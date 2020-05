Pourquoi Kyle Richards s’est senti “ bizarre ” sans Lisa Vanderpump dans la saison 10

Kyle Richards est le dernier acteur original de The Real Housewives of Beverly Hills. Lisa Vanderpump a quitté la série après s’être enfuie de confronter les dames lorsqu’elle a été accusée d’avoir divulgué des ragots à la presse. L’amitié entre Richards et Vanderpump a pris fin et avant le tournage de la saison 10, le premier s’est senti bizarre.

Kyle Richards et Lisa Vanderpump | John Tsiavis / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Tommy Garcia / Bravo / Banque de photos NBCU via .

“Je me sentais bizarre parce que nous avons commencé ensemble, il y a 10 ans”, a déclaré Richards sur Watch What Happens Live.

La bizarrerie a décollé rapidement, alors que la nouvelle dynamique s’est installée et que le film a filmé leur dixième saison.

“La série décolle et toutes ces femmes ont tellement de choses en cours et les choses commencent à se produire que vous n’y pensez vraiment pas, honnêtement”, a ajouté Richards.

Teddi Mellencamp était également une invitée d’Andy Cohen qui a dit qu’elle avait eu une meilleure expérience en connaissant ses co-stars.

«J’ai pu faire connaissance avec tout le monde d’une manière si différente de celle que j’ai connue au cours de mes deux dernières saisons», a expliqué l’entraîneur responsable.

Kyle Richards a-t-il un nouveau rival?

Après la sortie de Vanderpump, Garcelle Beauvais est entrée en scène pour la saison 10. Bien que Richards ait cru qu’elle avait une relation amicale avec elle, les choses ont pris une tournure sauvage.

Lorsque Beauvais a fait une apparition dans la WWHL, Cohen a joué avec elle pour obtenir son point de vue sur ses co-stars. Tout a bien commencé lorsque l’actrice a dit que Richards était la femme au foyer qui la faisait rire le plus.

Alors que Cohen continuait de poser des questions, Beauvais est devenu plus obscur à propos de Richards. La nouvelle venue a déclaré que Richards était la «moins accueillante» et croyait qu’elle avait le «plus grand ego». Elle a également déclaré que la star d’Halloween serait la femme au foyer avec laquelle «elle voudrait le moins être mise en quarantaine».

Kyle Richards surpris par l’ombre de Garcelle Beauvais

Richards était à la maison pour regarder l’émission de fin de soirée et a été surpris par ce que Beauvais disait à son sujet car ils n’ont jamais eu de problème pendant le tournage.

“J’ai été vraiment surprise”, a déclaré Richards lors de l’épisode de la WWHL du 29 avril. “Mon mari et moi regardions et il a dit:” Pourquoi parle-t-elle ainsi? “Et j’ai dit” Je n’en ai aucune idée “. Si elle se sentait comme ça, j’aurais aimé qu’elle me le dise au visage au lieu de le garder pour Watch What Happens Live. »

Richards a été aveuglé par Beauvais et a ajouté: «Je pensais que nous nous entendions très bien et je ne sais vraiment pas d’où cela venait. «Je l’ai invitée à chaque chose que j’ai lancée. J’ai seulement été invitée à son association caritative où j’étais heureuse de donner de l’argent à son association. »

Bien que Beauvais n’ait jamais confronté Richards à aucun problème, ce dernier est prêt à clarifier les choses lorsque les retrouvailles auront lieu.

«Je pense qu’elle est entrée et qu’elle a dit:« Je ferais mieux d’avoir quelque chose avec quelqu’un. »Comme je l’ai dit, si elle le ressentait, elle n’a rien dit de tel à mon visage. Maintenant, je sais à quoi je fais face et nous allons en parler lors de la réunion », a également déclaré Richards.

The Real Housewives of Beverly Hills est diffusée tous les mercredis soirs à 20 h. ET / PT sur Bravo.