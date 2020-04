Pourquoi Kendall Jenner n’a jamais fait partie de l’équipe féminine de Taylor Swift

Au cas où vous ne le sauriez pas, Taylor Swift a de nombreux amis célèbres avec lesquels elle est très proche. Au milieu des années 2010, Swift s’est fait connaître pour s’entourer de ses célèbres meilleurs amis, également appelés membres de son «équipe».

Alors que Swift est devenue proche de nombreuses célébrités féminines au fil des ans, sa relation avec Kendall Jenner est celle que nous avons continuellement remise en question.

Les amis de Swift et Jenner? Et si c’est le cas, pourquoi le mannequin n’a-t-il jamais fait partie de la tristement célèbre équipe de filles du chanteur?

Il y avait une fois des rumeurs d’une querelle

En ce qui concerne les conflits de célébrités, beaucoup de ceux qui ont inclus Swift ont fait les gros titres du deuxième mot.

Alors que le passé de la chanteuse avec de grandes célébrités telles que Katy Perry, Kanye West et Kim Kardashian West a attiré l’attention des gens pendant des années, sa rivalité avec Jenner a apparemment passé sous le radar.

Les rumeurs d’une querelle avec Swift-Jenner remontent à 2013 après que la star de Keeping Up With the Kardashians a lancé des rumeurs de romance avec l’ancien Harry Styles de Swift.

Après qu’il a été allégué que Jenner et Styles se connectaient, les fans étaient sûrs que Swift avait des sentiments négatifs envers le mannequin. Certains ont même suggéré qu’une ligne de la chanson «Style» («Some other girl») du lauréat des Grammy Awards 2014 soit destinée à Jenner.

Bien que les fans soient convaincus qu’il y avait du mauvais sang entre les deux femmes, ils ont apparemment fermé les rumeurs de querelle après que le mannequin ait marché aux côtés de Gigi Hadid lors de la tournée mondiale de Swift en 1989.

Alors qu’il semblait que les choses étaient piquantes entre Jenner et Swift, leur relation a pris un tour une fois que Swift s’est retrouvée à se quereller avec Kanye West – le beau-frère du modèle – en 2016.

Après la sortie de la chanson du rappeur “Famous”, Swift n’a pas perdu de temps à le critiquer pour avoir pris le crédit de son succès et pour l’avoir qualifiée de “b * tch” dans la piste.

Bien que de nombreux amis célèbres de Swift se soient rangés à ses côtés pendant la querelle, Jenner est restée fidèle à sa famille.

L’année suivante, Kardashian West a insisté sur le fait que sa jeune sœur n’était jamais vraiment proche de Swift, et c’est pourquoi elle n’a pas réfléchi à deux fois lorsqu’elle a pris le parti de West.

“Je ne sais pas si Kendall faisait partie de son équipe”, a déclaré la star de téléréalité lors d’un épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen. “Je ne pense pas qu’elle l’était ou l’est. Je ne pense donc pas que c’était gênant. “

Jenner apparemment ombragée en 2017

Quelques mois après que le magnat de KKW a révélé que Jenner n’avait jamais fait partie de l’équipe féminine de Swift, la chanteuse discrète a ombré le modèle et les membres du clan Kardashian dans son clip “Look What You Made Me Do”.

En plus de faire des fouilles venimeuses sur tous ses ennemis, Swift a également pris un coup subtil sur le mannequin en enfilant un tatouage de serpent sur le haut de sa cuisse et des cuissardes orange dans la vidéo.

Après avoir vu cela, les fans ont noté que Jenner était déjà apparue dans V Magazine avec un tatouage de serpent sur sa cuisse et avait publié un selfie Instagram Stories d’elle-même portant des bottes en satin orange Vetements x Manolo Blahnik à la taille.

Bien que Jenner et Swift n’aient pas parlé de cette prétendue nuance, ce n’était pas la dernière fois que les fans sentaient le mauvais sang entre les célébrités.

En 2019, Jenner a pris le parti de Scooter Braun dans son drame public avec la chanteuse après avoir acheté son ancien label, Big Machine; s’appropriant pleinement ses six premiers albums studio.

Alors que de nombreuses célébrités ont montré leur soutien à Swift – qui prétendait être victime d’intimidation de la part de Braun – Jenner s’est rangé du côté du magnat de la musique et a même aimé un post Instagram de l’épouse de Braun, Yael Cohen Braun, qui a suggéré que Swift était en fait l’intimidateur.

Jenner et Swift seront-ils même des amis proches?

Maintenant que Swift est à nouveau en conflit avec Kanye et Kim Kardashian West après la fuite de la bande complète de cet appel téléphonique infâme, Jenner est très probablement en train de soutenir sa famille dans le combat.

Bien qu’elle soit restée maman tout au long de cette dernière série d’accusations et de dénis, nous pouvons facilement deviner que le mannequin n’a pas réfléchi à deux fois pour prendre le parti de West dans tout cela.

Maintenant que Jenner a une fois de plus prouvé que sa loyauté appartient à ses proches, il semble que toute chance qu’elle soit amie avec Swift après cela est très peu probable.

Alors qu’ils pourraient très bien nous surprendre en enterrant la hache de guerre et en recommençant, il semble que Jenner et Swift soient tout à fait bien juste d’être des connaissances.