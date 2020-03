Pourquoi Jill Kargman ne voudrait-elle pas rejoindre le casting?

L’écrivaine / actrice Jill Kargman semble avoir été un choix évident pour rejoindre le casting de The Real Housewives of New York City.

Son émission scénarisée Bravo, Odd Mom Out était un commentaire satirique de la parentalité de la haute société, ce qui en faisait un choix mûr pour les producteurs. Mais elle a récemment révélé qu’elle ne serait probablement pas vraiment adaptée au casting. Elle a expliqué dans le podcast Out in the Wild pourquoi elle n’était jamais entrée dans la franchise Housewives et quelles femmes au foyer elle avait rencontrées.

Tamra Judge et Jill Kargman | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Kargman dit qu’en dépit de l’envoi de ses enfants dans des écoles privées exclusives, elle a quand même essayé de garder l’environnement familial terre à terre. C’est une des raisons, parmi tant d’autres, pour lesquelles elle et Housewives n’étaient tout simplement pas un match.

Elle n’a jamais regardé les «femmes au foyer»

Kargman a dit que vous «ne pouviez pas la payer» pour regarder les Real Housewives. Les animateurs du podcast ont été déconcertés parce que le monde qu’elle a décrit dans Odd Mom Out était tellement RHONY. Mais Kargman insiste sur son monde et le monde RHONY est différent.

“Cela va sembler vraiment snob mais je vais le présenter”, a-t-elle déclaré. «Les gens des émissions pourraient être riches, et ils pourraient en fait être plus riches que les gens de l’Upper East Side. Mais ce n’est qu’un raffinement différent. Ou l’absence de.”

“Surtout à New York, ce ne sont pas des gens qui le sont, et je ne suis pas – je ne vais pas dans ces clubs, je m’en fiche”, a-t-elle poursuivi. «Mais ils n’entreraient jamais dans les clubs. Ils n’entreraient jamais dans des écoles appropriées. Ils ne sont pas raffinés. Donc, vous pouvez être chargé et avoir probablement beaucoup plus d’argent que ces gens déguisés et débraillés, je suis sûr qu’ils ont des hôtels particuliers et autres. Mais que ce soit la chirurgie plastique ou les lèvres qui ressemblent à des lèvres, ou autre chose. Ce n’est tout simplement pas un look de haute couture. “

Elle n’aime pas trop les combats

RHONY devait à l’origine s’appeler Manhattan Moms. Mais Kargman a souligné que personne ne donnerait aux producteurs un accès réel à la véritable élite de la ville. “Je pense qu’il y a un type particulier de personnes à New York ou n’importe où et c’est généralement comme une vieille famille, Mayflower. Ils croient que la presse est collante. Et vous ne devriez avoir votre nom dans le journal qu’à la naissance, au mariage et à la mort. Ils ne veulent pas d’exposition, ils pensent que c’est bon marché. “

En ce qui concerne le spectacle, elle n’est tout simplement pas dans les smackdowns connus des Housewives. “Je ne veux tout simplement pas regarder les gens se battre”, a déclaré Kargman. “Ce n’est pas mon truc. Je préfère regarder Mad Men ou Game of Thrones. ”

Elle a rencontré quelques membres de la distribution, dont Heather Dubrow de The Real Housewives of Orange County. Kargman a toujours été associée à une femme au foyer lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle dit que chaque femme au foyer qu’elle a rencontrée était gentille. De plus, elle a également rencontré Aviva Drescher de RHONY. «Nous partageons un ami commun, Adam», explique Kargman. «Et je l’aime aussi. Aviva a dit: «Je sais que vous ne regardez pas le spectacle, mais je veux que vous regardiez ce genre de chose. Je ne pouvais pas. J’ai dit que je t’aime mais je ne peux pas le faire. “