Pourquoi la scène de l’œil de Webbish Bog a été coupée dans ‘Star Wars: TROS’

Neal Scanlan, la créatrice de Star Wars: The Rise of Skywalker et superviseur créatif des effets de maquillage spéciaux, a révélé pourquoi The Eye of Webbish Bog Scene a été coupé dans le film.

Ce n’est un secret pour personne que Star Wars: The Rise of Skywalker était un film source de division. Bien que le film ait gagné plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial, il n’en a pas moins tiré le meilleur parti de la trilogie de la suite de Star Wars. De plus, il s’agit du film Star Wars le plus critiqué à ce jour et détient actuellement une note d’approbation de 52% pour Rotten Tomatoes. Une critique courante parmi les fans et les critiques a été le montage du film, ce qui donnait l’impression d’être rapide et que beaucoup de choses étaient supprimées. Ces sentiments se sont finalement révélés vrais alors que la nouveauté de Star Wars: The Rise of Skywalker a révélé une grande partie du contenu coupé du film. Mais maintenant, l’un des artistes des effets du film a révélé l’une des scènes coupées du film.

Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, l’ouverture montre Kylo Ren d’Adam Driver qui traverse un certain nombre d’ennemis afin d’obtenir l’appareil qui le mènera là où l’empereur Palpatine se cachait. Toute la scène se fait assez rapidement mais, comme il s’est avéré, dans le projet original, le voyage de Kylo Ren comportait une étape supplémentaire qui a finalement été coupée du film. Avant d’obtenir l’appareil, Kylo Ren a été pointé dans la bonne direction par une créature connue sous le nom de The Eye of Webbish Bog. Il s’agissait apparemment d’une créature ressemblant à une araignée et une scène avec le monstre a en effet été abattue, mais a finalement été coupée pour le temps.

Lors d’une récente interview avec Collider, Neal Scanlan a expliqué que The Eye of Webbish Bog avait trop ajouté à l’introduction du film et que les responsables avaient choisi de suivre un itinéraire plus rapide pour savoir comment Kylo Ren avait obtenu l’appareil:

“Je pense que c’était peut-être une explication trop longue pour quelque chose qui [Abrams] a pu expliquer dans le film beaucoup plus rapidement, finalement. Les films de J.J. bougent très rapidement, n’est-ce pas, et tout cela faisait partie du parcours de Kylo Ren et je pense qu’il pensait simplement qu’il y avait trop de temps à consacrer à quelque chose qu’il a expliqué beaucoup plus rapidement. Donc c’était tout, vraiment. Le runtime est toujours ma plus grande crainte sur n’importe quel film. Tant de ce que nous faisons, tant de ce que nous tournons – et je suis sûr que c’est la même chose pour chaque département – vous investissez tellement de temps et d’amour et vous espérez que cela fera la coupe finale, mais ce n’est pas le cas ne fais pas toujours ça parce que le film durerait quatre heures. Ce serait génial! (des rires).”

Que pensez-vous tous de cette explication? Auriez-vous aimé voir The Eye of Webbish Bog dans la coupe finale du film? Que pensez-vous de Star Wars: The Rise of Skywalker? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera le 17 mars en numérique et en 4K, Blu-ray et DVD le 31 mars. Pendant ce temps, la romanisation est sortie le 3 mars.

