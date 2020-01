Pourquoi la récente décision de Bjorn impliquant [SPOILER] Pourrait être son plus grand regret à ce jour

Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) semble de plus en plus remettre en question ses propres décisions alors que la première moitié de la saison 6 de Vikings se poursuit. Dans l’épisode 8, il a laissé quelqu’un vivre et cela pourrait revenir le mordre beaucoup de temps. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé et pourquoi ce pourrait être le plus grand regret de Bjorn à ce jour. Il y a de gros spoilers à venir.

Bjorn a déjà fait de mauvais choix

Alexander Ludwig et Katheryn Winnick | Joe Scarnici / FilmMagic

En début de saison, Bjorn est roi du Kattegat

et il choisit de laisser les hommes aller librement dans les bois. Ce ne sont pas seulement des hommes

cependant, ce sont les anciens hommes d’Ivar (Alex Høgh Andersen) qui ont commis de terribles

crimes pour lui.

Les bandits reviennent avec une vengeance et ils mènent directement

à la mort des personnes les plus proches de Bjorn. Tout d’abord, son fils Hali est tué par le

chef de bandit, puis sa mère Lagertha (Katheryn Winnick) est presque tuée par

le leader à leur retour. Heureusement, Lagertha le tue, mais elle souffre

de graves blessures.

Lagertha se rend ensuite seule à Kattegat où elle rencontre Hvitserk (Marco Ilsø) qui pense qu’elle est Ivar. Il poignarde Lagertha à mort. La perte est profonde pour littéralement tout le monde. D’une manière ou d’une autre, Bjorn se rend compte de qui a tué sa mère et il agit comme s’il allait tuer Hvitserk pour ce qu’il avait fait à Lagertha.

Bjorn Ironside cherche à se venger

Bjorn dit qu’il va faire brûler Hvitserk vivant, et comme

le bûcher est allumé, Hvitserk lève les yeux vers le ciel et Bjorn fait un choix. Il

motions Ubbe (Jordan Patrick Smith) de lancer une hache et de libérer Hvitserk.

Bjorn lui permet de vivre, mais il est banni pour toujours.

La décision reviendra certainement mordre Bjorn dans le

pire moyen. Selon un nouveau

promo trailer de l’épisode 9, Hvitserk va retrouver Ivar à Kiev

peut-être. Il semble qu’Ivar et Hvitserk pourraient faire équipe contre Bjorn

avec le reste des Rus Vikings.

Pourquoi le choix de laisser Hvitserk vivre pourrait être le pire de Bjorn

Bjorn a fait des choix assez médiocres cette saison. Il a laissé les bandits se libérer, ce qui a entraîné la mort directe de son fils. Cela aide également à diriger les choses avec la mort de Lagertha aux mains de son frère. Cependant, le choix de laisser Hvitserk vivre et se libérer pourrait être la plus grosse erreur de Bjorn.

Hvitserk peut désormais partager des informations critiques avec Ivar et

les Rus Vikings. Il sait où se trouve la tête de Bjorn et il peut maintenant être plus facile pour

qu’ils fassent équipe contre Bjorn et reprennent Kattegat. Bjorn aurait dû tuer

Hvitserk pour ce qu’il a fait, mais à la place, il a laissé son ennemi se libérer pour rejoindre son

frère.

Une chose est sûre: les Rus arrivent et Ivar avec eux. Si Hvitserk les a également rejoints, ce sera la guerre d’un autre frère. Cela pourrait conduire à la destruction de Kattegat et à tout ce dont Bjorn se soucie encore. Il peut choisir de quitter et de renoncer à sa demande afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines. Tout pour Bjorn pourrait sérieusement changer et ça va être pire pour lui si Hvitserk a rejoint la Rus.

Bjorn Ironside n’aurait jamais dû laisser Hvitserk se libérer. Ça pourrait

être la pire décision qu’il ait jamais prise.