Pourquoi Kevin Webster était-il en prison? Récapitulatif de Coronation Street! – HITC

Kevin Webster de Coronation Street pourrait regretter une décision qu’il a prise après avoir menti à la police. Récapitulons donc pourquoi il était en prison en premier lieu.

Dans un récent épisode du feuilleton ITV, Kevin a donné un faux alibi à Abi Franklin (Sally Carman) qui a volé et détruit la voiture du méchant Ray Crosby.

Mais avec Ray (Mark Frost) à la recherche de vengeance, Kevin n’avait pas d’autre choix que d’aider Abi dans une situation aussi difficile.

Kevin pourrait faire une faveur à Abi, mais cela ne pourrait que créer plus de problèmes pour lui-même, ainsi que pour Abi.

Alors pourquoi Kevin Webster était-il en prison avant?

Qui est Kevin Webster?

Kevin Webster est l’ex-mari de Sally Metcalfe et le père de Rosie, Jack et Sophie.

L’acteur Michael Le Vell a fait sa première apparition en tant que Kevin dans un épisode en 1983.

Un an plus tard, Kevin est devenu un personnage régulier après avoir déménagé dans les pavés avec son père Bill (Peter Armitage) et sa sœur Debbie (Sue Devaney). L’acteur de Kevin Le Vell a quitté le feuilleton ITV en 2013, mais est revenu en tant que personnage régulier en 2014.

Pourquoi Kevin Webster était-il en prison?

En 2007, Kevin est allé en prison après avoir pensé que son ex-femme Sally l’avait trompé avec John Stape (Graeme Howley).

Fondamentalement, Fiz Brown (Jennie McAlpine) a déclaré à Kevin que Sally et son petit ami à l’époque où John avait une liaison. Sally et John n’ont pas eu d’affaire, mais Kevin a perdu son sang-froid et a frappé John dans la rue.

John a signalé l’agression à la police et Kevin a été accusé d’une peine de 28 jours de prison.

CRésumé de la rue Oronation: Kevin Webster et Abi Franklin expliqués



Il semble que Kevin n’ait pas appris ses erreurs dans le passé car il s’est mis en difficulté après avoir menti à la police.

Il pourrait retourner en prison après avoir fourni un faux alibi à Abi qui a détruit la voiture de Ray.

L’ex-femme de Kevin, Sally, était inquiète de son geste, mais Abi a rassuré Sally que ses sentiments pour Kevin étaient réels. Tout cela est adorable, mais si la vraie vérité se révèle, Abi encourra elle-même une peine de prison.

