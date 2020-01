Pourquoi Kate Middleton a-t-elle un titre différent de celui de ses enfants?

Kate Middleton a obtenu le titre de duchesse de Cambridge lorsqu’elle a épousé le prince William en 2011, mais elle n’est pas devenue une princesse lorsqu’elle a rejoint la famille royale. Les Royals qui sont nés dans la famille reçoivent généralement le titre de prince ou de princesse, c’est pourquoi les enfants de William et Kate ont ces titres. Cette règle, cependant, ne s’appliquait pas à la princesse Diana, qui s’est mariée dans la famille lorsqu’elle a fait le lien avec le prince Charles en 1981. Ici, nous décomposons les règles derrière les titres royaux.

La princesse Charlotte et Kate Middleton | Jane Barlow – Piscine WPA / .

Pourquoi Kate Middleton n’est-elle pas une princesse?

Étant donné que Kate n’est pas née dans la famille royale, elle

ne jamais recevoir le titre de princesse. Techniquement parlant, seuls ceux nés

royal sont appelés prince ou princesse. Plus précisément, seuls ceux du

ligne directe sont appelés comme tels.

Après avoir épousé William, Kate a pris le titre de duchesse de

Cambridge. Elle est également connue sous le nom de la comtesse de Strathearn en Écosse et

Baronne de Carrickfergus en Irlande.

Kate recevra probablement d’autres titres une fois que Charles aura

trône et William devient le prochain prince de Galles. On ne sait cependant pas si

Kate acceptera le titre de princesse de Galles.

Comme Camilla Parker Bowles, il est possible que Kate Middleton rejette le titre par respect pour la princesse Diana.

Un regard sur les titres royaux

En 1960, la reine Elizabeth a adopté une règle selon laquelle seuls les enfants et

les petits-enfants du monarque recevraient des titres de prince et de princesse. La règle

s’applique uniquement aux fils du souverain, c’est pourquoi la princesse Anne

les enfants n’ont pas de titres royaux.

Les enfants de Kate Middleton et du prince William – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – ont tous des titres royaux. Mais le prince Harry et Meghan Markle, qui sont éloignés de la ligne de succession, ont décidé de ne pas donner de titre à leur fils aîné, Archie Harrison.

Il y a aussi quelques membres de la famille royale qui n’ont pas reçu les titres de duc ou de duchesse. Cela comprend l’épouse du prince Edward, Sophie, également connue sous le nom de comtesse de Wessex.

Pour rendre les choses encore plus confuses, les titres royaux changent souvent

mains, surtout quand quelqu’un de nouveau prend le trône.

Éclaircir le titre de la princesse Diana

Selon Express, Diana n’a jamais été censée être considérée comme une princesse. Son titre officiel était Son Altesse Royale la princesse de Galles. Mais les médias l’ont toujours appelée la princesse Diana, donc le surnom est resté.

Bien que le titre contienne le mot princesse, il n’est pas

censé être utilisé avant le prénom de Diana. Ce serait la même chose que

appelant Kate, la duchesse Catherine.

Même après le divorce de Diana et Charles, elle était toujours considérée comme une princesse. Mais en réalité, seuls les membres de la famille royale nés dans la famille devraient être appelés prince ou princesse.

En fait, quand elle était encore en vie, Diana a mentionné comment le public

lui a donné le titre de princesse et qu’il n’était pas tout à fait exact.

Kate Middleton sera-t-elle jamais reine?

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le titre de Kate

recevoir une fois que William hérite de la couronne. Bien que beaucoup de gens

accepter Kate comme reine, son titre officiel sera probablement Queen Consort.

En tant que Reine Consort, Kate Middleton remplira plusieurs des mêmes fonctions que William et sera au même niveau que lui dans les cercles sociaux. Si elle survit à William et voit le prince George prendre le trône, elle sera nommée reine mère.

La femme de George prendra alors le titre de nouvelle reine

Consort, car il est le prochain sur le trône à la suite de William. Tel quel

se tient actuellement, la princesse Charlotte est quatrième en ligne suivie par son plus jeune

frère, le prince Louis.

Cela dit, beaucoup de choses peuvent changer entre maintenant et chaque fois que William est

le roi du Royaume-Uni. Mais à moins que quelque chose de vraiment drastique ne se produise,

les chances que Kate soit considérée comme une princesse sont minces.

Kate Middleton et le prince William n’ont pas commenté la

rapports entourant leurs titres royaux.