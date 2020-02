Pourquoi la saison 3 de Mick a-t-elle été annulée? Les fans ont eu le cœur brisé par la suppression de l’émission Comedy Central – HITC

Le Mick est actuellement diffusé sur Comedy Central ici au Royaume-Uni, mais il n’y aura pas de saison 3.

Ce n’est jamais agréable quand une émission de télévision est annulée, surtout quand c’est celle dans laquelle vous vous êtes investi au fil des saisons.

Pour les fans de l’émission Fox TV The Mick, actuellement diffusée sur Comedy Central ici au Royaume-Uni, c’est exactement le cas, car l’émission a été annulée après seulement deux saisons.

Dans les mois et les années qui ont suivi la fin de l’émission, les fans ont constamment cherché des réponses sur les raisons pour lesquelles l’émission avait été retirée.

De quoi parle le Mick?

The Mick est une comédie américaine qui suit le personnage principal Mackenzie “Mickey” Molng alors qu’elle tente de laisser tomber sa nature irresponsable et de prendre soin de trois jeunes enfants, sa nièce et deux neveux, après que leurs parents ont été arrêtés pour fraude fiscale.

Naturellement, très peu de choses dans la série sont planifiées, ce qui laisse Mickey au bord de la dépression nerveuse.

Pourquoi The Mick a été annulé

La raison pour laquelle The Mick a été annulé n’a jamais été officiellement révélée par la chaîne américaine Fox, mais on s’attend à ce que de faibles chiffres d’écoute soient à l’origine de la décision, comme c’est souvent le cas à la télévision.

Après un épisode pilote impressionnant, qui a attiré plus de 8,5 millions de téléspectateurs, et l’ouverture de la première saison qui comptait en moyenne 2,96 millions de téléspectateurs, les cotes d’écoute et à la fin de la saison 2, seulement 1,8 million de personnes étaient à l’écoute.

Les fans ont le cœur brisé par la comédie abandonnée

Même si le spectacle a été annulé par Fox en 2018, les fans ont toujours le cœur brisé à propos de la décision, et les médias sociaux ont largement exprimé leur mécontentement.

Un utilisateur de Twitter a simplement commenté: «Nous avons besoin de la saison 3 de Mick».

Un autre a ajouté: “Je viens d’apprendre que The Mick a été annulé et j’ai lu un article où les créateurs ont donné les idées qui auraient été la saison 3 et maintenant je suis super déçu et je veux pleurer.”

Et enfin, ce fan sur Twitter a utilisé un tweet de la star de The Mick, Kaitlin Olson, pour leur donner un peu de contexte en appelant à plus de The Mick.