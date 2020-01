Pourquoi Jasmin est-il sorti sur Blake?

Blake Abelard et Jasmin Lahtinen ont confondu de nombreux téléspectateurs de la saison 7 de 90 Day Fiancé de TLC, surtout parce qu’ils ne pouvaient pas sembler plus différents.

Blake est un producteur de musique, DJ et ingénieur audio sortant de Los Angeles. Il a un large cercle d’amis et aime les spectacles et les fêtes. Pendant ce temps, Jasmin est un mannequin finlandais réservé qui espère devenir une maman au foyer. Elle est introvertie et préfère rester à l’écart des foules et boire.

Les différences entre les stars du 90 Day Fiancé sont devenues encore plus évidentes lors de l’épisode du 90 janvier du 90 Day Fiancé, “Blindsided”. Alors que Blake avait prévu une nuit de fête pour l’anniversaire de son ami, Jasmin voulait une nuit tranquille seule. L’argument du couple est devenu si vif que Jasmin est finalement parti passer du temps avec sa sœur à la place.

Blake Abelard et Jasmin Lahtinen | Jasmin Lahtinen via Instagram

Blake et Jasmin se sont disputés sur ses plans pour une soirée

Au début de “Blindsided”, Blake avait prévu d’emmener Jasmin pour la nuit pour apaiser le scepticisme de ses amis au sujet de leur relation.

“Toutes les craintes de mes amis à propos de Jasmin, c’est un peu difficile à entendre”, a-t-il admis. La star de 90 jours Fiancé a déclaré que lui et Jasmin allaient dîner avec ses amis pour l’anniversaire d’un copain avant de passer la nuit à faire la fête dans un club. Il espérait que la nuit aiderait Jasmin et ses amis à «trouver un terrain d’entente».

Mais Jasmin avait des idées différentes. “Pouvons-nous sauter cette chose avant le dîner?” Lui demanda-t-elle, espérant passer une nuit tranquille seule avec son fiancé avant la fête.

“Je préfère simplement aller dîner, juste moi et Blake”, a déclaré Jasmin aux producteurs de TLC.

Mais Blake a déclaré que sauter le dîner serait encore pire que de sauter la fête. “C’est la partie la plus importante”, a-t-il insisté.

«Mais je suis plus important. Nous sommes plus importants », a repoussé Jasmin, disant qu’ils avaient peu de temps à passer seuls avant leur mariage.

Blake a accepté à contrecœur, mais a admis qu’il n’était pas satisfait de sa fiancée pour le moment. “Jasmin savait quel était le plan, donc non, je n’en suis pas super content”, a déclaré la star de 90 Day Fiancé.

Le mannequin finlandais est finalement parti sans son fiancé après s’être disputé pour sa consommation d’alcool

Mais la soirée du couple n’était pas aussi calme et romantique que Jasmin l’espérait. Au dîner, Blake commanda plusieurs boissons, laissant Jasmin frustré.

“Je ne vais pas être le seul à ne pas boire pendant que tout le monde le fait”, lui a-t-il dit en en commandant un autre.

“Il boit et ne fait pas attention à moi, et cela me met en colère”, a déclaré Jasmin aux producteurs de 90 Day Fiancé, ajoutant qu’elle allait bien avec un ou deux verres mais qu’elle se sentait mal à l’aise lorsque Blake buvait plus que cela.

“Je pense que je pourrais rentrer chez moi après ça,” dit finalement Jasmin, clairement en colère contre son fiancé.

Mais Blake a insisté pour que Jasmin se rende à la fête avec lui afin de nouer une meilleure relation avec ses amis. “Eh bien, tu peux y aller seul,” refusa Jasmin.

“C’est un gaspillage total!”, A déclaré Blake. “Tu n’as pas eu à couper l’anniversaire de mon ami.”

À l’extérieur du restaurant, le couple a continué à se battre pour boire de Blake et l’introversion de Jasmin, Jasmin se dirigeant finalement vers la maison de sa sœur dans un taxi et laissant Blake aller seul à la fête.

Jasmin a dit à sa sœur qu’elle ne pensait pas que Blake tenait compte de ses préférences

Alors que la sœur de Jasmin l’a encouragée à faire des compromis avec son fiancé américain plus sortant, la star de 90 Day Fiancé a déclaré qu’elle sentait que son futur mari ne respectait pas son style de vie.

Jasmin s’est plaint que, alors qu’elle avait essayé d’expliquer ses intérêts à Blake (comme “le yoga, la méditation et la relaxation”), il ne l’avait jamais vraiment remarqué.

En fait, la star de 90 Day Fiancé a déclaré qu’elle avait l’impression que son séjour aux États-Unis était presque entièrement centré sur ses amis et ses passions. Elle craignait que son fiancé ne montre jamais d’intérêt pour ce qu’elle aimait faire et n’adapterait pas du tout son style de vie au sien.