Pourquoi la saison 5 pourrait être parfaite pour le retour de Lacey Turner alors que Michelle Keegan part – HITC

Notre fille est revenue à BBC One le 24 mars pour sa quatrième série, mais une série potentielle 5 pourrait être très différente.

Our Girl de BBC One a été l’une des émissions les plus populaires de la chaîne ces dernières années.

Après ses débuts en 2014, après un pilote en 2013, la série a attiré environ entre 5 et 6 millions de téléspectateurs par épisode, pas mal pour un drame en semaine.

Maintenant, une toute nouvelle série de Our Girl est arrivée, mais une fois ce lot d’épisodes terminé, la série pourrait faire face à d’énormes changements.

C’est parce que Michelle Keegan, qui joue dans le rôle principal de Georgie Lane, doit quitter la série.

Mais où cela laisse-t-il Our Girl avancer dans une cinquième série potentielle?

Notre fille sur bbc un

La quatrième série tant attendue de Our Girl est arrivée le 24 mars 2020 et apporte avec elle un lot de six nouveaux épisodes.

La quatrième série sera la dernière apparition de Michelle Keegan sur Our Girl et elle met fin à son passage en trois séries dans l’émission qui a commencé dans la série 2, s’est poursuivie dans la série en deux parties 3 et se termine dans la série en cours 4.

Heureusement, il reste encore quelques épisodes à apprécier avant le départ de Michelle Keegan.

Y aura-t-il une saison 5?

Au moment d’écrire ces lignes, la série 4 de Our Girl est toujours diffusée et il pourrait donc s’écouler un certain temps avant l’annonce d’une cinquième série potentielle.

Cependant, il y a certainement beaucoup de potentiel dans le drame de la BBC, d’autant plus que les chiffres d’écoute de la série sont restés élevés tout au long.

Pourquoi le moment est-il venu pour Lacey Turner de revenir

Lacey Turner a joué dans la toute première série de Our Girl en 2014.

Elle a joué le personnage du soldat Molly Dawes et son avenir est resté incertain à la fin de la série 1.

En 2019, elle a parlé à OK Magazine et a révélé qu’elle ne “dirait jamais jamais” à un retour au drame de la BBC.

Le retour d’une cinquième série potentielle pourrait être parfait pour Our Girl car cela ramènerait le spectacle à ses racines et permettrait aux fans de rattraper Molly Dawes après plusieurs séries.

Alternativement, les grosses perruques de la BBC pourraient opter pour une nouvelle actrice, ce qui contribuerait également à revitaliser le spectacle.

Dans tous les cas, il est bon de retrouver Our Girl sur nos écrans.

La série 4 de Our Girl est arrivée sur BBC One le 24 mars et la série de six épisodes devrait se terminer le 28 avril.

Dans d’autres nouvelles, A Mother’s Son a-t-il déjà été à la télévision? Le nouveau drame d’ITV sera familier à certains