Pourquoi la relation du prince Harry avec le père Prince Charles est maintenant compliquée

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, sont au milieu d’une transition très publique, passant de l’avant-garde de la monarchie moderne à la royauté à la retraite qui n’agit plus au nom de la reine. Tout a commencé le 8 janvier, lorsque le couple a fait une déclaration sur son compte Instagram, révélant qu’il avait l’intention de «prendre du recul» par rapport à la famille historique et commencer, entre autres, à gagner son propre revenu indépendant.

Bien que les opinions du public soient partagées à ce sujet, c’est la famille royale elle-même qui a dû faire face à la part du lion du bouleversement. Plus précisément, le père du prince Harry, le prince Charles, qui est le plus proche du trône, aurait été sérieusement confronté à cette décision.

La querelle du prince Harry et du prince William est terminée

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Depuis plusieurs années, le prince Harry a une relation tendue avec son frère aîné, le prince William. Bien que ce ne soit pas clair au début de la querelle, cela semble avoir été avant le mariage royal, lorsque le prince William aurait mis en garde son frère contre le fait de se marier si rapidement.

À partir de là, il y avait toujours un sentiment de tension entre les deux, le prince Harry étant très déterminé à se lancer seul, forgeant une identité distincte.

Pourtant, avec la nouvelle que le prince Harry et Meghan se retireront de leurs fonctions royales, une trêve provisoire aurait été formée entre le prince Harry et le prince William. Selon des informations, les deux hommes ont eu une série de conversations privées qui ont permis de réparer leur lien et de mettre fin au mauvais sang.

Dans les mois à venir, il semble probable que les deux ne passeront pas beaucoup de temps ensemble, mais pour les fans royaux, il est rassurant de savoir que les deux frères ont réussi à redevenir amis.

Le prince Charles est-il en colère contre le prince Harry?

Même si le prince William était en paix avec la décision du prince Harry, le prince Charles ne l’aurait pas été. Selon un récent rapport de Page Six, le prince Charles est fermement en désaccord avec son plus jeune fils et l’annonce du prince Harry l’a «terrassé».

En outre, l’histoire affirme que la relation du prince Harry avec le prince Charles – ainsi que sa belle-mère Camilla, duchesse de Cornouailles – est “compliquée”. Le prince Charles serait attristé par toute cette épreuve.

Quelle est la prochaine étape pour la relation entre le prince Harry et le prince Charles?

Prince Charles et Prince Harry | Chris Jackson / .

Il est difficile de prédire ce que l’avenir réserve au prince Harry et à son père, à l’heure actuelle. Les négociations entre le prince Harry et le palais sont en cours, mais il a été déterminé que dans un proche avenir, Meghan et le prince Harry commenceront à partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada. Le duc et la duchesse de Sussex perdront également le droit d’utiliser leurs titres royaux à titre officiel.

En outre, le prince Harry et Meghan perdront leur capacité à recevoir du financement des contribuables à quelque titre que ce soit, laissant les portes ouvertes aux accords de parrainage, aux contrats d’entreprise et à d’autres opportunités lucratives. Bien que cela soit clairement conforme à ce qu’ils veulent, cela pourrait potentiellement provoquer des relations tendues entre le couple et leurs proches.

Traditionnellement, la famille royale garde ses distances avec les médias et ne s’implique pas dans des projets télévisés ou cinématographiques. Cependant, il semble que c’est exactement le type de travail que le prince Harry et Meghan ont en tête.

Pour l’instant, une source royale a déclaré au Sun la semaine dernière: «Il est juste de dire que la semaine dernière a réuni William et Harry mais la relation avec Charles et Camilla est beaucoup plus compliquée et complexe. Il y a encore un véritable manque de confiance et cela va prendre un certain temps à résoudre. »

Espérons qu’à l’avenir, le prince Harry et son père seront en mesure de forger le même type de compréhension que les deux frères royaux ont atteint. À mesure que le prince Charles vieillit, il aimera sans aucun doute s’entourer de toute sa famille et de ses amis – y compris son plus jeune fils renégat.