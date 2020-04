Pourquoi Kelley Flanagan ne sera pas sur «The Bachelorette» ou «Bachelor in Paradise»

Lorsque Kelley Flanagan est apparue dans la saison de Peter Weber de The Bachelor, le joueur de 27 ans est devenu un choix préféré des fans pour The Bachelorette ou Bachelor in Paradise. Très tôt, Flanagan a pris conscience de ses intentions, appelant même Weber pour «récompenser le drame». Mais même ainsi, elle n’a atteint que les cinq derniers pilotes.

Maintenant, Weber et Flanagan sont en quarantaine ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cependant, ils insistent pour ne pas sortir ensemble. Flanagan ferait-il donc The Bachelorette ou Bachelor in Paradise? L’avocat fiscal a récemment clairement indiqué qu’elle ne rejoindrait pas le casting si la franchise étendait une offre.

Kelley Flanagan révèle pourquoi elle ne fera pas «The Bachelorette» ou «Bachelor in Paradise»

Kelley Flanagan dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Lors d’une conversation avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin sur le podcast Bachelor Happy Hour, Weber a été demandé s’il pensait que Madison Prewett, Hannah Ann Sluss ou Flanagan joueraient dans The Bachelorette si les producteurs le demandaient.

L’ancien célibataire a révélé qu’il avait déjà demandé à Prewett et que ce n’était pas quelque chose qu’elle voulait poursuivre. Weber a également spéculé que Sluss voudrait être sur le spin-off de la franchise. Mais il a insisté sur le fait qu’il n’y avait «rien de négatif» à ce sujet puisque le modèle savait que le processus fonctionnait.

Pendant ce temps, lorsque le sujet de The Bachelorette a approché Flanagan, Weber a simplement déclaré: «100% non». Finalement, Flanagan est venue et a répondu à la question elle-même.

“Seriez-vous jamais la bachelorette?” Demanda Weber à Flanagan. Elle a répondu: “Non, je pense que je suis un peu trop maladroite dans la série.”

Néanmoins, Lindsay et Kufrin n’étaient pas d’accord avec les remarques de Flanagan. “Kelley, tu aurais été bonne [as the bachelorette] parce que vous auriez mis les hommes à leur place », a déclaré Kufrin.

Ensuite, Lindsay a évoqué la saison de Kufrin ainsi que la sienne, notant que leurs cycles de The Bachelorette n’étaient pas entièrement axés sur le théâtre. “Nous étions un peu comme,” Nous sommes ici pour faire quelque chose. “”

Et en réponse, Flanagan souhaitait que la franchise Bachelor revienne à l’époque où la romance comptait. «Je pense que cela a un peu changé», a-t-elle déclaré. «Au cours des deux dernières années, c’est plus axé sur le théâtre. Alors, peuvent-ils l’inverser et revenir à ce que vous aviez? “

Compte tenu des commentaires de Flanagan, sa position sur le fait de rejoindre Bachelor in Paradise ne sera pas autant une surprise. Et même s’il semble qu’elle respecte la franchise, ne vous attendez pas à ce qu’elle apparaisse dans les retombées.

“Je ne pense pas que je suis fait pour ces spectacles”, a déclaré Flanagan lorsqu’on lui a posé des questions sur Bachelor in Paradise. «Hé, je le respecte. Ils sont incroyables. Mais je ne sais pas quel avenir j’ai avec eux. “

Kelley Flanagan appelle les producteurs «The Bachelor»

Dans une interview avec Ben Higgins et le podcast Almost Famous d’Ashley Iaconetti, Flanagan a approfondi la manipulation du producteur sur la saison de Weber. “Avec [Peter], Je viens de voir qu’il a un si bon cœur et j’ai vu qu’il se faisait manipuler dans tous les sens », a déclaré Flanagan. “Et ça m’a un peu énervé.”

Elle a poursuivi: «Je n’étais pas la meilleure candidate pour la série et je pense que tout le monde le sait. Mais même avec lui dans la série, je l’ai vu se faire manipuler et je voudrais me dire: «Pouvez-vous arrêter? Prenez vos propres décisions. »

Flanagan a ensuite détaillé ce que les producteurs The Bachelor ont fait à sa relation avec Weber. Elle a dit:

Je l’ai vu me regarder différemment par rapport à ce qu’il a fait avec notre tête-à-tête. Et je pouvais dire à 100% que les producteurs étaient dans sa tête. Car en tête-à-tête, rien ne s’est passé entre nous. Mais il avait ce comportement envers moi qui était tellement énervé. Et je le regardais comme, “Qu’est-ce qu’on vous a dit?” Parce que rien ne s’est passé ici pour que vous ayez cette attitude. Alors là et là, je savais que quelque chose se passait dans les coulisses.

Pendant ce temps, Flanagan a expliqué ce qui s’est réellement passé lorsqu’elle a appelé Weber à leur rendez-vous individuel. Elle a accusé les producteurs de les avoir séparés, même de l’enfermer dans un placard. À l’époque, Flanagan a déclaré à Weber:

“Ils ne me laissent pas te voir. Ils m’ont enfermé dans un placard pendant trois heures la semaine dernière, et ils ne me laisseront pas te voir. J’ai dit: «Vous savez clairement qu’ils poussent certaines personnes vers l’avant et ils n’en poussent pas d’autres vers l’avant. Vous avez déjà été à ma place. Que veux-tu que je fasse? “J’ai vu … que les choses lui venaient à l’esprit et qu’il n’était pas en mesure de prendre ses propres décisions. Et ça m’a énervé. »

Après les remarques de Flanagan sur son expérience, il est logique pourquoi elle ne veut pas revenir pour The Bachelorette et Bachelor in Paradise. Mais à tout le moins, il semble que les heureuses retrouvailles de Flanagan et Weber signifient que quelque chose de bon est sorti de toute cette débâcle.

