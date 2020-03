Pourquoi Jennifer Lopez n’a pas encore épousé Alex Rodriguez

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont fiancés depuis toujours. L’ancien joueur de la MLB a posé la question en mars 2019 après une relation de deux ans. Mais lui et Lopez n’ont apparemment pas encore fixé de date – ni fourni aucune information réelle concernant leur mariage, d’ailleurs.

Alors que les fans réclament des réponses, Lopez a finalement pris la parole et partagé ce qui se passait. Voici un bref résumé de leur relation suivi de la vraie raison pour laquelle Lopez n’a pas encore épousé Rodriguez.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sur le tapis rouge en janvier 2020 | Steve Granitz / WireImage

Comment Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont-ils rencontrés?

Lopez et Rodriguez se sont rencontrés en 2005 lors d’un match des Yankees. Mais cela n’allait pas au-delà, car ils étaient tous les deux mariés à l’époque.

Fin 2016 / début 2017, cependant, ils se sont reconnectés lorsque Lopez a vu Rodriguez dans un restaurant.

“J’ai presque crié” Alex “, mais je suis la personne la plus timide quand il s’agit de choses comme ça”, a-t-elle déclaré à Vanity Fair dans une interview ultérieure. “J’aurais pu littéralement m’éloigner, mais je marche et lui tape sur l’épaule et je dis” Hé “… C’était juste une de ces choses où vous vous sentez obligé de faire, quelque chose que vous ne feriez pas normalement.”

Après une brève conversation, Rodriguez a invité Lopez à dîner; elle a heureusement accepté.

La relation de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

En mars 2017, des sources ont déclaré à People que Lopez et Rodriguez sortaient ensemble depuis quelques semaines. La star du baseball a confirmé la romance plus tard ce mois-ci, en disant sur The View: “C’est une fille incroyable et l’un des êtres humains les plus intelligents que j’ai jamais rencontrés et aussi une mère incroyable.”

Lopez semblait également frappé. Elle a déclaré à Vanity Fair à la fin de 2017: “Je le comprends d’une manière que je ne pense pas que quiconque puisse le faire, et il me comprend d’une manière que personne d’autre ne pourra jamais.”

Peu de temps après leur deuxième anniversaire, Rodriguez a proposé à Lopez avec un cierge magique massif lors d’une escapade aux Bahamas. Les deux stars ont annoncé la nouvelle avec des photos Instagram correspondantes de Rodriguez sur un genou.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de leurs projets de mariage dans les mois qui ont suivi. Bien que Lopez ait admis avoir regardé les robes et les lieux, il semble que rien n’est encore gravé dans le marbre.

Pourquoi Jennifer Lopez n’a pas encore épousé Alex Rodriguez

En tant que personne qui a vécu de nombreux mariages, Lopez veut ralentir les choses cette fois-ci et ne ressent pas le besoin immédiat de se précipiter dans l’allée. Elle a fait ces commentaires dans une interview du 29 février avec Oprah Winfrey (via E! News).

“C’est tellement drôle parce que quand nous nous sommes fiancés pour la première fois, je me suis dit:” Oooo, on va se marier dans quelques mois?! ” [stuff] qui m’a fait me marier trois fois », a-t-elle dit en riant, faisant référence à ses précédents mariages avec l’ancien serveur Ojani Noa (1997-1998), la danseuse de secours Cris Judd (2001-2003) et l’artiste latin Marc Anthony (2004-2014). .

“Il dit:” Quoi que vous vouliez faire, nous pouvons en parler “”, a-t-elle déclaré à propos de Rodriguez. «J’ai dit:« Mais si nous allons être ensemble pour le reste de nos vies, qu’est-ce que c’est que la précipitation », a-t-elle expliqué. “Si c’est ce que nous allons vraiment faire, si nous voulons vraiment être des partenaires.”

«Si nous voulons vraiment essayer de construire ensemble quelque chose que nous n’avons jamais eu ou que nous n’avons jamais ressenti comme nous l’avions fait – une famille avec un mari et une femme, une mère et un père – et nous embrassons tous nos enfants et nous leur montrons quelque chose que nous n’avions pas », a-t-elle ajouté.

Ils ont donc décidé de ne pas se précipiter. Ils prendront cette mesure le moment venu.

