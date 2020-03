Pourquoi la fille de Kody Brown a-t-elle une crise de panique?

Le déménagement de la famille Brown de Las Vegas à Flagstaff a été profondément stressant, déclenchant des problèmes latents au sein de la famille dans son ensemble et dans chacune des relations de Kody Brown avec ses quatre femmes.

Kody et sa quatrième femme, Robyn

Brown, a été en désaccord toute la saison sur les épouses sœurs de TLC. Elle a exprimé

sa déception avec Kody sur le mouvement, qui a suscité de nombreux nouveaux mouvements

à diverses locations pendant que la famille attend pour construire sur leur terre de l’Arizona, Coyote

Passer.

Dans un nouvel aperçu de l’épisode du 8 mars de Sister Wives, «A Breaking Point», l’argument de Kody et Robyn devant les enfants déclenche une attaque de panique pour leur fille aînée, Aurora Brown.

Robyn et Kody disent aux enfants qu’ils doivent déménager en moins de deux mois

Dans de nouveaux clips pour le prochain épisode de Sister Wives, Robyn et Kody s’assoient avec leurs cinq enfants pour révéler que la location de Robyn a été vendue par le propriétaire. La famille devra déménager en moins de deux mois.

“Nous avons beaucoup de mal à trouver une location,

et je ne sais pas quoi faire à ce stade », dit Robyn à ses enfants.

Mais Kody n’est pas d’accord avec sa femme et prend le

possibilité de dire aux enfants: «Nous ne trouvons pas de location. Je suis désolé. Étaient

va faire une offre sur une maison. On va acheter une maison. Maman n’aime pas ça,

et je ne lui en ai pas encore parlé. ”

“Eh bien, nous n’avons pas encore à le faire”, explique Robyn. “Nous avons un

peu de temps pour continuer à chercher une location. “

La star de Sister Wives n’est pas satisfaite de Kody

annonce aux enfants, d’autant plus qu’il n’a pas demandé son approbation au préalable.

Robyn déplore qu’ils ne présentent pas un front uni, disant à sœur

Producteurs d’épouses, “Je suppose que Kody a décidé de dire aux enfants qu’il voulait acheter.”

«Ce n’est pas une question de vouloir, mon amour. C’est une question de, il n’y a qu’un seul choix ici fourni », dit Kody en réponse.

Kody transporte Aurora de la pièce alors qu’elle panique

Robyn craint particulièrement que l’achat d’une maison ne fasse reculer le moment où ils commenceront à construire sur le col Coyote. Après avoir quitté son premier mariage, Robyn voulait entrer dans une famille plurielle et profiter de la culture de faire partie d’une grande communauté. Mais avec plusieurs mouvements et chaque épouse sœur dispersée dans différentes parties de Flagstaff, il ne semble pas que cela se produira de si tôt.

Au fur et à mesure que le couple se dispute, les enfants deviennent de plus en plus stressés et anxieux. Aurora, la fille adolescente adoptive de Kody issue du premier mariage de Robyn, semble se plier sous la pression des nouvelles et de l’argument de ses parents dans un clip.

Kody dit aux producteurs de Sister Wives que le «stress» semble

pour provoquer des attaques de panique pour Aurora. Selon la description de l’épisode de TLC,

Aurora a une «attaque de panique à part entière» qu’ils décrivent comme probablement la «pire»

elle n’a jamais eu.

Alors qu’Aurora s’effondre en larmes, Robyn semble misérable et vaincue. Pendant ce temps, Kody transporte Aurora hors de la pièce alors qu’elle sanglote et lutte pour respirer.

Les fans de «Sister Wives» ont parlé du stress du déménagement de la famille Brown

Les fans de Sister Wives ont eu des réactions mitigées aux avant-premières

pour le prochain épisode.

Quelques téléspectateurs pensaient que la situation était exagérée. “Était

Aurora a vraiment un effondrement sur le fait de devoir bouger de quelques kilomètres…? » un

L’utilisateur de Twitter s’est demandé.

Mais d’autres pensaient que les décisions de Kody pour la famille devaient causer un stress excessif à leurs nombreux enfants. De nombreuses carrières, amitiés, vies personnelles et même leurs relations les uns avec les autres ont été perturbées par les nombreux déménagements des Browns depuis que Sister Wives a commencé il y a une dizaine d’années (de l’Utah au Nevada, du Nevada à l’Arizona, et de maison en maison au sein de Flagstaff).

“Je ne peux plus suivre [with] qui loue quoi, qui a acheté quoi

maison, qui déménage où, qui possède beaucoup, qui a besoin de déménager à nouveau », une sœur

Visionneuse de femmes a écrit sur

Twitter. “Je suis stressé de simplement regarder tout leur” drame émouvant ” [for a] peu

saisons. Ils déménagent plus qu’une famille de militaires. »

Un autre fan a pensé que les mouvements constants étaient irresponsables et

doit faire pression sur les enfants. “Kody ne se soucie pas de branler ses enfants

partout », un critique

a fait valoir sur Twitter. «Je l’ai rarement entendu mentionner à quel point cela doit être difficile

pour les enfants.”