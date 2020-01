Pourquoi Kandi Burruss a été initialement surpris que Yovanna soit le serpent

Sur The Real Housewives of Atlanta, toute la controverse «Snakegate» a été taquinée pour la première fois à l’automne avant la première de la saison 12. Avec la tension qui montait au cours des derniers épisodes, les choses ont finalement débordé dans l’épisode 11 d’hier soir, “Snake Bye”.

Le jeu de devinettes de serpent auquel les téléspectateurs jouent depuis des mois est maintenant terminé, et la personne s’est avérée être celle que beaucoup soupçonnaient. Mais Kandi Burruss a partagé qu’elle hésitait à le croire au début.

L’essentiel du drame qu’est «Snakegate»

Cynthia Bailey et NeNe Leakes sont à l’écart depuis un certain temps, et toute la saison sur RHOA, il semble que rien ne pourrait réparer leur relation fracturée. La colère de NeNe envers Cynthia provient de son amitié avec le Kenya. NeNe et le Kenya ne s’entendent pas du tout.

Ce qui a empiré les choses entre Cynthia et Nene, c’est quand il a été question que quelqu’un a enregistré Cynthia parler de détritus à propos de NeNe. Dans l’épisode six, Kandi a déclaré à Cynthia qu’un ami commun l’a enregistrée “en train de traquer NeNe”. Le Kenya a vu Kandi partager cela, et “Snakegate” est né. Cela traîne depuis des semaines.

Pourquoi Kandi a eu du mal à relier les points sur Yovanna

Avant l’épisode du 12 janvier de RHOA, Porsha, Kenya et Kandi ont mené leur propre enquête et ont pensé que Yovanna Momplaisir était le coupable. Elle l’a nié bien sûr, mais finalement, dans l’épisode 11, la vérité est apparue via NeNe. Yovanna ne l’a jamais possédé.

Lors de la récapitulation de l’épisode “Speak On It” de Kandi sur sa chaîne YouTube, elle a expliqué comment elle avait été découragée par le comportement de Yovanna. Elle a dit très tôt qu’elle croyait que la femme était authentique en essayant de se connecter avec ses camarades de casting hors caméra et de construire de vraies relations. Lorsque Yovanna a réfuté les affirmations selon lesquelles elle était le serpent, Kandi a accepté.

La laideur a joué sur ‘RHOA’

À la suite du drame de Snakegate dans le dernier épisode, plusieurs arguments ont éclaté et l’un s’est terminé avec NeNe et le Kenya presque à bout de souffle. Yovanna a maintenu son innocence même lorsque Cynthia lui a demandé si elle l’avait enregistrée, ce qui a conduit à Porsha, au Kenya, à NeNe et à tout le monde. Le tout s’est transformé en chaos, puis Porsha et Yovanna ont également eu une mauvaise confrontation.

Après tout cela, le Kenya a discuté de l’épreuve lors de son confessionnal et a déclaré qu’elle pensait que NeNe avait menti sur l’enregistrement et ne pensait pas qu’il en existait un. NeNe n’arrête pas de dire qu’il y a du «son» mais le peint comme Yovanna étant un gardien de l’information.

Kandi, d’autre part, a déclaré à Andy Cohen lors de son apparition sur Watch What Happens Live qu’ils n’avaient jamais vraiment confirmé quoi que ce soit. «Nous n’avons jamais obtenu de vraies réponses. J’avais l’impression qu’il devait y avoir un enregistrement. Je n’avais pas l’impression que NeNe inventerait ça. “

Les dames ont-elles résolu quelque chose? Non. Yovanna a quitté le Toronto

voyage tôt – comme l’a fait NeNe – et Cynthia ne parle à aucun d’eux. Les fans devraient

syntonisez la semaine prochaine pour voir comment cela se déroule et pour savoir si Tanya

confronter le Kenya sur les rumeurs qu’elle répand sur son homme. Ça pourrait arriver.