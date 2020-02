Pourquoi Katz a-t-il tué Heidi dans The Stranger? Révéler le plus grand mystère sur Netflix – HITC

The Stranger de Netflix a déconcerté les fans depuis sa sortie le 30 janvier.

Il n’est pas surprenant de voir que Netflix est un leader de l’industrie lorsqu’il s’agit de produire du contenu pour son service de streaming en ligne.

Au cours des dernières années, nous avons vu des joyaux absolus tels que Stranger Things, The Witcher et Sex Education tous faire leur chemin sur la plate-forme et, avec le contenu Disney émigrant vers Disney +, le flux du contenu original de Netflix ne semble pas être ralentir.

Le dernier ajout incontournable de Netflix est la série britannique The Stranger qui est basée sur le roman Harlen Coben du même nom et présente une multitude de visages familiers tels que Richard Armitage et Hannah John-Kamen, Paul Kaye et Jennifer. Saunders.

De quoi parle The Stranger?

The Stranger raconte l’histoire de plusieurs familles de banlieue apparemment ordinaires et détaille comment chacune d’elles se désagrège lorsqu’un mystérieux étranger arrive et dévoile ses secrets les plus profonds et les plus sombres.

L’histoire se concentre principalement sur Adam (Richard Armitage) et sa femme Corrine (Dervla Kirwan), car il a révélé qu’elle avait simulé une grossesse et une fausse couche.

De là, nous apprenons que cette mystérieuse inconnue du chantage (Hannah John-Kamen) s’est immiscée dans les affaires de plusieurs autres personnes de la région.

Le cas de Katz et Heidi

Patrick Katz (Paul Kaye) est l’une des rares personnes à ne pas être victime de chantage par le mystérieux inconnu, mais parvient toujours à s’impliquer dans le désordre.

La plus grande inquiétude de Katz dans la vie est sa fille, qui est désespérément malade et aucun médecin qu’il voit ne peut l’aider. En plus de cela, le salaire de la police de Katz ne peut pas couvrir les frais médicaux coûteux du traitement plus haut de gamme.

Sur le côté, Katz entreprend des travaux d’enquête privés et est approché par un homme nommé Powers, qui est victime de chantage de la part de l’étranger, pour enquêter sur l’affaire.

Cela amène Katz à Heidi (Jennifer Saunders), qui, comme Powers, a eu des relations avec le mystérieux inconnu et a déboursé 10 000 £ pour régler un cas de chantage.

Cependant, au cours de leur entretien, Heidi se méfie de Katz et essaie de partir, paniqué que ses enquêtes sous-jacentes puissent sortir, il tire sur Heidi alors qu’elle s’enfuit, la tuant.

Une petite pièce du puzzle

Le meurtre de Heidi par Katz n’était qu’une petite pièce du puzzle, cependant, alors qu’il continue à échapper à tout contrôle alors qu’il approfondit le dossier.

Katz est finalement conduite vers la mystérieuse inconnue, qui se révèle être une femme du nom de Christine Killane et lui tire dessus, ainsi que presque en tuant Adam qui rencontrait l’inconnu à l’époque.

Finalement, les crimes de Katz finissent par le rattraper et il est arrêté, mais alors que le dernier épisode touche à sa fin, l’étranger a de nouveau disparu.

The Stranger est disponible pour streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 30 janvier 2020.

