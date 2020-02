Pourquoi Kirk Douglas n’a pas donné son argent à son fils, Michael

Kirk Douglas est l’une des figures les plus emblématiques de l’ère hollywoodienne classique. Grâce à ses rôles dans des films comme Out of the Past, Spartacus, Exodus et Paths of Glory, il aura une place dans le cœur des cinéphiles classiques pour les années à venir. En plus de devenir une icône, Douglas a amassé une énorme somme d’argent. Douglas est décédé le 5 février 2020 avec une énorme valeur nette. Qu’arrivera-t-il à son argent?

Kirk Douglas, son épouse, Anne Buydens, et leur fils, Peter Vincent Douglas | Keystone / .

Où va l’argent de Kirk Douglas

Fox News rapporte que lorsque Douglas est décédé, il avait une valeur nette de 61 millions de dollars. Aucun argent de Douglas ne va à son fils Michael, qui a lui-même une valeur nette de 300 millions de dollars. Au lieu de cela, 50 millions de dollars de l’argent de Douglas seront répartis entre divers organismes de bienfaisance par la Fondation Douglas. La Fondation Douglas a été créée par Douglas et son épouse, Anne, en 1964. Son site Web dit: «L’une des plus grandes et des plus anciennes institutions philanthropiques privées de l’industrie du divertissement, la Fondation s’engage à aider ceux qui autrement ne pourraient pas s’aider eux-mêmes.»

Certaines des organisations qui reçoivent l’argent de Douglas sont le temple du Sinaï à Los Angeles, le Kirk Douglas Theatre de Culver City, le Children’s Hospital de Los Angeles et la St. Lawrence University. Ce dernier était l’alma mater de Douglas. Une partie de l’argent de Douglas ira au programme de bourses de l’université.

Une autre célébrité hollywoodienne qui donne une grande partie de son argent à des œuvres caritatives

Douglas n’est pas la seule célébrité hollywoodienne à donner beaucoup de son argent à des œuvres caritatives. Le créateur de Star Wars, George Lucas, est dans le même bateau. Selon Business Review, il ne donnera qu’une fraction de sa fortune à ses enfants parce qu’il a fait The Giving Pledge. CNBC affirme que The Giving Pledge est un gage pour les milliardaires de donner plus de la moitié de leur argent à des œuvres de bienfaisance. Bill Gates, Melinda Gates et Warren Buffet ont commencé l’engagement en 2010.

George Lucas avec Stormtroopers | David Livingston / . pour AFI

Lucas a longuement discuté de son engagement envers The Giving Pledge dans un essai qu’il a écrit pour The Hollywood Reporter. Dans la lettre, il cite l’importance de l’éducation et du rôle de la narration. Il note comment de grands professeurs de morale comme Platon et Aristote ont utilisé la narration pour illustrer leurs idées. Lucas a écrit qu’il sentait que le système éducatif américain moderne n’atteint pas son plein potentiel.

Lucas a noté que sa déception face à l’éducation américaine avait influencé son engagement envers The Giving Pledge. Il a dit: «Mon engagement est envers le processus; tant que j’ai les ressources à ma disposition, je chercherai à élever la barre pour les générations futures d’étudiants de tous âges. Je consacre la majorité de mes richesses à l’amélioration de l’éducation. C’est la clé de la survie de la race humaine. »

En donnant leur argent à des œuvres de bienfaisance plutôt qu’à leurs enfants, Douglas et Lucas ont emprunté la route la moins fréquentée. Ils aident également de nombreuses personnes dans le besoin. C’est le genre de non-conventionnalité qui pourrait nous inspirer tous.

