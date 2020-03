Pourquoi la bénédiction Urbi et Orbi du pape François a-t-elle été historique?

Ville du Vatican.- Le pape François, d’une manière extraordinaire en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, a donné la bénédiction spéciale appelée «Urbi et Orbi» d’une place Saint-Pierre pluvieuse et solitaire.

La traduction de «Urbi et Orbi» signifie que la bénédiction est effectuée «À la ville (de Rome) et au monde»; et pour les catholiques, cela implique que le pontife bénit tous les coins de la planète. Cette bénédiction spéciale se produit deux fois par an (à la fête liturgique de Noël et de Pâques) et aussi de manière extraordinaire lorsqu’il est élu successeur de Saint Pierre. En d’autres termes, le pape François a donné cette bénédiction le 13 mars 2013 et quatorze fois au cours des sept dernières années. Ce vendredi 27, le Pape a décidé de donner cette bénédiction d’une manière extraordinaire pour aider tous ceux qui sont confrontés aux défis de la pandémie COVID-19.

Traditionnellement, le Pape accomplit cet acte depuis le balcon des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, devant des milliers de personnes présentes sur la place et dans les environs de la Cité du Vatican et devant des millions de fidèles qui, à travers les médias de la communication suit la bénédiction; Cependant, également pour cette occasion sans précédent, le Pape a donné sa bénédiction dans la solitude de la place Saint-Pierre, accompagné de Mgr Marini et de l’équipe d’information du Vatican pour transmettre l’événement historique à des millions de foyers catholiques à travers le monde.

«Il semble que tout s’est assombri… cette tempête palpite dans l’air, elle se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous avons eu peur et perdu, nous avons été surpris par une tempête inattendue et furieuse “, a commencé le Pape.

Dans sa méditation sur le passage de l’Évangile où les disciples sont pris dans une tempête au milieu de la mer et Jésus dort; Le pontife a comparé les moments actuels de la pandémie avec cette tempête qui remplit le cœur des hommes de peur: «Nous sommes tous importants et nécessaires, appelés à ramer ensemble, nécessaires pour nous réconforter… nous sommes tous dans ce bateau. Comme disent ces disciples qui parlent d’une seule voix et avec angoisse: Nous sommes perdus. Nous réalisons que nous ne pouvons pas suivre chacun d’eux seuls mais tous ensemble ».

Le pontife a confirmé que la pandémie de COVID-19, comme une tempête, “démasque notre vulnérabilité et expose nos fausses assurances”:

“La tempête découvre toutes les tentatives de cacher et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples … appartenance à une fratrie. “

Dans une prière d’autodérision, le pape François a admis devant Dieu que l’humanité n’a couru que vers le profit: «Nous nous sommes laissés absorber par la matérialité et par la hâte, nous ne nous sommes pas arrêtés à vos appels, nous ne nous sommes pas réveillés à l’injustice planétaire, nous n’avons pas aidé les pauvres, nous avons continué sans crainte de penser que nous pouvons rester en bonne santé dans un monde malade. “

Dans son homélie, le Pape a reconnu toutes ces personnes qui, par un service humble et simple, ont mis l’équilibre positif au milieu de la pandémie: «Ce n’est pas le moment de votre jugement mais le moment de notre jugement. Séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. Il est temps de rétablir le cours de la vie envers vous, seigneur et envers les autres. Et nous pouvons voir autant de compagnons de voyage exemplaires, qui, dans la peur, ont donné leur propre vie. »

«Personne n’est sauvé seul… Le début de la foi est de savoir que nous avons besoin du salut parce que nous ne sommes pas autosuffisants, parce que nous coulons seuls. Nous avons besoin du Seigneur comme les anciens marins les étoiles. “

«Seigneur, bénis le monde… tu nous demandes de ne pas avoir peur mais notre foi est faible et nous avons peur; mais votre seigneur ne nous abandonne pas dans la tempête. Nous nous déchargeons de tout notre fardeau, car nous savons que vous prenez soin de nous », a-t-il conclu.

Enfin, le Pape a prié devant les Salus Populi Romani et le Crucifix de Saint Marcellus; Il habilla et exposa le Saint-Sacrement pour élever sa prière: «… misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris omnibus, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam (Dieu Tout-Puissant a pitié de vous et vous conduise à travers Jésus-Christ pour vie éternelle) ».

Pour cette bénédiction spéciale et historique, le Christ miraculeux qui «a sauvé Rome de la grande peste du XVIe siècle» et l’icône de la Vierge Marie «Salus Populi Romani» (protectrice du peuple romain) ont également été transférés. Le pape François avait fait un pèlerinage le 15 mars à l’église de San Marcello al Corso, où se trouve le Crucifix, qui en 1522 a été traitée dans les rues de Rome. Selon le Bureau de presse du Saint-Siège, au XVIe siècle, le cardinal Raimondo Vich a organisé une procession de 16 jours du crucifix dans les rues de la ville souffrant de la grande peste. Le Pape s’est également rendu à la basilique de Santa María la Mayor où se trouve l’icône de la Vierge Marie. L’évêque de Rome a demandé que le miraculeux Christ et l’icône Salus Populi Romani soient transférés place Saint-Pierre pour la bénédiction Urbi et Orbi.

Cette bénédiction papale solennelle accorde aux catholiques une indulgence plénière tant qu’ils sont dans les conditions demandées aux fidèles: avoir une disposition intérieure de détachement total du péché, être confessé, avoir reçu la communion et prier pour les intentions du Souverain Pontife.

Cependant, comme les conditions pour que les fidèles assistent à la célébration eucharistique comme d’habitude ont changé en raison de la pandémie, le pape François a autorisé les patients fidèles, le personnel de santé et les familles des malades à recevoir cette indulgence du 27 mars tout en récitez un Credo, un Notre Père et une prière à Marie.

Le décret du Pénitencier apostolique du Vatican indique également que tous les autres fidèles qui prient pour “la fin de l’épidémie, le soulagement des affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés” peuvent l’obtenir. A condition également de visiter le Saint-Sacrement (en ligne); lire la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure; priez le Saint Rosaire; vivre dans la piété le Chemin de Croix ou accomplir la prière de la couronne de la Divine Miséricorde.

