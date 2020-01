Pourquoi Kate Chastain de «Under Deck» a-t-elle été déçue par les producteurs?

Les fans se sont demandé pourquoi les producteurs ne sont pas intervenus lorsque Ashton Pienaar de ci-dessous Deck est devenu en colère et violent dans le van pour retourner au bateau.

Kate Chastain, Adrian Martin, Ashton Pienaar | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pienaar est devenu furieux lorsque le ragoût en chef Kate Chastain a posé des questions sur sa mère. L’équipage avait beaucoup bu cette nuit-là et il était clair que tout le monde dans la camionnette était fortement en état d’ébriété. Cependant, Pienaar, qui est monté dans une camionnette avec Chastain, le chef Kevin Dobson et Tanner Sterback s’est déchaîné et a fini par frapper le côté de l’intérieur de la camionnette. Dobson et Sterback ont ​​finalement dû parler de Pienaar, empêchant presque le maître d’équipage d’attaquer physiquement Chastain.

Chastain a récemment raconté l’incident lorsqu’elle est apparue sur le podcast Radio Check de Colin Macy-O’Toole. Elle a répondu à la question de ce qui se passait dans les coulisses. De plus, elle a partagé où elle s’était rendue une fois qu’elle avait quitté le bateau.

Elle aurait pu être blessée physiquement si Dobson n’était pas dans la camionnette

Bien que Chastain soit restée physiquement en sécurité, elle souhaite que toute la rencontre ait été gérée différemment. Elle a déclaré que le producteur qui était monté avec eux dans la camionnette n’était pas autorisé à briser le quatrième mur et à intervenir. Cependant, le producteur est rapidement passé à la radio pour déterminer quelle était la bonne chose à faire.

«Je suis vraiment très reconnaissante d’une manière étrange que j’étais dans la camionnette avec Kevin», raconte-t-elle. «Parce que s’il avait été Simone sur le siège avant, je pense qu’Ashton aurait pu se rendre à l’arrière. Et je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite. ”

Chastain dit qu’il est difficile de dire si Pienaar l’aurait agressée physiquement, elle a dit qu’il se rapprochait assez. «Il a fallu pas mal de Kevin pour le retenir», dit-elle. «Je ne sais pas quel était son plan une fois qu’il a atteint ce siège. Mais il ne semblait pas que ce soit pour me parler de plus près. “

Elle souhaite que la production ait géré la situation différemment

Chastain dit que le producteur de sa camionnette faisait essentiellement un appel au «911» pour voir ce qui devait être fait pendant l’altercation. «Ce qu’ils n’ont jamais fait auparavant», ajoute-t-elle. «Mais nous étions hors de portée, alors elle ne voulait pas faire la mauvaise chose, alors nous avons continué à conduire.»

“Mais j’ai été surpris que lorsque nous sommes revenus à la marina, nous ne nous sommes pas contentés de suspendre le tournage, tout le monde se séparait, aucun acteur ne se parlait”, poursuit Chastain. «Peut-être prendre Ashton à part. J’ai été surpris et déçu que cela ne se soit pas produit. Parce qu’il me semblait presque qu’ils savaient ce qu’Ashton avait fait, et en ne le prenant pas à part, et en disant: «Tu ne peux pas faire ça» ou quoi que ce soit, ils ont en quelque sorte imposé son comportement comme étant correct. »Elle pense que Pienaar a ensuite été enhardi après que personne de la production n’ait abordé son comportement.

Quand Chastain est partie, elle a assuré aux fans qu’elle était en sécurité. Elle dit qu’elle savait mieux que de se promener dans les rues de Thaïlande. «Il y avait de beaux yachts dans cette marina et il y avait un hôtel que je connaissais au quai», dit-elle. “Et j’avais le sentiment que j’allais pouvoir aller à cet hôtel.” Elle ajoute en plaisantant, “C’était glamour en ce que Kate a disparu dans un lit d’hôtel quatre étoiles avec des draps blancs moelleux.”