Pourquoi Khloe Kardashian croit que “tout le monde a besoin d’un Prenup”

Khloe Kardashian est l’une des stars de télé-réalité très populaires de la série à succès Keeping Up With the Kardashians. Le E! une émission sur les réseaux câblés suit Kardashian et sa famille tout au long de leur vie somptueuse.

Pendant 17 saisons réussies, le public a vu Kardashian grandir à travers le divertissement. Au cours des deux dernières décennies, Kardashian a réussi à inventer sa propre marque et même à se diversifier pour travailler sur d’autres projets télévisés.

Kardashian est impatiente de partager sa sagesse et ses leçons de vie avec ses fans, surtout en ce qui concerne le mariage. Découvrez pourquoi elle croit si fermement au fait que tout le monde a besoin d’un contrat de mariage.

L’histoire de Khloe Kardashian avec le mariage

Qui pourrait oublier le tristement célèbre mariage de Kardashian avec Lamar Odom? Kardashian a rencontré Odom en 2009. C’était avant que la renommée et la dynastie de la famille de Kardashian ne deviennent ce qu’elles étaient aujourd’hui. Bien que Keeping Up with the Kardashians était populaire à l’époque, cela ne rend pas justice aux rangs auxquels la série et la famille ont augmenté de nos jours.

Après seulement se connaître pendant environ un mois, le couple décide de faire le nœud et de le rendre officiel. En 2010, Kardashian et Odom ont leur propre émission dérivée. Khloe & Lamar a reçu des critiques mitigées pendant sa diffusion. Dans l’ensemble, le spectacle a duré deux saisons.

Même si le spectacle s’est terminé, leur mariage s’est poursuivi. Dans les années à suivre, Kardashian se concentre sur sa carrière et sa propre renommée. Dans l’intervalle, le public a commencé à réaliser que leur mariage n’était peut-être pas aussi parfait que les interviews dépeintes.

En 2013, Odom a été arrêté pour conduite sous l’influence. Beaucoup ont commencé à se demander si ses problèmes passés avec la toxicomanie commençaient à refaire surface. Il était évident qu’Odom se débattait et que leur mariage était tendu.

Kardashian a finalement pris la décision de demander le divorce en 2013. Peu de temps après, Kardashian revient sur l’infidélité d’Odom. À l’époque, Odom refusait de signer les papiers du divorce. Enfin, en 2015, le couple a pu signer les papiers et commencer à mettre l’événement émotionnel derrière eux.

Le point de vue de Khloe Kardashian sur le fait d’avoir un contrat de mariage

Khloe Kardashian | KENA BETANCUR / . via .

Le point de vue de Kardashian sur l’importance d’avoir un contrat de mariage est clair comme le jour. En parlant avec E! News en 2011, Kardashian a déclaré: “Tout le monde a besoin d’un contrat de mariage!”

Elle a ensuite expliqué sa raison d’être et son raisonnement derrière son état d’esprit. Kardashian est une femme d’affaires et comprend le rôle de l’entreprise.

Kardashian a expliqué qu’il ne s’agit pas tant de l’amour, mais plutôt de la protection de vous-même, de votre valeur et de votre travail. Elle fait définitivement valoir des arguments convaincants!

La vie amoureuse actuelle de Khloe Kardashian

Kardashian était ravie de faire savoir à ses fans et fans qu’elle était célibataire. Il y a quelques mois, Kardashian a publié quelques citations qui ont résonné avec elle en ce qui concerne les rencontres ou l’absence de rencontres.

La seule citation de son histoire sur Instagram disait: «Être célibataire ne signifie pas nécessairement que vous êtes disponible». Les adeptes et les fans ne pouvaient pas être plus d’accord. Kardashian ne semble pas pressée de se marier à nouveau de sitôt.

Il y a une raison pour laquelle Kardashian a tant d’adeptes. Kardashian et les membres de sa famille sont toujours à la hauteur de quelque chose de nouveau et d’excitant. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas alors que la famille continue de tourner leur émission de télé-réalité.

Au fil des ans, cette sœur Kardashian s’est habituée à partager son voyage et ses conseils tout au long de sa carrière personnelle et professionnelle. Lorsqu’il s’agit de se marier, Kardashian encourage fortement à obtenir un mariage avant tout. Après tout, les affaires ne sont que des affaires.

Néanmoins, les fans et les adeptes sont ravis de voir ce que l’avenir réserve à Kardashian.