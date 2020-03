Pourquoi la scène d’ouverture des «nuages» a mis tant de gens mal à l’aise

L’une des gloires de This Is Us est qu’il s’attaque aux imperfections de la vie de famille sans rien enduire de sucre. En même temps, il célèbre la magie et l’émotion d’être en famille et comment ces moments remplacent tout ce qui est imparfait.

Le récent épisode Clouds a exploré cela plus en profondeur que la série ne l’a fait depuis un moment. Au cœur de tout cela, Randall allait chez un thérapeute nommé Dr Leigh pour traiter son anxiété. Cependant, il y avait aussi les flash-back habituels pour mieux comprendre le psychisme des enfants Pearson.

Tous ces flashbacks informent chaque semaine le public avec un nouvel aspect sur ce qui fait ses motivations dans la vie. C’était la première scène de flashback dans Clouds où les révélations les plus profondes auraient pu être.

Dans quelle mesure les enfants Pearson ont-ils été compétitifs depuis le début?

Mandy Moore comme Rebecca, Milo Ventimiglia comme Jack | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU

On n’a pas beaucoup parlé de la scène d’ouverture dans Clouds, à part les fans des réseaux sociaux qui ne manquent pas un morceau de détail. Comme toujours, Reddit donne une impulsion majeure à ce que les gens pensent, et les commentaires sur la scène d’ouverture de cet épisode sont plus qu’intéressants.

Comme ils l’ont remarqué, l’ouverture est revenue aux années 1990 lorsque les enfants étaient encore à l’école. Avec la famille assise autour de la table du dîner, Jack et Rebecca ont demandé aux enfants de comparer les notes sur leurs bulletins.

Certaines personnes ont trouvé cela dérangeant car cela a immédiatement créé un esprit de compétition entre les enfants, ce qui a peut-être fait exploser des problèmes plus importants. D’autres ont dit qu’ils avaient des situations similaires dans leur vraie vie de famille et n’avaient jamais eu de riffs à vie avec leurs frères et sœurs.

Dans le monde des Pearsons, cette scène à elle seule pourrait expliquer tellement comment Randall a finalement fini par aller chez un thérapeute pour l’anxiété. Cela peut également expliquer l’approfondissement du riff qui se produit éventuellement entre Randall et Kevin.

La comparaison des fiches de rendement a-t-elle été une erreur parentale majeure de Jack et Rebecca?

Un utilisateur de Reddit ci-dessus l’a déclaré sans ambages: «Suis-je le seul à vraiment détester la scène d’ouverture? Quel genre de tradition familiale bizarre était-ce? Faire asseoir les enfants autour de la table et analyser leurs bulletins les uns devant les autres? Surtout avec l’écart dans leurs notes. Pas un excellent choix parental dans mon livre. “

Il y a un bon argument à faire sur le fait que cette scène n’est pas le plus grand mouvement parental de tous les temps. Jack, cependant, a lui-même grandi dans un environnement compétitif. Lui et son frère, Nicky, devaient être à la hauteur des attentes de leur père violent.

Bien sûr, cela s’est répercuté sur Jack et Nicky étant compétitifs, Nicky étant celui qui s’est senti inférieur à son frère pendant des années.

Inconsciemment ou non, Jack semblait faire de même avec ses enfants. Parce que Randall a été adopté, cela a également rendu les personnalités conflictuelles parmi les enfants plus problématiques. Randall était un excédentaire et est devenu si compétitif pour bien faire et prendre soin des choses, cela a évidemment façonné la façon dont il a fini par souffrir d’anxiété.

Ce n’est que pendant sa séance de thérapie qu’il a commencé à comprendre cela à de petits degrés. Il vaut également la peine de se demander si les flashbacks de la série sont frais dans la mémoire des enfants Pearson en tant qu’adultes.

Le public est au courant de ce qui s’est passé dont les Pearson ne se souviennent peut-être pas

Grâce aux flashbacks de This Is Us, tout le monde peut voir une vue omnisciente du passé avec des hypothèses que les enfants ne se souviennent pas toujours de ces moments. Là encore, les allers-retours entre le passé et le présent dans parfois la même pièce peuvent être considérés comme des flashbacks personnels par les enfants.

Les Pearsons réaliseront-ils que la nature compétitive entre eux a tous conduit aux sentiments qu’ils ont maintenant l’un pour l’autre? Plus encore, cela aidera-t-il Kevin et Randall à voir les vraies raisons psychologiques derrière leur éventuelle rupture?

La thérapie détiendra la clé comme tout le monde le voit maintenant. Ce qui rend l’émission intéressante, c’est la façon dont les enfants évaluent progressivement qui ils sont à travers le passé, même si le spectateur le sait déjà.