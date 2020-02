Pourquoi John Cochran n’est-il pas sur la saison 40

Survivor: Winners at War est au bord de sa grande première. C’est un moment marquant pour les fans de la série, représentant 40 saisons de stratégie et de prouesses physiques avec l’animateur Jeff Probst et les différents naufragés. Encore plus excitant, c’est une saison all-star, ce qui signifie que les fans verront certains de leurs favoris revenir pour se battre. Cependant, un gagnant préféré des fans est absent du mix – John Cochran. Comme les fans le savent peut-être, Jeff Probst aime John Cochran et a été très impressionné par sa victoire. Alors pourquoi la star de Survivor ne revient-elle pas à l’écran?

“Survivor: Winners at War” n’est pas l’idée préférée de Probst

Alors que de nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme à la perspective d’une saison all-star de Survivor, Jeff Probst n’était pas auparavant enthousiaste à l’idée. En fait, il n’a jamais voulu commencer une saison d’étoiles.

Jeff Probst a expliqué à Us Weekly qu’il ne pensait tout simplement pas que cela fonctionnerait. Il a dit: «Nous ne pouvons pas faire tous les gagnants. En tant que producteur, je ne le suggérerais jamais. Je dirais que ce n’est pas une bonne idée. Nous avons 10 grands gagnants que vous voudriez revoir jouer “, dit-il. “Nous n’en avons pas 20. Nous n’en avons pas 18. Certains des gagnants ne veulent pas rejouer. Certains des grands sont comme, “Non, nous avons terminé.” ”

Probst a ajouté: «CBS veut le faire. Ils me lancent tout le temps. Et je vais, “Je vais m’asseoir avec vous et vous montrer la liste!” Nous ne l’avons pas. Et si je me suis assis et que nous avons perdu notre temps et que je vous ai présenté tous nos gagnants, vous diriez: «Oh, vous avez raison. Vous n’avez pas de saison. “Nous avons une tribu de gagnants, c’est tout.”

Bien qu’il ne soit pas clair si Probst a changé d’avis, ou si CBS a simplement décidé que cela se produirait indépendamment de ses sentiments, Survivor: Winners at War est activé. Cependant, les fans ont remarqué que John Cochran n’est pas apparu sur la liste des acteurs, ce qui est une surprise

Pourquoi John Cochran ne revient pas

John Cochran était un favori des fans lors de sa saison gagnante, Survivor: Caramoan. C’était sa deuxième apparition dans la série, il venait en huitième place pour Survivor: South Pacific. Même Jeff Probst a adoré le naufragé, et il semble que les deux aient développé une amitié au-delà du spectacle.

Les fans ont donc été surpris lorsqu’ils ont découvert que John Cochran ne participerait pas à Survivor: Winners at War.

Jeff Probst a déclaré à Entertainment Weekly: «Je peux vous dire cela de toutes les personnes que nous voulions. Je dirais que Cochran est le seul qui aurait été sur la liste [where] s’il avait dit oui, il aurait probablement une place dans l’émission. »

Cependant, il semble que John Cochran n’a aucun intérêt à retourner chez Survivor. Au cours d’une interview avec The Hollywood Reporter, Cochran a expliqué: «Je me sens mal à dire cela, mais je ne pense pas que je [return]. Je ne pense pas que je ferais aussi bien. Je suis conscient de mes limites. Je suis conscient que j’ai beaucoup de chance cette fois-ci, que beaucoup d’étoiles se sont alignées, le timing était parfait, tout était super. Et j’ai passé un très bon moment en plus de tout ça. J’ai vraiment apprécié ça.”

Cochran a ajouté: «Tout d’abord, je ne vais pas faire aussi bien, c’est inévitable. Je n’aurai probablement pas autant de temps, et mon dernier souvenir de Survivant va perdre et ne pas s’amuser autant. Je voudrais en quelque sorte terminer sur cette note, où tout va être parfait pour moi et je suis heureux. Ne semble-t-il pas préférable d’arrêter pendant que vous êtes en avance plutôt que de revenir et de le gâcher? “

Jeff Probst révèle une nouvelle tournure de «Survivor»

Pendant ce temps, il y a une nouvelle tournure pour les fans et les naufragés à s’habituer à Survivor: Winners at War. Probst a expliqué que des jetons d’incendie seront ajoutés au jeu – une forme de monnaie que les naufragés peuvent utiliser comme système de troc.

Probst a déclaré à Entertainment Weekly: «Et comme cela fonctionne, tout le monde commence par un. Et lorsque vous êtes éliminé, vous devez le vouloir ou le léguer à quelqu’un qui est toujours dans le jeu alors que vous vous dirigez vers Edge of Extinction. »

Ceux qui sont au bord de l’extinction trouveront des avantages qu’ils peuvent échanger contre des jetons de feu provenant de naufragés toujours sur l’île. Ils peuvent ensuite utiliser ces jetons de feu pour gagner des avantages qui pourraient les aider à revenir au jeu.