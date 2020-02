Pourquoi Jennifer Lopez et Shakira n’ont pas été payées pour les performances du Super Bowl 2020

Alors que les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City s’affrontaient sur le terrain, tous les yeux étaient rivés sur Jennifer Lopez et Shakira lors du spectacle de la mi-temps de Pepsi pour le Super Bowl LIV. Les sensations latines ont séduit les foules avec plus de danseurs de secours que jamais auparavant. Leur performance énergétique élevée combinée de 14 minutes leur rapporterait régulièrement des millions. La partie surprenante est que ni Shakira ni Lopez n’ont reçu d’argent pour leur apparition au plus grand concert de 2020.

Le Super Bowl 2020 a eu une performance emblématique à la mi-temps

Connues dans le monde entier, les superstars internationales ont salué leur héritage latin tout en rendant hommage à leurs carrières réussies.

Shakira avait tout le monde au Hard Rock Stadium de Miami sur ses pieds quand elle a ouvert le spectacle avec son top hit, “She Wolf.” Fireworks a explosé en ceinturant un solo de guitare électrique à son hymne de 2014, “Empire”. Shakira l’a secouée chemin à travers la scène, en collaboration avec le rappeur Bad Bunny, avant d’éclater en favori des fans, “Hips Don’t Lie.”

À la fin de son set dynamique, Lopez est montée sur scène, pour le plus grand plaisir de la foule, en ouvrant avec son hit à succès, «Jenny From The Block». Elle a interprété un mélange de ses meilleures chansons, un coup après l’autre, portant Déguisement à la Vegas et même sortie de sa perche décapante Hustlers.

Sa fille, Emme, l’a rejointe sur scène pour une interprétation entraînante de «Let’s Get Loud». C’était la première fois que deux femmes partageaient la scène du Super Bowl Halftime Show, et c’était la première performance musicale entièrement latine. Les fans de Miami ont adoré chaque minute.

Pourquoi la NFL ne paie pas les artistes à mi-temps

La NFL a une politique de longue date de ne pas payer de frais de performance aux artistes qui apparaissent pendant la mi-temps du Super Bowl. Ils couvrent cependant tous les frais de production liés à la performance.

Selon le Wall Street Journal, les précédents spectacles à la mi-temps ont coûté à la NFL plus de 10 millions de dollars pour un spectacle qui dure moins de 15 minutes. Cela comprend l’éclairage élaboré, la mise en scène, les changements de costumes, la pyrotechnie, l’équipe de production, les cotisations syndicales et les voyages.

La NFL a envisagé de facturer des actes pour l’opportunité de se produire, mais pour l’instant, cela n’a pas abouti.

Pourquoi les interprètes acceptent de ne pas être payés

Shakira et Jennifer Lopez | Kevin Mazur / WireImage

Les artistes ont fait de nombreuses répétitions pour avoir l’occasion de se présenter au Super Bowl. Forbes a rapporté que l’émission de mi-temps “est le plus grand véhicule promotionnel pour une star de la musique sur la planète.”

Les artistes renoncent au paiement en échange de la publicité. Le Super Bowl a un public télévisé de plus de 100 millions de personnes. Aucun autre point de vente ne peut attirer autant de téléspectateurs et les artistes le savent.

Les interprètes de mi-temps précédents ont vu d’énormes pics dans leurs ventes après le Super Bowl.

En 2018, Justin Timberlake a vu une augmentation de 214% des flux Spotify dans l’heure suivant la fin de sa performance à la mi-temps du Super Bowl. L’année précédente, Lady Gaga a bondi de 60 places dans les classements du Billboard au n ° 2, en seulement une semaine après avoir joué à la mi-temps. Après que Beyonce ait joué en 2013, elle a vu une augmentation des ventes de billets de concert et une augmentation de 100% des recherches en ligne.

Maroon 5 et Travis Scott se sont produits lors du spectacle de la mi-temps en 2019. Depuis lors, Maroon 5 a augmenté ses revenus par tournée de 200 000 $ à 1,7 million de dollars. Scott a doublé ses revenus depuis sa représentation et gagne maintenant près d’un million de dollars pour chaque arrêt de sa tournée actuelle. Il a triplé ses revenus de 2018, rapportant 58 millions de dollars l’année dernière.

Après que Katy Perry ait joué en 2015, sa carrière est montée en flèche avec d’innombrables opportunités pour le cinéma, la télévision et les accords d’approbation.

Jennifer Lopez et Shakira ont-elles vu une augmentation de leurs ventes?

Il semble que Lopez et Shakira aient pris une bonne décision de se produire au Super Bowl. Selon Nielsen Music, les ventes des chansons interprétées pendant la représentation à la mi-temps ont connu une augmentation étonnante de 1 013%. Dimanche, 16 000 téléchargements numériques ont été signalés, Shakira recevant la plus forte augmentation de Spotify, avec un bond de plus de 2 135% pour son single à succès: «Empire».

Dans le cas de Lopez, elle a également relancé la carrière de sa fille en la présentant au monde sur une plateforme très publique.