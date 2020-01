Pourquoi John Lennon a utilisé le N-Word dans une chanson qu’il a écrite avec Yoko

Pendant la plupart des années des Beatles, les Fab Four n’ont fait aucun commentaire sur la politique ou la religion. Le manager des Beatles, Brian Epstein, a recommandé de s’en tenir à la musique, et la stratégie a surtout fonctionné. (Le moment «plus grand que Jésus» a renforcé cela.) Après la mort d’Epstein en 1967, les choses ont commencé à changer.

John Lennon a voulu faire une déclaration sur la politique sous quelque forme que ce soit lors des sessions de l’album blanc, et il l’a fait avec “Revolution”. L’année suivante, stimulé par sa relation avec Yoko Ono, John a continué avec l’hymne anti-guerre, ” Donner une chance à la paix.”

Après la dissolution des Beatles, John a continué dans cette direction, en écrivant la chanson de protestation «John Sinclair» en 1971. Bien qu’initialement enhardi par le succès de la chanson (Sinclair est sorti de prison peu de temps après), l’effort a mis John et Yoko sur le radar du FBI.

Mais ils n’étaient pas finis. Pendant la même période, John a également commencé à travailler sur une chanson (co-écrite avec Yoko) intitulée «Woman Is the N — er of the World». Ce morceau, sorti en single en avril 1972, est devenu aussi controversé que vous. d attendre.

Lennon citait une ligne de Yoko sur l’oppression des femmes

1970: Ex-Beatle John Lennon et Yoko Ono donnent leurs cheveux au leader de Black Power Michael X, qui à son tour leur donne un short porté par Cassius Clay. Les cheveux et les shorts seront vendus dans une vente aux enchères de la paix. | Collection Hulton-Deutsch / Corbis via .

Dans une interview accordée en 1969 au magazine Nova, Yoko a utilisé l’expression «La femme est le n — er du monde» pour exprimer ses sentiments à propos de la misogynie. L’audace de la phrase a clairement frappé un accord avec John, qui a décidé d’écrire une chanson avec le même titre.

Après avoir travaillé avec Yoko, John l’a dirigé par d’éminents Afro-Américains pour demander leur avis sur la façon dont il a utilisé le n-mot dans la piste. Apparemment, il se sentait suffisamment en confiance pour le suivre, car lui et Yoko ont sorti le single en avril 1972.

Dans les paroles, vous entendez John et Yoko utiliser le n-mot pour représenter toute personne opprimée. “Nous l’insultons tous les jours à la télévision … Quand elle est jeune, nous tuons sa volonté d’être libre”, a-t-il chanté sur le single. “Tout en lui disant de ne pas être si intelligente, nous l’avons dénoncée pour sa stupidité.”

Alors que les intentions de John et Yoko étaient pures, cela ne voulait pas dire que tout le monde aimait la chanson. La plupart des stations de radio ne la diffusaient pas et, lorsque les auteurs-compositeurs ont visité The Dick Cavett Show pour diffuser une version en direct en mai, le réseau avait fait lire par Cavett une pré-excuse au public.

John et Yoko ont obtenu le soutien de Dick Gregory et du représentant Ronald Dellums

1970: John Lennon interprète «Instant Karma». | Chris Walter

Pendant la promotion du single, les annonces comprenaient une citation du représentant Ronald Dellums, un membre du Congrès de Californie qui avait fondé le Congressional Black Caucus l’année précédente. «…[Y]il n’est pas nécessaire d’être noir pour être un n — er dans cette société », disait-il en partie.

Après avoir vu l’annonce, Dellums a écrit à un magazine avec sa déclaration complète sur le sujet ci-jointe. (Dellums a souligné qu’il n’avait jamais dit qu’il «était d’accord avec John et Yoko».) À ce moment-là, le comédien Dick Gregory (de la renommée SNL) s’était mis du côté de John et Yoko. En octobre, les trois ont honoré la couverture de Jet Magazine.

L’histoire de la couverture, «L’ex-Beatle raconte comment les stars noires ont changé sa vie», avait clairement l’intention de calmer la controverse que le couple avait créée avec la chanson. Sans diffusion radio, la chanson n’a pas fait beaucoup de bruit, du point de vue des ventes. Cependant, il a encore fait partie du top 60 du palmarès Billboard.

Regarde aussi: Pourquoi John Lennon a accordé à Paul McCartney un crédit d’écriture sur «Donnez une chance à la paix»