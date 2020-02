Pourquoi la finale de la saison 6 de Power n’est pas diffusée pendant le week-end du Super Bowl, et quand le spectacle reviendra-t-il?

Depuis que quelqu’un a tiré sur James “Ghost” St. Patrick (Omari Hardwick) dans sa boîte de nuit lors de la mi-finale de la saison 6, l’affaire classique des whodunits a des fans qui attendent avec impatience de voir qui a appuyé sur la détente et pourquoi. Malheureusement, les téléspectateurs de Power devront attendre un peu plus longtemps car la finale ne sera diffusée que plus tard en février 2020.

Michael Rainey Jr., Rotimi Akinosho, Naturi Naughton, Lela Loren, Omari Hardwick, Joseph Sikora et le créateur et producteur exécutif de «Power» Courtney A. Kemp | Jamie McCarthy

Quelqu’un a tué James ‘Ghost’ St. Patrick dans ‘Power’ Saison 6

James «Ghost» St. Patrick avait apparemment la vie parfaite avec une femme, trois enfants et des entreprises prospères. Cependant, une fois qu’il a essayé d’arranger les choses avec sa chérie du lycée, Angela Valdes (Lela Loren), une assistante du district, il a eu du mal à mettre son comportement illégal derrière lui. Il a également continué à s’associer avec un ami de longue date et un trafiquant de drogue, Tommy Egan (Joseph Sikora).

L’amour que l’ADA avait pour Ghost l’a amenée à l’aider à dissimuler des crimes, notamment le meurtre du flic sale Ray Ray (Marcus Callender), commis par le fils de Ghost, Tariq (Michael Rainey, Jr.).

Même si ses collègues voulaient désespérément clouer Ghost, elle a refusé de se retourner contre lui. À la fin de la saison 5, Ghost pensait qu’Angela allait témoigner contre lui et s’était arrangé pour qu’ils se rencontrent dans leur ancien lycée pour parler.

Tommy a suivi le couple et a tenté de tirer sur son meilleur ami, mais Angela l’a vu venir et a poussé Ghost hors du chemin, prenant la balle pour lui.

La saison suivante, Ghost a tenté de venger la mort de son amant à plusieurs reprises en tentant sans succès de tuer Tommy. Cependant, les deux ont fini par devoir travailler ensemble pour sauver Tariq, alors les deux ont appelé une trêve.

Puis, après avoir travaillé aux côtés du sale conseiller municipal Rashad Tate (Larenz Tate), l’homme d’affaires a réalisé ses propres aspirations politiques et a décidé de briguer le poste de lieutenant-gouverneur de New York avec Loretta Walsh (Donna Murphy).

Après avoir fait l’annonce et organisé une fête dans sa boîte de nuit, un assaillant a tiré et tué Ghost. Bien que le tireur ne soit pas vu, il y a sept personnes, toutes qui avaient une raison de vouloir la mort de l’homme d’affaires, toutes marchant vers le club avec une arme à feu.

Une fois que la série est revenue de la finale de mi-saison, les épisodes restants se sont concentrés sur chaque suspect et s’ils ont appuyé sur la gâchette. Quatre coupables ont été exclus et il n’en reste que trois.

Pourquoi la finale ne sera pas diffusée, et quand le spectacle reviendra-t-il?

La finale de Power Season 6, intitulée «Exactly How We Planned», ne sera pas diffusée le 2 février 2020. Au lieu de cela, Starz jouera un marathon de chaque épisode retraçant le tireur potentiel de Ghost, en commençant par l’épisode 10 à 19 h. EST, donc les fans ont une chance de se rattraper avant la fin de la série.

L’émission revient le 9 février 2020, pour la finale d’une heure et de 20 minutes où Ghost “fera face à la trahison ultime”. Parce que les trois seuls suspects restants sont l’ancien détective Cooper Saxe (Shane Johnson), l’épouse de Ghost, Tasha ( Naturi Naughton), ou son fils, Tariq, la trahison ultime suggère que la femme ou le fils a appuyé sur la détente, pas Saxe.

De plus, dans l’épisode 13, Tommy est arrivé au club quelques minutes seulement après le tournage de Ghost. Il a ensuite regardé le tireur avec dégoût et a levé son arme, mais son ami lui a dit de “lâcher prise”.

S’il s’agissait de Saxe, Tommy l’aurait abattu sans hésitation. Tasha ou Tariq ont-ils tiré sur le patriarche de leur famille? Regardez la finale de la saison 6 de Power le 9 février 2020 à 20 h. EST sur Starz.