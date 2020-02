Pourquoi Karrueche Tran poursuit son ancien manager

Karruche Tran s’est fait un nom depuis sa rupture avec son célèbre ex. Elle a commencé à jouer et est devenue une actrice gagnante des Emmy Awards pour son rôle dans The Bay avant d’obtenir un rôle principal dans le drame de TNT, Claws. Elle reste en demande et travaille actuellement sur plusieurs projets.

Karrueche Tran 2018 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Malheureusement, elle a peut-être été victime d’escroqueries à Hollywood. Des rapports ont révélé qu’elle poursuivait son ancien manager pour avoir prétendument escroqué plus d’un million de dollars grâce à une collaboration avec une entreprise de cosmétiques.

Partenariat de Karrueche Tran avec ColourPop Cosmetics

ColourPop a été lancé en 2014. La société de cosmétiques basée à Los Angeles s’est appuyée sur la collaboration avec des influenceurs de célébrités et la sélection de lignes spéciales commercialisées en fonction de leurs données démographiques ciblées. La marque a réussi sur les marchés américains à produire des produits de qualité et durables à des prix abordables. Kylie Jenner a eu une collaboration fructueuse avec ColourPop avant de faire appel à Tran pour sa propre ligne.

Source: Instagram

La gamme Karrueche Tran, Kaepop, a été lancée en janvier 2016. La collection de 13 pièces se composait d’un surligneur, d’une poudre bronzante, d’un fard à joues, de quatre ombres à paupières, de trois protège-lèvres et de trois rouges à lèvres liquides. Son objectif était de créer une ligne adaptée à tous les tons de peau, elle s’est donc concentrée sur des couleurs neutres que tout le monde pouvait porter.

Source: Instagram

La première collaboration de Tran a connu un tel succès que ColourPop a étendu la gamme quelques mois plus tard et a introduit quatre nouvelles teintes, spécifiquement axées sur le maquillage des lèvres.

Source: YouTube

En 2018, Tran a collaboré sur une autre ligne, Brown Sugar. Allure Magazine a fait la promotion de la ligne. Un représentant de ColourPop a révélé que Brown Sugar était «inspiré par la couleur brune, qui évoque un sentiment de force, de chaleur et d’élégance. Conçue avec tous les tons de peau à l’esprit en incorporant des teintes universellement flatteuses, cette nouvelle collection ne manquera pas de donner à votre routine de maquillage une ruée vers le sucre. “

Source: YouTube

La nouvelle collection se composait d’ombres à paupières, de produits pour les lèvres et de gel crème pour les yeux – et comportait une campagne publicitaire massive qui a été commercialisée sur les réseaux sociaux.

Karrueche Tran poursuit un ancien manager pour avoir volé de l’argent à ColourPop cosmetics deal

Les collections de Tran avec ColourPop l’ont établie comme une force avec laquelle il faut compter dans l’industrie de la beauté en constante expansion. Les fanatiques de beauté attendaient sa prochaine collaboration et avec trois sorties dans un délai de deux ans, beaucoup en attendaient une autre. La raison du retard dans une nouvelle ligne potentielle avec ColourPop peut être liée au dernier procès de Tran.

Source: Instagram

The Blast a rapporté que Tran poursuivait son ancien manager, Yaqwb Muhammed alias Jacob York – et sa société de gestion, Electric Republic – pour rupture de contrat, fraude, manquement à une obligation privée et dommages et intérêts punitifs. Selon Tran, après avoir signé avec l’entreprise en 2016, elle leur a donné la permission de collecter son argent et de prendre 20% des bénéfices avant de lui envoyer les fonds restants. En contrepartie, Electric Republic devait lui fournir un état comptable mensuel indiquant les bénéfices et les dépenses.

Karreuche Tran et Jacob York 2016 | Prince Williams / WireImage

L’actrice et entrepreneure raconte qu’elle a été trompée sur les bénéfices de ses contrats et que sa société de gestion a empoché plus d’argent qu’on n’en avait. Fin 2019, Tran a appris que son York n’avait pas payé ses 267000 $ pour ses apparitions personnelles. En conséquence, elle a fait appel à un avocat, exigeant de l’argent et tenant compte d’autres transactions commerciales.

Mis à part les apparitions publiques, elle a découvert qu’Electric Republic n’avait pas déclaré l’argent qu’elle avait gagné grâce à sa collaboration avec ColourPop. Tran dit que York et sa société ont allégué que les bénéfices réalisés avec ColourPop étaient faibles, alors qu’en réalité, elle avait l’une des collaborations les plus rentables.

Source: Instagram

Tran a pris les choses en main et a contacté la société de cosmétiques pour obtenir les dossiers financiers de ses collaborations. ColourPop a révélé que Tran avait gagné 1 795 026,33 $ en redevances. De ces bénéfices, ses gérants devaient toucher 359 005,27 $, ce qui lui laissait 1 436 021,06 $.

Elle ne travaille plus avec York et poursuit pour 1,4 million de dollars.