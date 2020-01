Pourquoi la démission du prince Harry et de Meghan Markle est “ inutile ” pour la famille royale

Les fans sont devenus fous ces derniers jours après que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur démission de la famille royale. La nouvelle est venue après que le couple a traversé une année difficile, pleine de presse négative et de divers scandales qui ont affecté leur image.

Cette décision semble être une bonne chose pour le duc et la duchesse de Sussex, qui se débattent sous la surveillance constante des médias. Mais les experts royaux disent qu’il est en fait très «inutile» pour la famille royale dans son ensemble.

Le prince Harry et Meghan Markle se retirent en tant que membres supérieurs de la famille royale

Le prince Harry et Meghan Markle | Dominic Lipinski / PA Images via .

Le 8 janvier, le prince Harry et la duchesse Meghan ont publié une annonce sur leur page Instagram qui a failli s’écraser sur les réseaux sociaux.

“Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution”, indique le communiqué. «Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.»

Le couple a poursuivi en disant qu’ils continueront à faire du travail de charité au Royaume-Uni. Cependant, ils ont l’intention de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en disant: «Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace de se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. »

Sur le site Web des Sussex, une page FAQ détaillée explique également leur décision de devenir «financièrement indépendante» et de ne plus recevoir de financement de la Sovereign Grant. Le site Web indique que le prince Harry et Markle n’ont utilisé que l’argent de la subvention pour financer le travail de leur personnel de bureau.

Leurs frais de voyage et de rénovation domiciliaire ont tous été payés par leur propre argent, et le site Web indique que «avec leur transition vers l’adhésion à la famille royale avec l’indépendance financière, cela continuera d’être le cas».

Pourquoi le déménagement du prince Harry et de Meghan Markle est «inutile» pour la famille royale

L’annonce du prince Harry et de la duchesse Meghan a suscité des réactions mitigées. Certains fans soutiennent le couple étant donné le degré de contrôle public qu’ils ont subi pour avoir pris de l’argent aux contribuables.

D’un autre côté, certains experts royaux voient les choses négativement, car la famille royale vit actuellement beaucoup de choses.

“Vous devez mettre cela dans le contexte”, a déclaré le correspondant royal Rhiannon Mills. «Cette année a été très difficile pour la reine. Ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que le prince Andrew s’est retiré de ses fonctions publiques. Il semble que la famille royale soit actuellement en ébullition. Ce n’est pas utile. Il semble qu’ils soient très instables. “

Non seulement leur démission a alimenté la spéculation et ajouté plus de drame dans le mélange, mais elle laisse également ouverte la question d’un écart de flux de travail. Les autres membres de la famille royale seront-ils touchés par le départ du prince Harry et de la duchesse Meghan?

D’autres membres de la famille royale n’auraient pas été informés de l’annonce

De nombreux fans n’ont pas vu l’annonce du prince Harry et Markle à venir, et il y a maintenant des rapports selon lesquels les autres membres de la famille royale n’en savaient pas grand-chose non plus.

L’expert royal Jonny Dymond a déclaré à la BBC que le prince Charles et le prince William se seraient sentis «blessés» et «aveugles».

Pendant ce temps, Buckingham Palace a publié une déclaration concernant la décision du duc et de la duchesse de Sussex. Le palais n’a pas offert un mot de soutien au couple. Au lieu de cela, leur déclaration a déclaré que “ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre.”

Cependant, tout le monde ne croit pas que le prince Harry et Markle ont agi seuls sans consulter personne. La commentatrice royale Penny Junor a qualifié ces rumeurs de «plus que bizarres», d’autant plus que le couple travaille dans une entreprise dirigée par les membres de leur famille.