Pourquoi Kelley Flanagan et Natasha Parker ont raté le «Women Tell All»

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 “Women Tell All” special.] Après des semaines de quête mouvementée de Peter Weber pour l’amour, The Bachelor Season 24 touche enfin à sa fin. Dans quelques semaines, le joueur de 28 ans espère livrer la grande histoire d’amour qu’il promet aux fans depuis le tout début. Mais la grande finale ne se produira pas avant le retour de la distribution The Bachelor pour une réunion dramatique «Women Tell All» pour renverser du thé et planter des graines de rachat avant leurs débuts Bachelor in Paradise. Cependant, il semble que deux joueurs clés de la saison de Weber – Kelley Flanagan et Natasha Parker – aient raté l’enregistrement “WTA”. Alors pourquoi Kelley et Natasha ne sont-elles pas au spécial «Women Tell All» de The Bachelor Saison 24 le 2 mars? Apparemment, l’un des candidats n’a pas été invité.

Réalité Steve révèle que Kelley Flanagan n’a pas été invitée à «The Bachelor: Women Tell All»

Bien sûr, la plupart des émissions spéciales «Les femmes racontent tout» de The Bachelor ne comportent pas le casting complet de 30 membres. Mais pour la saison 2020, seules 17 femmes se sont présentées. L’épisode a été filmé le vendredi 21 février. Le lendemain, Reality Steve, le gourou du spoiler de Bachelor Nation, a dévoilé les participants.

Selon le blogueur, ce sont les femmes qui ont filmé «Women Tell All»: Katrina Badowski, Maurissa Gunn, Alexa Caves, Kylie Ramos, Sarah Coffin, Kiarra Norman, DeAndra Kanu, Savannah Mullins, Alayah Benavidez, Victoria Fuller, Kelsey Weier , McKenna Dorn, Victoria Paul, Sydney Hightower, Lexi Buchanan, Shiann Lewis et Tammy Ly. Il a également noté l’absence de Natasha et Kelley.

La réalité, Steve a ensuite partagé que Kelley n’était pas invitée à l’enregistrement de The Bachelor: Women Tell All, bien qu’il soit dans le top cinq de Weber et un choix populaire des fans pour The Bachelorette.

Mais fondamentalement, Kelley n’a pas été invitée, ce qui 1) est un peu des conneries 2) n’a pas beaucoup de sens 3) n’est pas abordé à la WTA et 4) tue à peu près toutes les chances qu’elle soit la “Bachelorette”. “

– RealitySteve (@RealitySteve) 22 février 2020

“La rumeur a éclaté hier que Kelley a dit aux gens qu’elle n’était pas invitée à la WTA. C’est vrai. Pourquoi? Je n’en ai aucune idée », a écrit Reality Steve sur Twitter. “Mais si vous avez terminé 5ème et que vous étiez populaire sur la saison, et que vous n’êtes pas invité à la WTA, cela signifie qu’ils ne l’aimaient pas. Aucune autre raison. “

Dans un tweet séparé, il a poursuivi: «Mais fondamentalement, Kelley n’a pas été invité, ce qui 1) est un peu de conneries * t 2) n’a pas beaucoup de sens 3) n’est pas abordé à la WTA et 4) assez beaucoup tue toute chance qu’elle soit la «Bachelorette». »

Pendant ce temps, Instagram de Kelley montre que l’avocat était à Los Angeles lorsque le film spécial “Women Tell All” a été tourné. Et même si elle n’a peut-être pas été invitée à l’enregistrement, elle a quand même passé du temps avec ses collègues membres de la distribution.

Natasha Parker explique pourquoi elle n’a pas filmé “The Bachelor: Women Tell All”

Comme mentionné, Reality Steve a également révélé que Natasha – qui a terminé sixième de la saison de Bachelor de Weber – n’a pas assisté à l’enregistrement «Women Tell All». Le blogueur a dit qu’il n’était pas sûr de savoir pourquoi Natasha n’était pas là. Mais après que les fans ont découvert que Kelley n’était pas invitée à la réunion, beaucoup ont tiré des conclusions et ont supposé que c’était la même chose pour les deux femmes.

Puis, le 24 février, Natasha a semblé répondre aux rumeurs concernant son absence de «Women Tell All».

“S’il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même bateau”, a écrit Natasha sur Twitter. “J’ai été invité, je n’ai malheureusement pas pu y arriver.”

Cela dit, le tweet de Natasha ne précisait pas directement qu’elle faisait référence à l’enregistrement Kelley ou “Women Tell All”. Cependant, il semble toujours que le planificateur d’événements n’a pas pu y assister. Pendant le week-end de tournage de la spéciale, Natasha a publié une photo taguée de New York sur Instagram.

Kelley Flanagan, Madison Prewett, Tammy Ly, Sydney Hightower, Natasha Parker, Kelsey Weier, Victoria Paul et Mykenna Dorn sur «The Bachelor» | Francisco Roman via .

Maintenant, il n’est pas sans précédent pour les candidats au Bachelor de manquer le tournage de “Women Tell All”. Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent pas, Elyse Dehlbom – qui était un favori des fans de la saison de Colton Underwood – a sauté sur la spéciale en 2019. Elle a plutôt assisté au mariage de son amie.

Nous savons que les «Femmes racontent tout» pour The Bachelor Season 24 ne seront pas les mêmes sans Natasha ou Kelley. Non seulement les deux concurrents sont-ils allés loin dans la saison de Weber, mais il aurait été agréable de voir leurs perspectives représentées à l’écran. Néanmoins, le spectacle doit continuer. «Women Tell All» est diffusée le lundi 2 mars à partir de 20 h. à 22 h EST sur ABC. Alors restez à l’écoute.

Lire la suite: “The Bachelor”: Peter Weber révèle pourquoi les préoccupations de Madison Prewett ne l’ont pas empêché de coucher avec d’autres femmes