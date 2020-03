Pourquoi la jugulaire n’empêche-t-elle pas la propagation du “coronavirus”?

La propagation du virus COVID-19, ou principalement connu sous le nom de «coronavirus», a déclenché une paranoïa collective sur les mesures de prévention; l’un d’eux est l’achat excessif de jugulaires. Servent-ils ou non?

15 mars 2020

Après confirmation du Pandémie de COVID-19 (ou “coronavirus”), toutes les alarmes de la population ont été déclenchées.

La préoccupation des citoyens dans tous les pays grandissait et la folie d’obtenir un masque de protection pour soigner la maladie est excessive.

Depuis le début de la flambée du coronavirus (COVID-19) en Chine, la fièvre de la jugulaire a commencé dans le monde entier. Même les plateformes en ligne comme Amazon et Alibaba ont vendu des skins antivirus et se sont vendues instantanément.

Cependant, les experts de la santé conviennent que “la jugulaire n’est pas une mesure de protection efficace contre la pandémie”.

Coronavirus: jugulaire ou non?

Seulement qui avoir la capacité de se propager (ou présentant des symptômes tels que toux ou éternuements) doivent porter une jugulaire. D’autre part, une source importante de contagion est les mains et si vous mettez et enlevez la jugulaire, vous touchez plus votre visage, votre bouche et votre nez que si vous ne l’avez pas utilisé, c’est pourquoi il est important de se laver les mains avec du savon et de l’eau . N’oublions pas non plus la protection oculaire.

Alors, quels sont les des mesures de prévention plus efficaces contre le coronavirus? Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau et complétez cette action avec de l’alcool en gel; toux au coude; et évitez le surpeuplement de personnes à l’intérieur, surtout en hiver.