Pourquoi «Justice League: Mortal» de George Miller n’a pas été fait

Nous sommes en 2008 et George Miller’s Justice League: Mortal serait à quelques jours du tournage. Les décors et les accessoires ont été construits par le légendaire atelier Weta et les costumes ont été ajustés et sont prêts à être portés. En fait, le projet DC a un casting complet et ils ont suivi une formation approfondie pour apporter au public leur interprétation des personnages de bandes dessinées bien-aimés. Le script a été adoré par les dirigeants de Warner Bros. et ils ont même accéléré le projet en raison de leur confiance dans la vision de Miller. Malgré un scénario terminé et un directeur légendaire à la barre, Justice League: Mortal a été mis en attente indéfiniment. C’est le jargon hollywoodien pour «annulé».

Plus tard en 2008, The Dark Knight de Christopher Nolan ouvre dans les salles sous les acclamations critiques et commerciales. Le deuxième film de la trilogie du réalisateur britannique Batman devient le premier film de super-héros à gagner un milliard de dollars au box-office mondial et un clin d’œil aux Oscars pour le Joker de Heath Ledger. Pour un fan de bande dessinée, et encore moins pour tout fan de Batman, l’avenir de DC sur film semble grand ouvert et débordant de possibilités.

L’adhésion du Dark Knight à être un film réaliste et axé sur les personnages qui motive ses personnages est sans pareille et est responsable de la création de nombreux films, y compris Man of Steel et Green Lantern. Il est facile de voir les projets que The Dark Knight a aidé à faire naître alors qu’ils se sont forgés leur propre coin dans le panthéon de la culture pop, mais qu’en est-il du projet qui n’a pas pu survivre en raison de l’immense succès du film axé sur les personnages?

Bien en avance sur son temps à la fois dans la portée et le récit, Justice League: Mortal de George Miller devait sortir en salles en 2009 et changer le genre du film de super-héros en renonçant non seulement à une histoire d’origine, mais aussi en ayant l’énorme quantité de personnages dans leurs costumes pour presque tout le film. Le film aurait également servi de début cinématographique à de nombreux personnages de DC, dont The Flash, Wonder Woman, Martian Manhunter, Green Lantern et Aquaman. Si The Dark Knight était un bastion pour les films de super-héros solistes, alors Justice League: Mortal aurait ouvert la voie à des projets plus grands et explosifs axés sur une équipe en constante expansion, quelque chose que Marvel capitaliserait plus tard (et apparemment parfait) avec The Avengers.

Mortal a été directement influencé par certaines des histoires les plus célèbres de la Justice League, à savoir JLA: Tower of Babel et The OMAC Project. Le film s’ouvre sur des funérailles solennelles pour un héros tombé. Avec le mystère du héros décédé suspendu dans les airs, Mortal recule deux jours auparavant, montrant tous les membres de la Ligue comme bien établis et aimés par les masses. En fait, le taux de criminalité dans la ville natale de Batman, Gotham City, est à son plus bas niveau et Wonder Woman est une ambassadrice des Nations Unies qui promeut la paix sur les retransmissions en direct. Barry Allen, alias The Flash, est en fait le personnage POV du film et dégage toujours de l’excitation d’être entouré de tant de héros. Barry et Iris West sont ensemble, et Wally West est également vu dans le film, ayant une relation positive avec son oncle. Les choses semblent aller bien pour le monde jusqu’à ce que Martian Manhunter soit attaqué, exposé à l’oxygène, ce qui le fait exploser en flammes – sa seule faiblesse. Un par un, chaque membre de l’équipe est attaqué par une technologie mystérieuse qui capitalise sur sa faiblesse.

La Ligue se met en mode détective et découvre que Maxwell Lord est à l’origine de l’attaque contre l’équipe, ce qu’il a pu faire grâce à sa partenaire criminelle Talia al Ghul. Quand Talia et Bruce Wayne se voyaient, la méchante a réussi à mettre la main sur les dossiers de Batman concernant ses coéquipiers respectifs. Bien sûr, l’équipe est contrariée par Batman pour avoir compilé les informations, mais ils ont mis leurs différences de côté pour traduire Lord en justice. Le raisonnement derrière la brigade de Lord sur la Ligue est dû au fait qu’il était dans le projet OMAC quand il était enfant et que les années de douleur lui ont laissé de faibles capacités psychiques. Maintenant, le méchant a ses propres droïdes OMAC qui contiennent des gens à l’intérieur, qu’il envoie à l’équipe.

De là, le film pénètre dans un territoire bourré d’action qui montre à quel point la Ligue est capable. Lord parvient à utiliser ses capacités psychiques pour contrôler Superman, et nous le voyons combattre la Ligue. Wonder Woman mène la lutte contre l’homme d’acier et finalement, ils ramènent le fils de Krypton à ses sens. Une fois que tout le monde est sauvé, un dernier recours typique de Lord est vu quand il partage qu’il y a en lui un appareil apocalyptique qui le tuerait ainsi que tout le monde. Le Flash obtient alors son moment pour briller alors qu’il court si vite qu’il fusionne avec la Speed ​​Force, l’envoyant ainsi que Maxwell Lord dans le vide. Nous avons ensuite réduit les funérailles, où il devient évident que le monde pleure Barry Allen. Cependant, l’équipe n’est pas sans Flash alors que son neveu, Wally West, prend le manteau du speedster.

Ce qui allait être notre première introduction à la Justice League sur le grand écran, ainsi que le premier film d’équipe de super-héros, ont été réduits à rien d’autre qu’à un mythe, un «Et si?» dans ce qui est maintenant le plus grand genre du monde. Mortal a atteint un statut si légendaire que même un documentaire est en cours de réalisation. On peut attribuer l’annulation de Justice League: Mortal à son budget gargantuesque, qui a atteint 300 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher de l’époque. Un aspect qui préoccupait certainement Warner Bros était que deux Batmen rivaux partagent le grand écran, bien que cette inquiétude ne se soit concrétisée que lorsque The Dark Knight est devenu un succès sans précédent.

