Pourquoi la séparation du prince Charles et de la princesse Diana était un cauchemar pour tous ceux qui travaillaient pour eux, appelé “ un travail d’enfer ”

Leur mariage royal a peut-être semblé sortir d’un livre d’histoires, mais le mariage du prince Charles et de la princesse Diana n’était pas un conte de fées. Leur union royale a été entachée de mensonges et d’infidélité qui sont finalement devenus publics, et ce n’était un secret pour personne qu’il y avait une tonne de tension entre eux après la scission.

À un moment donné, les choses sont devenues si inconfortables que personne ne voulait travailler pour l’un d’entre eux et ceux qui l’ont appelé «un travail d’enfer». Lisez pour savoir pourquoi les membres du personnel ont dit qu’il était si difficile de travailler dans les ménages du Prince et de la Princesse de Galles pendant cette période.

Le prince Charles et la princesse Diana | Photothèque Tim Graham via .

Quand le prince Charles et la princesse Diana se sont séparés

Charles et Diana avaient un mariage troublé depuis le début et les choses allaient de mal en pis lorsque le prince Harry est né en 1984. En 1988, ils étaient dans des dortoirs séparés et n’avaient pas partagé le même lit depuis des années.

En 1992, ils ont décidé de se séparer et leur séparation a touché tout le monde autour d’eux, y compris les membres de leur personnel.

Pourquoi travailler pour eux après la scission était «un enfer» pour leur personnel

L’ancien écuyer de la reine mère, le major Colin Burgess, a expliqué au Daily Mail que le travail dans ces ménages était à l’époque un cauchemar.

Le prince Charles et la princesse Diana | Photothèque Tim Graham via .

“Je n’aurais jamais travaillé pour Charles à cette époque, pas même pour le double de l’argent que je gagnais à Clarence House”, a déclaré Burgess. «Sa séparation d’avec la princesse Diana a polarisé leur personnel, qui n’avait d’autre choix que de prendre parti, et si vous pénétriez dans l’un de ses bureaux, vous pouviez facilement être témoin de quelque chose lancé contre quelqu’un en colère.»

Burgess a ajouté qu’il n’y avait pas non plus de pique-nique au palais de Kensington avec Diana.

“De même, être écuyer de la princesse Diana aurait été le boulot de l’enfer car elle était alors au bord d’une panne complète”, a-t-il déclaré.

«Elle partait régulièrement à Londres seule, sans gardes du corps, déclenchant une panique de masse parmi les [the Palace] qui lancerait une chasse pour la trouver. “

Ce que le prince et la princesse de Galles ont fait le jour de leur divorce

Le prince Charles et la princesse Diana | Jayne Fincher / Princesse Diana Archive / .

Quelques années après leur séparation, la reine Elizabeth a exhorté Charles et Diana à divorcer. Le jour où le prince et la princesse ont mis fin à leur mariage, ils auraient fait ensemble quelque chose que personne ne s’attendait étant donné la tumultueuse séparation qui les avait séparés.

Selon la rédactrice en chef de Royalty Magazine, Ingrid Seward, ils ont pleuré ensemble après avoir signé leurs papiers de divorce.

“Diana m’a dit quelque chose de très intéressant”, a révélé Seward dans le documentaire The Royal Family at War. «Elle a dit que le jour du divorce, elle et Charles se sont assis ensemble sur le canapé et ils ont tous les deux pleuré. C’était cette séparation folle mais au moment où le divorce a été finalisé, ils étaient en bien meilleures conditions. »

En 1997, un an après le divorce, la princesse Diana a été impliquée dans un accident de voiture à Paris et est décédée des suites de ses blessures. En 2005, le prince Charles a épousé Camilla Parker Bowles.

