudrait pour créer un Horcruxe, Slughorn était dégoûté à l’idée que Jedusor commette un acte aussi odieux. Quoi qu’il en soit, Jedusor a fini par diviser son âme en sept morceaux pour devenir Lord Voldemort.

Jedusor a caché chaque morceau de son âme dans un objet inanimé, ce qui est considéré comme la meilleure pratique lors de la création d’un Horcruxe car ils sont difficiles à détruire. Jedusor a utilisé son propre journal, la bague de son grand-père, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe d’Helga Poufsouffle, le diadème de Rowena Ravenclaw et Nagini le serpent pour créer ses Horcruxes. Plus tard, il créerait sans le savoir un Horcruxe à partir d’Harry Potter lui-même.

Comment un Horcruxe est créé

Dans le sixième livre de Harry Potter, Tom Riddle a découvert comment faire des Horcruxes en lisant Secrets of the Darkest Art. Bien que le processus n’ait jamais été confirmé ou publié par Rowling, les fans de Harry Potter ont supposé qu’il y a trois étapes pour créer un Horcruxe. La première étape est le meurtre. Considéré comme un acte suprême du mal dans le monde sorcier, tuer quelqu’un d’autre est le seul moyen pour une sorcière ou un sorcier de fragmenter son âme.

Lorsque l’âme est divisée, la partie coupée a besoin d’un nouveau foyer. Cette partie de l’âme est envoyée dans un objet qui servira de Horcruxe. Une partie de l’âme d’une personne peut être cachée dans une autre personne, mais quand cette personne meurt, le morceau d’âme caché en elle fait de même. Il existe une troisième et dernière étape pour créer un Horcruxe, mais cela reste enveloppé de mystère.

Pourquoi J.K. Rowling ne confirmera pas comment faire des Horcruxes

Dans une interview avec PotterCast, Rowling a déclaré que son éditeur se sentait physiquement malade lorsqu’elle a décrit comment créer un Horcruxe. Malgré la confirmation de Rowling elle-même, de nombreux fans de Harry Potter ont reconstitué ce qu’ils pensent être la dernière étape de la création d’un Horcruxe.

Un utilisateur de Reddit a émis l’hypothèse que le cannibalisme est la troisième et dernière étape de la création d’un Horcruxe. Plus spécifiquement, cet utilisateur de Reddit estime que pour achever le processus, la chair et / ou le sang d’une autre personne doivent être consommés.

Bien que ce soit une théorie plausible, les fans n’obtiendront probablement jamais la vérité sur la façon dont Rowling a imaginé qu’un Horcruxe soit créé. Même si elle fournissait aux fans un guide étape par étape pour créer un Horcruxe, Potterheads trouverait toujours un moyen de réfuter son travail – ce qui est probablement sa raison de ne jamais révéler comment ces objets pervers deviennent. Dans son interview PotterCast, Rowling a admis: “Cela a été le cas avec la plupart des” Harry Potter. “J’ai donné mon explication et cela alimente juste plus de débat.”

Ainsi, les fans de Harry Potter n’auront qu’à se contenter du fait que le cannibalisme est probablement la dernière étape de la création d’un Horcruxe, ou continuer à creuser jusqu’à ce qu’ils trouvent une autre théorie plus logique!