Pourquoi Jax Taylor pense-t-il qu’il a été «intimidé» pour avoir Tom Sandoval dans son mariage?

Jax Taylor de Vanderpump Rules a inclus à contrecœur Tom Sandoval dans sa fête de mariage. Sandoval était à l’origine un «co-best man» avec Tom Schwartz mais a été «rétrogradé» après avoir été presque complètement expulsé de l’événement.

Jax Taylor | Banque de photos Casey Durkin / Bravo / NBCU via .

Avant le mariage, Taylor s’est aggravé avec Sandoval quand il a dit que Sandoval ne répondait pas à de nombreux SMS avant le mariage. Il est devenu encore plus agacé et en colère lorsque Sandoval l’a poussé à prendre des mesures contre le pasteur homophobe engagé à l’origine pour officier le mariage. La colère de Taylor provenait principalement de la persistance de Sandoval à propos des jours du pasteur avant le mariage. Il a insisté sur le fait que non seulement Sandoval n’était pas dans son mariage, mais il l’a également dissuadé d’assister à l’événement.

Cependant, Sandoval s’est excusé et Taylor a cédé, disant même à Sandoval qu’il voulait toujours qu’il fasse partie de la fête de mariage. Il a grogné pendant les répétitions lorsque Sandoval a pris sa place à côté de Taylor et l’a fait reculer. Mais maintenant, Taylor partage qu’il n’a jamais voulu Sandoval dans son mariage et a insisté sur le fait qu’il se sentait obligé de l’inclure.

Taylor regrette d’avoir Sandoval dans son mariage

Taylor s’assoit à côté de la patronne Lisa Vanderpump dans un clip Vanderpump Rules After Show. “Je vais être honnête avec vous et vous n’aimerez peut-être pas ça, mais je regrette cette décision”, dit-il à Vanderpump. Vanderpump semble terrassé par la remarque de Taylor.

«Absolument», poursuit-il. «Je me suis fait intimider pour l’avoir. J’avais Brittany sur moi, j’avais tout le monde sur moi. “Tu vas le regretter.” J’aurais dû l’avoir au mariage, absolument. Mais il n’aurait pas dû se tenir à côté de moi. ”

Vanderpump semble être déçu d’entendre l’affirmation de Taylor. “C’est vraiment triste”, dit-elle.

Brittany Cartwright pense que Sandoval a fait du bon travail

On a demandé à l’épouse de Taylor, Brittany Cartwright, comment Sandoval a fait en tant que membre de la noce. “J’ai pensé pendant le mariage et comme au bachelorette, et des trucs comme ça, il a fait un excellent travail!” Elle pense que les événements qui ont précédé le mariage et parfois son absence étaient gênants.

Cependant, Sandoval insiste sur le fait qu’il est resté en contact avec Taylor. Cartwright reconnaît également avoir vu les réponses de Sandoval. Mais elle a dit que tout le débat était devenu confus parce que les gars continuaient de tourner en rond.

Mais Taylor pense que Sandoval aurait dû appeler et demander de tout régler. «Je peux surmonter beaucoup de choses», insiste-t-il. «Mais me mettre sur la sellette comme votre meilleur ami? Peut-être que le projecteur n’était pas sur lui pendant cinq minutes? “

Le tout était un «montagnes russes»

Sandoval a suivi sa trajectoire de mariage. «J’ai été rétrogradé», a-t-il déclaré. Tom Schwartz a répondu: «Ensuite, vous avez été promu ou re-promu.» Mais Sandoval ajoute qu’il a été réintégré puis renvoyé. Les gars semblent en fait confus sur la chronologie car la position de mariage de Sandoval a été déplacée plusieurs fois.

“Vous savez quand vous êtes embauché quelque part et vous êtes à l’essai”, a demandé Sandoval. «C’était comme ça. Cela ressemblait à un spectacle de compétition et le gagnant peut être dans la fête de mariage de Jax ou comme son meilleur homme ou quelque chose. ” Schwartz est d’accord et a ajouté que la rencontre entière était une «montagne russe».

Sandoval pense que Taylor était trop dramatique

Sandoval explique également l’affirmation de Taylor selon laquelle il n’était pas facilement disponible avant les noces. “Je n’étais pas du tout MIA”, insiste Sandoval. Mais Schwartz partage que Sandoval n’était pas très réactif non plus. «J’ai répondu à chacun de ses messages texte.» Sandoval a même montré à Taylor ses réponses lors d’un épisode.

Sandoval a ajouté que Taylor avait même créé un drame au sein de la noce en disant à d’autres garçons d’honneur que Sandoval n’était pas réactif. En outre, le drame entourant la «pré-célibataire» était également un week-end de dernière minute, a-t-il ajouté. En fait, Taylor semblait bien que Sandoval avait déjà réservé un week-end pour être avec sa famille aussi. Mais ensuite, les gens ont demandé où se trouvait Sandoval et Taylor est devenu dramatique.

En bout de ligne, “Cela n’a pas dû se transformer en ce qu’il a fait”, a déclaré Sandoval. «Ça aurait pu être une conversation entre moi et Jax.