Pourquoi la fille de Kobe Bryant, Gianna, était-elle avec lui lorsque son hélicoptère s’est écrasé?

La plupart des fans ont appris la nouvelle dévastatrice de la mort de Kobe Bryant tôt le dimanche 26 janvier 2020. Cependant, des informations sont venues plus tard que sa fille de 13 ans, Gianna, est également décédée dans le choc choquant de l’hélicoptère du dimanche matin. Pourquoi était-elle la seule des filles de Bryant à voyager avec lui? Voyons où se dirigeaient les deux.

La scène de l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant et sa fille, Gianna | David McNew / .

L’hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie

L’ancienne star de la NBA de 41 ans et sa fille du milieu, Gianna, voyageaient dans son hélicoptère privé lors de sa descente à Calabasas, en Californie, selon TMZ Sports. Kobe faisait souvent la navette par hélicoptère pour l’emmener de Newport Beach, en Californie, au Staples Center de DTLA lorsqu’il jouait pour les Los Angeles Lakers.

L’enquête sur les raisons pour lesquelles l’hélicoptère s’est écrasé sur la colline en Californie est en cours. Selon le bureau du shérif du comté de Los Angeles, cinq personnes (dont Bryant et sa fille) sont décédées dans l’épave sans aucun survivant.

Gianna Bryant était une basketteuse étoile montante

L’adolescente a fréquenté l’école Sierra Canyon à Los Angeles, en Californie, selon le NBA Family Fandom. Elle a joué au basket-ball pour l’équipe féminine de basket-ball de Los Angeles Lady Mamba et rêvait de jouer pour l’équipe de basket-ball des femmes UConn Huskies.

Au cours de la carrière de Bryant, il a souvent emmené Gianna et sa sœur aînée, Natalia, 17 ans, à ses matchs de la NBA. Les filles aimaient sortir sur le terrain et tourner avec leur père pendant les échauffements. Gianna a également deux sœurs plus jeunes, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois.

Bryant a récemment été repéré avec sa fille de 13 ans lors de divers matchs de la NBA. Il publie également souvent des vidéos de «GiGi» jouant au basket-ball sur ses comptes de médias sociaux.

“Gigi s’améliore chaque jour”, a-t-il légendé une vidéo postée il y a six jours.

Où se rendaient Kobe Bryant et sa fille, Gianna, lorsque l’hélicoptère s’est écrasé?

L’accident s’est produit peu avant 10 heures du matin près de Las Virgenes Road, au sud d’Agoura Road, après avoir décollé de l’aéroport John Wayne à 9 h 06 dimanche matin.

Bryant et GiGi étaient en route pour la Mamba Academy pour s’entraîner au basketball. Une autre coéquipière et son parent étaient également dans l’hélicoptère. Ils se rendent de leur domicile dans le comté d’Orange à l’Académie, qui est à Thousand Oaks.

Bryant s’est associé à la Mamba Sports Academy de 100 000 pieds carrés, où Gianna a joué en janvier 2019. L’installation exploite cinq terrains de basket-ball, cinq terrains de volley-ball, deux terrains de beach-volley, un terrain en gazon, un terrain d’entraînement esports, des cages de frappeurs, des monticules et une école de jiu-jitsu Gracie Barra.

Le pays est dévasté par la perte de la légende qui travaillait avec diligence pour entraîner les jeunes d’Amérique. Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche devant le Staples Center pour un mémorial.