Pourquoi Kristen Bell ne voulait pas que ses filles aient une carrière à Hollywood

Kristen Bell est née en 1980 dans le Michigan, et depuis lors, l’étoile montante a parcouru un long chemin. Beaucoup de ses fans suivent Bell depuis ses jours Veronica Mars, mais plus récemment, le public la reconnaît très probablement dans la série à succès The Good Place.

De plus, Bell a reçu beaucoup d’attention et d’éloges pour son rôle dans Frozen et Frozen II. Comme Bell, son mari Dax Shepard est originaire du Michigan. L’un des rôles les plus mémorables de Shepard a eu lieu dans l’émission primée Parenthood.

Actuellement, Shepard a travaillé pour l’émission ABC Bless This Mess. Ces deux stars ont une réputation incroyable dans l’industrie du divertissement. Comme de nombreux fans le savent déjà, Bell et Shepard forment un couple heureux depuis un certain temps. Découvrez comment tout cela a vu le jour pour Bell, Shepard et leur famille heureuse.

Le voyage de Kristen Bell et Dax Shepard vers l’amour et le mariage

Bell a révélé dans une interview avec Willie Geist que lors de sa première rencontre avec Shepard, elle ne ressentait aucune attraction immédiate ou étincelle envers lui. C’était en 2007. Shepard et Bell ont d’abord été présentés l’un à l’autre lors d’un dîner intime. Bell a partagé qu’elle était curieusement consciente de ce que Shepard pouvait parler, mais elle ne savait pas qu’elle venait de rencontrer son futur mari.

Peu de temps après l’introduction de la paire, ils se sont rencontrés lors d’une partie de hockey. De là, le reste semble être de l’histoire. Bell déclare qu’ils «sont tombés follement amoureux».

Bell a également indiqué qu’ils avaient leurs obstacles. Des combats dramatiques aux ruptures prématurées, le couple avait beaucoup vécu ensemble. Cependant, leur amour semblait prévaloir. Leurs fans et le public étaient ravis de voir Shepard et Bell se fiancer en 2009. Quelques années plus tard, en 2013, le couple a officialisé leur mariage en se mariant.

Les enfants de Kristen Bell et Dax Shepard

Bell et Shepard ont accueilli leur premier enfant au monde en 2013. Leur fille, Lincoln Bell Shepard, est née peu de temps avant le mariage de Bell et Shepard.

Peu de temps après, le couple a commencé à préparer leur deuxième enfant. En décembre 2014, Delta Bell Shepard est née et le couple marié est ravi de la naissance de leur deuxième fille.

Bell est connue pour partager librement ses conseils parentaux et sa sagesse avec ses fans et le public. Sans oublier, Bell et Shepard ont explosé dans les médias au sujet de leurs dernières nouvelles.

Shepard et Bell ont récemment lancé une nouvelle gamme de produits pour bébé. Hello Bello capture la douceur, l’authenticité, l’ambition et les bonnes intentions des couples.

Pourquoi Kristen Bell a-t-elle changé d’avis sur la possibilité que ses filles travaillent à Hollywood?

Kristen Bell | Christopher Polk / . pour les People’s Choice Awards

Bell admet que s’agissant de ses filles et d’Hollywood, sa réaction initiale a été de les dissuader pour le chemin de la célébrité. Cependant, elle admet que sa décision initiale était le résultat de sa propre expérience de projet à ses filles.

En tant que maman, Bell avait du mal à réfléchir au rejet potentiel et aux dangers qui accompagnent souvent le fait d’être à l’honneur. Il ne lui a pas fallu longtemps pour changer d’avis, et Bell a son mari à remercier pour cela.

Shepard a encouragé Bell à voir les choses sous un autre angle. Un jour, Shephard a demandé: «Eh bien, aimez-vous être créatif? Aimez-vous être payé en trop? ”

Bell a répondu «oui». Avec ces questions, le point de vue et la mentalité de Bell ont changé. Quand il s’agit de poursuivre une carrière à Hollywood, Bell a changé à contrecoeur son avis.

Les filles de Bell & Shepard sont encore relativement jeunes et les deux célébrités ont déclaré qu’elles ne souhaitaient pas que leurs filles deviennent des «enfants vedettes». Cependant, une fois qu’ils vieillissent un peu, le ciel est limité.