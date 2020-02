Pourquoi la saison 2 de Crash Landing on You ne fonctionnerait pas – HITC

La série sud-coréenne de Netflix, Crash Landing on You, vient de se terminer, mais il y a des doutes quant à savoir si une deuxième saison fonctionnerait.

Alors que Netflix est sans doute mieux connu pour ses séries télévisées à gros budget et à grand budget telles que Stranger Things et The Witcher, le service de streaming a dû diversifier son contenu au cours de la dernière année pour plaire à son public mondial en constante augmentation.

En conséquence, nous avons vu de plus en plus de films et d’émissions de télévision internationaux arriver sur Netflix, avec le drame norvégien Ragnarok et le docudrame turc Rise of Empires: Ottoman offrant quelque chose de nouveau et un peu différent de la norme.

La dernière série à être diffusée sur Netflix est le drame romantique sud-coréen Crash Landing on You dont la première saison a maintenant pris fin après que les téléspectateurs ont regardé avec de nouveaux épisodes hebdomadaires.

Mais avec la fin d’une saison viennent les appels des fans pour en savoir plus, mais dans le cas de Crash Landing on You, il y a un très bon cas pour suggérer que la série devrait se terminer après la saison 1.

Y aura-t-il une saison 2 de Crash Landing on You?

Au moment de la rédaction, cela n’est pas confirmé.

Ni Netflix ni la chaîne coréenne tvN n’ont annoncé si la série Crash Landing on You serait renouvelée pour une deuxième saison.

Cependant, si les audiences se révèlent solides et qu’en Corée du Sud, la série est devenue le deuxième drame coréen le plus regardé de l’histoire, il y a certainement une chance que d’autres épisodes soient en route.

Les fans sont divisés sur l’idée

Dans la plupart des cas, les fans sont généralement convaincus qu’ils veulent plus d’épisodes, mais dans le cas de Crash Landing on You, la base de fans semble divisée sur la question de savoir si l’émission devrait continuer ou conclure où elle se termine dans la saison 1.

Plusieurs fans se sont tournés vers les médias sociaux avec un utilisateur de Twitter commentant: «Je viens de terminer de regarder Crash Landing on You! Les épisodes 15 et 16 m’ont fait pleurer! Félicitations à l’équipe CLOY! Saison 2 pls! “

Pendant ce temps, dans le camp adverse, ce fan a ajouté: “Je ne reçois pas de gens qui veulent la saison 2 pour un crash sur vous. comme, qu’espérez-vous qu’il se passe ensuite ??? “

Pourquoi il ne devrait pas y avoir de deuxième saison

Crash Landing on You raconte l’histoire d’une femme sud-coréenne, Yoon Se-ri, qui, dans un accident de parapente, finit par atterrir en Corée du Nord où elle rencontre un sympathique soldat, Ri Jeong-hyuk, qui l’aide à se à la maison en toute sécurité.

Au cours de leur aventure ensemble, le couple tombe amoureux et à la toute fin du dernier épisode, le couple se retrouve en Suisse, où Se-ri reste en vacances, et ils peuvent enfin profiter de la compagnie de l’autre sans crainte de représailles par soit la Corée du Nord ou la Corée du Sud.

Alors que leur temps ensemble n’est que très bref, seulement deux semaines par an, la fin conclut vraiment bien le spectacle.

Non seulement la paire obtient la fin heureuse qu’elle mérite, mais tous les fils d’histoire de la série sont également bien emballés.

Ramener le spectacle pour plus serait un choix étrange car vous devez vous demander, où la série peut-elle vraiment aller d’ici, à part le couple venant vivre ensemble à temps plein?

Bien qu’il puisse y avoir des appels pour plus, il semble que la fin de la saison 1 fasse tout ce qu’il faut pour la série.

Reste à savoir si nous verrons réellement plus de Crash Landing on You.

