Pourquoi Kim Kardashian ne se sentait pas “confiante” jusqu’à ce qu’elle rencontre Kanye West

Kim Kardashian est la définition de la confiance. Elle porte tout sur le régulier, au propre comme au figuré.

Kardashian a posé pour des photos nues de bon goût, comme celles qu’elle a faites quand elle était enceinte de Saint en 2015. Elle a posté une photo sur Instagram ne portant que son costume d’anniversaire. Elle avait ses bras et ses jambes soigneusement arrangés pour cacher ses morceaux privés.

Kardashian est aussi un livre ouvert émotionnellement. Elle partage ses sentiments partout. Sur les réseaux sociaux, dans son émission Keeping Up with the Kardashians, ou dans des interviews, Kardashian a la confiance de tout partager.

Cela peut donc surprendre les fans de savoir qu’elle ne s’est pas toujours sentie aussi confiante qu’elle le sait. Le facteur déterminant qui a changé sa vie? Sa relation avec son mari, le rappeur Kanye West.

Kim Kardashian ne se sentait pas en confiance avant de rencontrer Kanye West

Kardashian s’est récemment assise et a eu une conversation avec Laura Wasser pour le podcast «All’s Fair», et elle a beaucoup révélé sur sa vie. Elle était totalement ouverte comme elle l’est toujours.

Même les fans purs et durs auraient pu apprendre quelque chose de nouveau sur elle. Kardashian était vraiment ouverte sur ses problèmes de grossesse et tout ce qu’elle a traversé pour avoir ses enfants. Elle a partagé quelques informations sur ses nouvelles ambitions.

Ensuite, elle a dit aux fans quelque chose qui pourrait les surprendre. Apparemment, l’aspirant avocat ne se sentait pas “confiant” avant de se réunir avec West. C’est surprenant, car elle avait une carrière bien établie en tant que star de télé-réalité et influenceuse avant de sortir avec le rappeur.

Kardashian a déclaré à Wasser qu’une grande partie de ce qu’elle a fait dans la vingtaine venait d’un manque de confiance. Elle dit qu’elle sait qu’elle a fait des erreurs lorsqu’elle était plus jeune, mais qu’elle ne changerait rien à son passé, même si elle le pouvait. Ses erreurs ont fini par faire d’elle une meilleure personne, alors elle leur en est reconnaissante, peu importe à quel point elles ont été douloureuses en ce moment.

Kim Kardashian a beaucoup changé pour Kanye West

Kardashian dit que West lui a donné confiance, et cela a tout changé. Pour qu’il lui donne confiance, il semble qu’il ait démoli Kardashian.

Dans le passé, Kardashian a été ouverte sur le fait que West a jeté tous ses vêtements au début de leur relation. Il refit complètement son regard. C’était douloureux pour elle, mais changer de mode est probablement l’une des choses qui lui ont donné la confiance qu’elle a aujourd’hui.

West a intéressé Kardashian à la mode et l’a aidée à passer d’une star de la télé-réalité à un maven de la mode. Après avoir refait son placard, Kardashian et lui ont cherché des créateurs de couture célèbres pour l’habiller.

Ça n’a pas été facile. Kardashian est plus curieux que la plupart des femmes designers avec lesquelles ils travaillent habituellement et les tailles d’échantillons qu’ils proposent. C’est quelque chose qui l’a peut-être retenue dans le passé, mais avec West à ses côtés, elle avait la confiance dont elle avait besoin pour être habillée par les meilleurs.

Kim Kardashian utilise sa confiance pour de bon

Tout a changé pour Kardashian depuis sa rencontre avec West. Les fans peuvent voir la différence que fait sa nouvelle confiance. C’est bien plus que des vêtements.

Kardashian prend son pouvoir, son influence et sa confiance au sérieux. Elle travaille dur pour la réforme de la justice pénale. Elle a fait de grands progrès. Les organisations qu’elle aide ont fait sortir des milliers de délinquants non violents de prison. Maintenant, elle est en passe de devenir avocate, elle peut donc aider encore plus.