Pourquoi la reine Elizabeth n’a pas de passeport ou de permis de conduire

La reine Elizabeth est connue du public depuis le jour de sa naissance. La seule vie qu’elle ait jamais connue est une vie de luxe, vivant dans des palais et des châteaux somptueux, portant à mourir pour des vêtements et des bijoux, et ayant essentiellement tout ce dont elle pourrait avoir envie ou besoin.

Être la reine a certainement ses avantages – il se trouve qu’elle peut pratiquement faire tout ce qui lui plaît. Bien que sa majesté présente un ensemble strict de règles et de protocoles pour le reste de la famille royale, nous devons garder à l’esprit qu’en tant que matriarche, elle n’a personne à qui répondre.

La plupart des choses se font comme la reine veut qu’elles soient, et c’est généralement elle qui contrôle. L’un des faits les plus intéressants sur la reine est qu’elle est exemptée de certaines règles assez fondamentales que tout le monde doit légalement suivre. Alors, pourquoi la reine Elizabeth n’a-t-elle pas de passeport ou de permis de conduire?

Il y a pas mal de règles que la reine Elizabeth n’a pas à suivre

Reine Elizabeth II | Samir Hussein / WireImage

Certaines règles sont si courantes qu’il ne serait même pas venu à l’esprit de quiconque de les remettre en question. Cependant, il s’avère que la reine Elizabeth est à peu près autorisée à enfreindre la majorité des règles auxquelles nous devons tous adhérer!

Alors, que peut-elle faire que les autres ne peuvent pas faire? Selon Bright Side, il existe une liste de règles qu’elle peut ignorer si elle le souhaite.

Par exemple, sa majesté n’a pas à se soucier de respecter la limite de vitesse. Cela étant dit, elle n’a jamais été connue pour compromettre sa sécurité ou celle de quelqu’un d’autre en accélérant sur la route.

De plus, la reine n’est pas tenue de payer des impôts, même si elle n’abuse pas non plus de cette loi, et paie volontairement depuis plus de 25 ans.

Une des choses les plus intéressantes? La reine Elizabeth a le droit d’enfreindre toute loi de son choix. Bien sûr, elle ne fait pas cela et choisit de suivre un grand nombre des mêmes règles du pays que tout le monde est également tenu de le faire.

La reine Elizabeth a beaucoup voyagé et se conduit souvent à différents endroits

Elle est la reine, après tout, donc nous ne nous attendons à ce que sa majesté ait visité plus de quelques endroits à travers le monde. Reader’s Digest rapporte que depuis qu’elle est sur le trône, la reine Elizabeth a effectué des visites officielles dans plus de 120 pays différents, et ce uniquement à des fins commerciales.

Il est assez sûr de dire qu’elle a vécu de merveilleuses expériences et a vu tant de cultures différentes à travers le monde. Bien que la reine ne conduise plus sur les routes publiques en raison de son âge, elle n’a pas toujours compté sur son personnel pour l’emmener d’un endroit à l’autre.

Il s’avère qu’elle aimait beaucoup la conduite et qu’elle avait été repérée au volant assez souvent.

Pourquoi la reine Elizabeth n’a pas de passeport ou de permis de conduire

Nous savons qu’au fil des ans, la reine Elizabeth a beaucoup voyagé. Qu’est-ce qu’elle n’a jamais eu à s’inquiéter de ce que nous faisons? Se faire prendre une photo de passeport ou faire la queue pour renouveler son permis de conduire!

C’est vrai, la reine n’a pas besoin de l’un ou l’autre, selon Harper’s Bazaar. Pourquoi est-ce? Eh bien, il s’avère que tous les passeports sont délivrés en son nom, elle n’est donc pas tenue d’en avoir un.

La reine n’a pas non plus besoin d’avoir une plaque d’immatriculation sur sa voiture ou d’avoir un permis de conduire pour être sur la route. Nous devons dire que le fait d’être reine lui permet définitivement de bénéficier de certaines commodités, et nous sommes en fait un peu envieux des privilèges dont elle bénéficie.