Pourquoi Kourtney Kardashian est «heureuse», elle tourne moins «KUWTK» et n’a aucun regret

Kourtney Kardashian n’en a pas encore fini avec Keeping Up With the Kardashians mais elle serait très heureuse de filmer moins pour la série. En partie, elle veille à la confidentialité de ses enfants à mesure qu’ils vieillissent, mais il reste encore du drame à raconter sur la question dans la saison 18.

Les choses se sont tendues dans la famille

À la fin de la saison 17 de KUWTK, il était clair que Kourtney était stressé. Du tournage de ses querelles familiales au fait qu’une équipe la suive à chaque mouvement, elle voulait sortir de la téléréalité.

Les choses ont chauffé entre Kourtney et ses sœurs Kim et Khloe lorsqu’elles l’ont traquée et l’ont appelée pour ne pas lui avoir pesé. Ses sœurs étaient en colère de devoir intervenir et de remplir le contenu que Kourtney n’avait pas fourni.

“Notre travail est d’être ouvert et honnête et de partager beaucoup de nous-mêmes, et il semble que depuis quelques années maintenant, Kourtney n’a pas vraiment été ouverte sur sa vie personnelle devant la caméra. Donc, tous les jours où Kourtney ne tourne pas, Khloe et moi prenons le relais et devons partager plus. Parce que si nous ne partageons pas nos vies, alors qu’est-ce que le spectacle? », A expliqué Kim à la caméra.

Kourtney Kardashian a atteint son «point de rupture»

Lors de la finale de la saison 17, Kourtney a expliqué comment elle avait atteint son «point de rupture» et voulait de l’intimité pour elle et ses enfants.

«Ce que je dis, c’est que j’arrive au point où je ne suis pas content. Tout le monde a son point de rupture », a expliqué Kourtney, ajoutant:« La vie est courte. Il ne s’agit pas seulement de filmer cette émission. “

Elle a admis dans un confessionnal: «Ce n’est pas bien que je me sente comme si j’étais à mon point de rupture. J’ai besoin d’une pause et je ne veux plus filmer. “

Kourtney n’aurait aucun regret d’avoir abandonné certains des projecteurs de l’émission de téléréalité, avec une source disant à People: “Elle est heureuse de filmer moins pour elle-même et pour les enfants.”

«À mesure que les enfants de Kourtney et Scott vieillissent, en particulier Kourtney

estime que l’exposition du public n’est pas vraiment bénéfique pour les enfants »,

ajoutée. «Il y a déjà des trolls qui publient des commentaires désagréables sur les enfants. Ils

sont encore trop jeunes pour le lire, mais Kourtney détesterait qu’ils le lisent

en vieillissant. Elle se sent de plus en plus protectrice des enfants. »

Il y a plus de drame à venir

Une plus grande partie du drame avec Kourtney se déroulera dans la saison 18, car elle n’a pas entièrement terminé avec le spectacle, mais elle a beaucoup réduit. Kim a taquiné que les fans peuvent s’attendre à ce que les choses empirent entre eux, mais assure que tout se passera bien.

Kim a partagé que les choses entre elle et Kourtney deviendront «un peu violentes».

“Ça empire avant de s’améliorer”, a-t-elle expliqué sur le podcast All’s Fair de Laura Wasser. “Mais vous savez, nous sommes une famille très proche. Tout fonctionne. »

Kim a partagé lors d’une interview au Ellen DeGeneres Show que Kourtney est toujours dans la série – après tout, les fans doivent voir comment se déroule le drame de la saison 17.

“Nous sommes arrivés à la conclusion que [Kourtney will] filmer un

», a expliqué Kim, ajoutant:« Je ne sais même pas si nous avons un

conclusion, en fait. C’est toujours dans l’air. “