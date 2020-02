Pourquoi Jazz Jennings a-t-elle eu besoin d’une quatrième chirurgie de confirmation de genre après complications?

le jazz

Jennings n’a pas eu un voyage sans obstacle et sans effort jusqu’à elle

chirurgie de confirmation finale du sexe.

le

Une militante des droits des trans de 19 ans et vedette de I Am Jazz de TLC l’a fait

première chirurgie du bas en 2018 après avoir passé de nombreuses années sur les bloqueurs de la puberté. Mais

de graves complications l’ont obligée à obtenir non pas un, mais deux correctifs

procédures par la suite.

Sur

la première saison de I

Am Jazz Season 6, les fans ont vu Jazz

obtenir son troisième, et ce qu’elle espérait était sa dernière opération de confirmation de genre.

Mais après sa chirurgie avec le Dr Marci Bowers et le Dr Jess Ting, la jeune star de la réalité a eu une autre complication effrayante qui a amené son médecin à suggérer une autre procédure à New York. Dans le deuxième épisode de la saison, «The Ex-Factor», une Jazz terrifiée a demandé frénétiquement à sa mère, Jeanette Jennings, de l’aide lorsqu’elle a découvert un problème.

Jazz Jennings | Vivien Killilea / . pour GLAAD

La femme de 19 ans a remarqué une complication un mois après sa troisième chirurgie

Environ un mois après sa troisième chirurgie du bas, Jazz semblait bien guérir. Les chirurgiens avaient corrigé le placement de son clitoris, ainsi que les cicatrices débilitantes et d’autres complications.

Mais un jour, Jazz a remarqué que quelque chose n’allait pas… très mal. “Maman! Viens ici! Quelque chose ne va pas! », S’est-elle exclamée alors que Jeanette montait les escaliers. «Je veux que tu regardes quelque chose pour moi», a déclaré Jazz à sa mère.

Jeanette semblait aussi effrayée que sa fille. “Votre urètre est censé être, comme, cette toute petite chose”, lui dit-elle. “Je ne vois pas de canal vaginal, alors, Jazz.”

Les femmes ont convenu qu’un «renflement géant» semblait bloquer son canal vaginal, ce qui les inquiétait toutes les deux que quelque chose n’allait pas dans le processus de récupération.

Inutile de dire que Jazz était plus qu’un peu préoccupé par l’étrange renflement. “Cela me fait peur, parce que ma mère est confuse à propos de mon urètre, de mon vagin, et ce n’est pas bon signe pour moi”, a déclaré la jeune avocate aux producteurs de I Am Jazz.

Le Dr Bowers a dit qu’elle avait besoin d’une autre procédure à New York

Heureusement, Jazz et Jeanette ont pu envoyer une photo de la complication potentielle alarmante directement au Dr Bowers, qui a pris contact immédiatement.

“J’essaie de ne pas paniquer”, a déclaré la maman de Jazz, mais elle a admis qu’elle n’avait aucune idée de ce qui pouvait mal se passer. “Je n’ai aucune idée de ce que je regarde en ce moment.”

Le Dr Bowers a déclaré qu’il semblait qu’il fallait retirer plus de tissu. “Pour moi, il semblait qu’il y ait une sorte de bombement ou de bulle”, a-t-elle déclaré à la star de I Am Jazz après avoir examiné la photo. “C’est une partie du tissu érectile résiduel. Et je pense que l’urètre, vous savez, ça devrait être un peu plus petit. »

C’est à ce moment-là qu’elle a dû annoncer la nouvelle: Jazz aurait probablement besoin d’une quatrième intervention chirurgicale à New York pour corriger le problème. “Si vous pouvez le supporter, une autre série d’opérations”, a-t-elle dit à Jazz et Jeanette, choquées.

La star de I Am Jazz a été naturellement déçue par la nouvelle, d’autant plus qu’elle devait entrer à l’université dans quelques mois. «Je pensais vraiment qu’après cette troisième opération, les choses se passeraient bien, mais non», a-t-elle déploré. “Je me sentais tellement plus en confiance en moi et que des petites lèvres se formeraient.”

Les parents de Jennings n’étaient pas ravis de la nouvelle

Comme elle, Jazz’s

la famille avait espéré que ce serait la fin de la route en termes de voyage de Jazz à

une chirurgie de confirmation du sexe terminée. Elle a eu les chirurgies dès

possible afin qu’elle puisse se rendre au collège sans arrière-pensée.

Mais la maman de Jazz a dû admettre que cela pourrait ne pas être le cas.

“Si elle a besoin d’une quatrième chirurgie en ce moment, j’espère vraiment qu’il y a une odeur

des sels sur le mur, car il y a de fortes chances que je descende », Jeanette

a avoué.

Jeanette a annoncé la nouvelle à Greg Jennings, le père de Jazz, qui n’était pas plus heureux que le reste de la famille. La plus grande préoccupation pour lui était l’éducation de Jazz, car l’adolescente avait récemment été acceptée dans ses deux meilleurs choix: Harvard University et Pomona College.

“Nous n’allons pas interférer avec son éducation”, a-t-il déclaré. Jazz a fini par subir une quatrième intervention chirurgicale pour corriger les complications. Mais il semble que l’adolescent soit finalement satisfait des résultats. Elle a récemment annoncé qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse du résultat final de ses procédures, malgré les obstacles sur le chemin.