Pourquoi la relation entre Ragnar Lothbrok et le roi Ecbert est vraiment si compliquée

Vikings est un spectacle plein de relations compliquées et l’une d’elles implique définitivement Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et King Ecbert of Wessex (Linus Roache). Les deux se rencontrent dans la saison 2 et il n’est jamais évident qu’ils soient amis ou secrètement ennemis, ou peut-être un peu des deux. Lisez la suite pour savoir pourquoi leur relation est si compliquée. Il y a des spoilers à venir pour les Vikings.

Ragnar Lothbrok et King Ecbert se ressemblent tellement

Ragnar et Ecbert sortent des sentiers battus quand il s’agit

à négocier avec l’ennemi. Lors de leur première rencontre, Ragnar raconte Ecbert

qu’il s’intéresse aux terres agricoles et qu’il n’est vraiment qu’un fermier. Bien sûr,

il est tellement plus que ça.

Les deux nagent

dans un bain romain et discutez pourquoi Ragnar et son peuple sont venus au Wessex.

Ecbert demande à Ragnar pourquoi il ne rentrera pas chez lui même après avoir acquis un trésor.

“Je suis un homme très curieux”, explique Ragnar, énigmatique. “JE

je veux voir vos terres et je veux voir comment vous les cultivez. Tu vois, je suis

vraiment un agriculteur. “

“Voulez-vous dire que si je vous offre un terrain, nous pouvons faire un

affaire? »demande Ecbert.

“C’est possible”, dit Ragnar, en jouant à la stupidité.

Amis et ennemis

Ragnar et Ecbert entament une relation compliquée. Finalement, Ecbert donne à Ragnar et à son peuple des terres, mais la paix ne dure pas longtemps. Ragnar et ses guerriers se battent même pour la reine Kwenthrith (Amy Bailey) au nom d’Ecbert, seulement pour que leur établissement dans le Wessex soit détruit lorsque la plupart d’entre eux rentrent chez eux.

Ragnar et Ecbert jouent bien la carte ami, au moins

à première vue. Ils sont tous les deux des hommes calculateurs qui essaient toujours de gagner

un avantage sur l’autre.

Ragnar prend sa revanche ultime

Ragnar ne pardonne jamais à Ecbert d’avoir saccagé la colonie de son peuple et tué presque tout le monde. Plusieurs années plus tard, il revient et il joue à nouveau muet avec Ecbert. Il prétend qu’ils ne sont que des amis parce qu’il sait que ses fils ne se vengeront que s’il est tué. Sachant qu’Ecbert ne le tuera pas, Ragnar demande à Ecbert de le livrer au roi Aelle (Ivan Kaye).

Aelle n’a aucun problème à tuer Ragnar et semble en profiter. Ragnar s’assure que son fils Ivar (Alex Høgh Andersen) porte la nouvelle au reste de ses fils. Il veut qu’ils sachent se venger des deux rois, ce qu’ils font.

Étaient-ils amis jusqu’à la fin?

Ecbert semble ressentir de l’affection pour Ragnar et il ne veut pas l’envoyer chez Aelle. Il assiste même à l’exécution et regarde Ragnar mourir et semble vraiment triste à ce sujet. Les fils de Ragnar amènent la Grande Armée païenne en Angleterre et les choses ne sont plus les mêmes après la mort de Ragnar Lothbrok.

Sans la relation compliquée entre

Ragnar et Ecbert, les choses se seraient passées très différemment. Elles sont

les deux se ressemblent à bien des égards, y compris la volonté de tout faire pour voir

leurs rêves se sont réalisés.

Ragnar et Ecbert étaient-ils amis? Je n’irais pas aussi loin, mais ils avaient une relation compliquée parce qu’ils étaient tous les deux si semblables et si opposés. Ils ont chacun changé les choses pour leur peuple à leur manière.