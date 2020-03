Pourquoi la reine Elizabeth possède tous les dauphins du Royaume-Uni

En tant que monarque au pouvoir, la reine Elizabeth possède certains biens qui rendent très probablement beaucoup de gens assez jaloux. Pendant toute sa vie, elle a été entourée de luxe, vivant dans des palais et des châteaux extravagants, voyageant dans des endroits exotiques à travers le monde et portant des centaines de carats de bijoux étincelants.

La reine a eu une vie assez extraordinaire, et certains pourraient même dire qu’elle est plutôt privilégiée. La vérité est que sa majesté est assez intrigante, et bien qu’elle soit fondamentalement terre à terre et accessible, il y a des choses en elle que la plupart des gens trouvent presque incroyables.

Au fil du temps, nous en apprenons de plus en plus sur la reine, et les fans royaux ne se lassent jamais de tous les faits intéressants qui l’entourent. Cependant, il y a encore une chose qui semble un peu particulière mais qui est néanmoins vraie: la reine Elizabeth possède tous les dauphins du Royaume-Uni.

Quel genre de choses la reine possède-t-elle?

Reine Elizabeth II | Sean Gallup / .

Lorsque les gens pensent aux biens de la famille royale, en particulier ceux de la reine, ils pensent probablement aux vêtements, aux bijoux et aux biens immobiliers coûteux. Selon Mental Floss, c’est certainement vrai.

Il n’est vraiment pas surprenant que Sa Majesté soit l’heureuse propriétaire non pas d’une, mais de six résidences royales, dont Holyrood Palace, Windsor Castle et Sandringham Estate. En plus de cela, son placard est rempli de plus de 200 sacs à main de luxe de créateurs qui se vendent bien plus de 2000 $ chacun.

Elle peut également appeler la Tour de Londres la sienne, ainsi que 150 000 œuvres d’art. Comme si cela ne suffisait pas, la reine Elizabeth est le propriétaire légitime de nombreuses autres choses, telles que plus de 10 millions de dollars de voitures de luxe, une assez grande collection d’œufs et d’accessoires Fabergé et un diamant clair qui arrive à un stupéfiant 530,2 carats.

Pourquoi la reine possède tous les dauphins du Royaume-Uni

Nous savons que la reine a des choses incroyables en sa possession, mais l’une des choses que la plupart des gens ignorent probablement est qu’elle possède tous les dauphins du Royaume-Uni. Cela peut sembler un peu étrange, alors quelle est la raison?

Tout se résume à une règle qui remonte aux années 1300, qui stipule que tous les dauphins échoués au Royaume-Uni ou capturés à moins de 5 km du littoral britannique sont connus sous le nom de “ poissons royaux ” et appartiennent donc à le monarque au pouvoir au nom de la Couronne. Bien que cela puisse sembler un peu étrange, c’est quelque chose qui se poursuit depuis des générations.

Selon Mental Floss, il y a une statue du règne du roi Édouard II qui est toujours valide aujourd’hui, qui donne à la reine la propriété non seulement des dauphins, mais aussi des baleines et des esturgeons.

Quoi d’autre appartient à la reine Elizabeth?

C’est un fait bien connu que la reine Elizabeth est une amoureuse des animaux, et cela ne s’arrête pas aux créatures marines.

Alors, que possède-t-elle d’autre? Eh bien, nous connaissons tous son amour des corgis, et elle en a possédé plus de 30 dans sa vie. En outre, elle a environ 30 chevaux de course et tous les cygnes dans la Tamise.

La chose la plus étrange de toutes? La reine Elizabeth est propriétaire d’une colonie de chauves-souris qui vivent dans le hall principal du château de Balmoral. Soi-disant, elle est très pratique pour prendre soin d’eux et fait la majorité du travail elle-même. Quelle incroyable collection de choses que la reine a l’honneur d’appeler la sienne.