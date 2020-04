Pourquoi John McEnroe est-il le narrateur de Never Have I Ever? Expliquer le choix de casting bizarre de Netflix – HITC

Never Have I Ever est arrivé sur Netflix, mais la plus grande surprise est l’identité du narrateur de la série.

Comme il doit faire appel à un public extrêmement diversifié, le contenu de Netflix peut varier considérablement.

Au cours des derniers mois, nous avons tout vu, des séries télévisées sérieuses aux films nominés aux Oscars en passant par la télé-réalité digne de mention et même les documentaires sur la nature.

Le dernier ajout au service de streaming est Never Have I Ever, une comédie pour adolescents en milieu scolaire qui se démarque définitivement de la foule.

L’approche unique de la série peut être vue (ou entendue) dès la première minute de l’épisode d’ouverture, qui devrait apparaître comme le narrateur de l’émission autre que la légende du tennis, John McEnroe.

Mais pourquoi diable le commentateur devenu star du tennis joue-t-il le rôle de narrateur dans Never Have I Ever?

Never Have I Ever sur Netflix

Never Have I Ever est arrivé sur Netflix le 27 avril 2020.

La série de dix épisodes, qui est en partie inspirée de la vie de l’écrivain Mindy Kaling, raconte l’histoire de Devi Vishwakumar, un adolescent typiquement peu cool et ringard qui vise à gravir les échelons sociaux de l’école et vient de commencer à découvrir le sexe opposé.

Très rapidement dans l’épisode 1, on nous présente très rapidement le narrateur de la série et bizarrement, ce narrateur est John McEnroe.

Pourquoi John McEnroe est-il le narrateur de Never Have I Ever?

L’apparition de John McEnroe dans Never Have I Ever est une gracieuseté du co-créateur de l’émission Mindy Kaling, qui lors de la soirée des Oscars de Vanity Fair 2019 aurait approché la légende du tennis avec une idée.

S’adressant à Vanity Fair, McEnroe a expliqué l’approche inattendue de Kaling et a révélé ses pensées: «Quoi? D’accord, cela ressemble à quelque chose qui serait différent », et il s’est avéré que le fait d’entendre les sons incomparables de McEnroe est certainement une énorme surprise.

Quant à savoir pourquoi Mindy Kaling voulait que McEnroe apparaisse dans la série, nous devons examiner la relation entre Devi et son père, Mohan, que nous rencontrons à travers des flashbacks après son décès dans le montage d’ouverture.

On pourrait facilement dire que McEnroe est là pour symboliser le père décédé de Devi car il était un grand fan de McEnroe, quelque chose qui est révélé dans l’épisode d’ouverture, et une partie du tempérament fougueux de McEnroe serait même devenu le personnage de Devi en tant que bien.

Ce n’est pas la première fois que John McEnroe agit

Étonnamment, John McEnroe a un impressionnant 20 crédits d’acteur à son nom selon IMDb.

Ce qui est beaucoup moins surprenant, c’est le fait que l’icône du tennis de 61 ans apparaît comme lui-même dans 15 de ces rôles d’acteur.

Les apparitions les plus importantes de McEnroe dans les films et les émissions de télévision sont venues comme 30 Rock, le film de 2004 à Wimbledon et même Ocean’s Eight en 2018.

Qui sait où John McEnroe apparaîtra ensuite?

Never Have I Ever, qui présente John McEnroe comme narrateur de la série, est disponible en streaming maintenant après sa sortie le 27 avril 2020.

