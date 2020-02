Pourquoi Khloé Kardashian a servi des céréales à la douche de bébé de Malika Haqq

Que ce soit pour aller dans une banque alimentaire ou pour sortir un clip, Kim Kardashian West et sa famille font toujours beaucoup d’efforts. Le 8 février 2020, Khloé Kardashian a jeté une douche de bébé pour sa meilleure amie, l’actrice Malika Haqq. Voici les détails de cette soirée inoubliable.

Khloé Kardashian et Malika Haqq | Rich Fury / .

L’adorable baby shower de Malika Haqq

Selon Cosmopolitan, l’événement comportait de nombreux ballons. Les ballons ont été conçus pour créer de petites arches. Les arches semblaient vraiment hors de ce monde.

Le motif principal de la fête était les ours en peluche. Kardashian a commandé une paire d’ours en mousse verte pour faire partie du décor. De plus, la douche de bébé comportait des chaises en forme d’ours. Les décorations de l’événement ont résumé l’ambiance adorable et enfantine que beaucoup de gens essaient de créer lors d’une douche de bébé.

Kylie Jenner assistant à la fête assise sur une chaise d’ours.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas d’aspect adulte de la douche. Haqq a prononcé un discours émotionnellement mature et sincère. Elle était reconnaissante à toutes ses amies.

Malika Haqq prononce un discours émotionnel

Selon E News, Haqq a déclaré: «Tout dans cette pièce connaît mon voyage et à quel point je voulais [this baby]. C’est la raison pour laquelle je ne voulais pas que quelqu’un d’autre parle parce que je savais que je pleurerais si quelqu’un me disait ce qui était à cœur. “

Extrait du discours de Malika Haqq.

Les fans ont longtemps spéculé sur le rappeur O.T. Genasis était le père de l’enfant de Haqq. Genasis est principalement connu pour son hit sur le thème de la cocaïne “CoCo”. Haqq a confirmé que Genasis, de son vrai nom Odis Flores, est le père de son bébé. Elle a dit: “Que vous m’apportiez un déjeuner, que vous m’appeliez ou que vous m’envoyiez un SMS … je suis incroyablement reconnaissant à Odis Flores pour mon petit garçon.”

US Weekly rapporte que, sur Instagram, Genasis a exprimé son enthousiasme à l’idée de devenir père. “Mon fils en chemin de jour … Donnez-moi un nom de bébé maintenant … allez-y !!!” Les fans ont proposé différents noms pour l’enfant, certains stupides, certains sérieux. Il a également posté une photo de lui avec Haqq à la douche de bébé. L’image lue. “Malika va avoir un bébé.”

La douche de bébé comportait… des céréales?

La douche de bébé contenait de la nourriture intéressante, rapporte People. La douche avait une variété de céréales, y compris Lucky Charms, Fruit Loops et Frosted Flakes. Les céréales ont été installées comme une barre de céréales.

Cela peut sembler étrange pour une douche de bébé. Cependant, Khloé Kardashian avait l’explication parfaite pour ce choix intéressant de nourriture. Elle a dit: «Malika avait soif de céréales pendant toute sa grossesse.» Quelle décision de restauration réfléchie et mignonne!

La douche nuptiale de Haqq était mignonne, douce et mémorable. Plus que cela, ce fut un moment émouvant pour elle et ses proches. Que pourriez-vous demander de plus?