Justice League: Mortal a commencé comme une idée originale de Michele et Kieran Mulroney, avec leur scénario très traditionnel dans la façon dont il abordait ses personnages, ce qui s’est traduit plus tard par la façon dont les costumes de la Ligue ont été conçus. La liste des personnages a été modelée sur la série animée Justice League, mais Hawkgirl n’a pas fait la coupe.

Le scénario étant considéré comme un gagnant unique par Warner Brothers, le studio a commencé à trouver un réalisateur approprié pour Justice League: Mortal en 2007. Le projet a été initialement proposé à Jason Reitman, qui, voulant s’en tenir à ses racines indépendantes, a transmis l’offre . Cela a conduit le réalisateur de Mad Max, George Miller, à prendre en charge la diffusion de la Justice League sur grand écran pour un budget de 200 millions de dollars en septembre de la même année. Miller n’est pas étranger à entreprendre des projets risqués et à les transformer en infaillibles succès commerciaux et critiques. Son œil vif pour les grandes esthétiques tentaculaires et le langage visuel fascinant a fait de lui l’un des réalisateurs les plus intéressants de l’industrie, donc on ne peut qu’imaginer la riche tapisserie celluloïde qu’il aurait pu tisser avec Mortal.

En quelques mois seulement, Justice League: Mortal est passé d’un scénario de spécification à un directeur de classe de mots prêt à assembler un casting. Le casting comprenait Armie Hammer dans Batman, DJ Cotrona dans Superman, Megan Gale dans Wonder Woman, Adam Brody dans la version Barry Allen de The Flash, Santiago Cabrera dans Aquaman, Common dans Green Lantern John Stewart et Hugh Keays-Byrne dans Martian Manhunter. En termes de méchants, Jay Baruchel a été choisi comme Maxwell Lord et Teresa Palmer devait jouer Talia al Ghul. Warner Bros.a vu une toute nouvelle franchise entre ses mains et souhaitait lancer des acteurs plus jeunes qui pourraient interpréter ces rôles pendant plusieurs années à venir.

Malgré tout le travail acharné invisible qui a permis de faire décoller cette vision folle, les membres de la distribution de Justice League: Mortal n’ont jamais eu la chance de devenir leur rôle, et encore moins de filmer une image. Le premier signe de trouble est venu sous la forme de la grève imminente de 2007-2008 de la Writers Guild of America. La production progressait rapidement sur le projet jusqu’en novembre 2007, date du début de la grève, l’obligeant à s’arrêter. Il convient de garder à l’esprit que l’une des raisons pour lesquelles le projet a reçu une telle préférence en accélération à l’été 2007 est que le studio était bien conscient que la grève constituerait un obstacle. Leur prévoyance était admirable, mais cela n’a pas rendu service au projet car c’était le premier de nombreux clous sur un cercueil particulièrement dense.

Avec la fin de la grève en février 2008, George Miller pensait qu’il était sur la bonne voie pour amener Justice League: Mortal dans votre multiplex local, mais les taxes ont gêné, comme ils le font souvent lorsque quelqu’un a l’intention de participer à quelque chose d’unique à distance. Miller, originaire d’Australie, voulait que le projet soit tourné au Fox Studios Australia. Warner Bros. était un jeu car le studio aurait reçu un rabais d’impôt de 40% par la défunte Australian Film Commission. Le casting principal était composé de trois Australiens de Megan Gale, Teresa Palmer et Hugh Keays-Byrne, mais la Film Commission a pensé que cela ne suffisait pas. Ce qui aurait dû être un processus sans heurt s’est transformé en déracinement de toute la production à Vancouver, au Canada, alors que le tournage était reporté au mois de juillet de la même année.

Et ce même mois, The Dark Knight est sorti en salles, changeant à jamais le sort de Justice League: Mortal. Avec son succès susmentionné, Warner Bros. ne pensait tout simplement pas qu’il était possible de produire un film de 300 millions de dollars de la Justice League qui présentait une multitude de personnages que le public n’était tout simplement pas au courant. Au-delà de cela, Batman de Christian Bale était le héros définitif de cette génération et le studio n’était pas intéressé à confondre les fans avec plusieurs versions de Bruce Wayne. Il y avait aussi la crainte que ce projet désormais risqué ne fasse écho à la bonne volonté que Nolan et Bale avaient achetée, entraînant une réception médiocre pour leur troisième film de Batman The Dark Knight Rises. Alors que la vision de Christopher Nolan atteignait des sommets insondables, celle de George Miller a chuté.

Justice League: Mortal n’a jamais eu la chance de faire ses preuves grâce à Warner Bros.qui a deviné leur choix à la onzième heure ainsi que des tonnes de retards. Il est évident que le studio était passionné par la vision de George Miller, mais ils ont peut-être sauté dessus trop rapidement sans tenir compte de la logistique impliquée et de l’accueil des fans qu’il aurait recueilli. Le film aurait-il été un succès? Peut être. Peut être pas. Le Joker de 2019 a prouvé que le public était intéressé par des versions uniques de personnages DC bien-aimés, mais Justice League de 2017 a confirmé que le studio ne pouvait tout simplement pas gérer un film en équipe. On ne peut qu’imaginer quelle folie George Miller et son équipe auraient apporté la table.

Nous sommes en 2008. Vous venez de terminer de regarder The Dark Knight. Vous pensez que c’est l’avenir des films de super-héros. Et vous n’avez aucune idée de ce que vous n’obtiendrez jamais à cause de cela.