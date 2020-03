Pourquoi la série Apple TV + de Kumail Nanjiani «Little America» est interdite dans 11 pays

Little America de Kumail Nanjiani a fait ses débuts sur Apple TV + en janvier 2020. Déjà, la série est saluée par les critiques et les fans. Chaque épisode est consacré à une seule histoire à la suite d’immigrants et d’Américains de première génération qui vivent aux États-Unis. Avec quelque chose de si opportun, pourquoi Little America est-il interdit dans près d’une douzaine de pays?

Qu’est-ce que «Little America»?

Joshuah Bearman, Lee Eisenberg, Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani et Alan Yang assistent à la projection de «Little America» | John Lamparski / .

Avant la première saison de Little America sur Apple TV +, il a accroché une deuxième saison. La dernière création du producteur exécutif Kamail Nanjiani raconte les histoires d’immigrants vivant en Amérique par nécessité ou par choix (ou les deux).

Inspirés d’histoires réelles présentées dans Epic Magazine, les événements de chaque «chapitre» de Little America sont fictifs. L’acteur comique a récemment déclaré à NBC News qu’il comprenait les sentiments associés à essayer de comprendre où vous appartenez tout en naviguant sur «les valeurs contradictoires de l’Est et de l’Ouest».

“Ce n’est pas quelque chose que j’ai compris. Je pense que mon identité est encore un travail en cours. Je ne me sens pas pakistanais parce que je ne vis pas au Pakistan et parce que les gens au Pakistan ne m’acceptent pas comme les leurs – et ensuite comme en Amérique », a-t-il dit.

Il a poursuivi: «Je pense que le fait de sentir que vous faites partie d’un groupe dépend du fait que le groupe accepte votre adhésion. Et j’ai l’impression que, surtout maintenant en Amérique, il y a des parties importantes du pays qui ne me voient pas comme américain. »

Pourquoi «Little America» est-il interdit dans certains pays?

Dans la saison 1 de la série à succès, un épisode intitulé «The Son» a suivi «un réfugié syrien gay cherchant asile aux États-Unis». Pour cette raison, Little America a été interdit dans 11 pays du Moyen-Orient et d’Asie.

Le co-scénariste des épisodes non binaires, Amrou Al-Kadhi, serait «le cœur brisé», mais pas surpris, ajoutant qu’ils «savaient que nous n’irions pas jusque-là sans revers majeurs de dépeindre des perceptions« négatives »de la culture du Moyen-Orient à certains moments. “

«Nous étions extrêmement désireux d’éviter le récit selon lequel un immigrant« échappe à la terre arabe brune effrayante et arrive sur une terre américaine blanche et heureuse », et nous voulions vraiment exploiter les complexités du Moyen-Orient – c’est une culture majestueuse – tout en explorant son homophobie sans jugement », ont-ils déclaré à PinkNews.

Voici comment ceux qui ont vécu les vraies histoires derrière “Little America” ​​pensent de la série

L’histoire vraie derrière l’épisode est basée sur le récit de Shadi Ismail de déménager de Syrie à Boise, Idaho, craignant pour sa sécurité. Son histoire avait déjà paru sur Queerty.

Ismail aurait déclaré que la description de son histoire “l’avait ému aux larmes”.

“Toute ma vie, j’espérais voir un arabe gay à la télévision”, a-t-il déclaré au Washington Post. «Dans notre culture, on nous dit que nous devrions être tués parce que personne ne veut de nous. Et puis il s’avère que mon histoire sera celle de la télévision. »

Même les acteurs jouant les rôles ont ressenti l’effet de filmer une émission sur des sujets «controversés». Afin de lancer des acteurs arabes, la production a déménagé au Canada en raison de l’interdiction actuelle de voyager. Même l’acteur principal, Adam Ali, ne pouvait pas entrer dans le pays depuis Dublin après avoir quitté la Libye.

“Il existe d’innombrables autres Rafiq en ce moment dont la vie est menacée en raison de la politique mondiale actuelle, et ce que nous voulions faire, c’était leur donner une voix”, a déclaré Al-Kadhi.

«Tant qu’il existera une généralisation générale telle que celle imposée par l’interdiction, des millions de personnes comme moi aujourd’hui seront empêchées de participer à changer le monde.»

Les 11 pays qui ont interdit Little America n’ont pas tous été dévoilés.

Bien que le spectacle n’ait pas été créé pour faire une déclaration politique, Nanjiani a déclaré qu’ils n’étaient pas naïfs lors du développement du concept.

«Nous comprenons que montrer les immigrants comme des êtres humains est, malheureusement, une déclaration politique. Nous avons donc estimé que nous n’avions pas besoin de faire des déclarations politiques explicites dans le spectacle parce que son existence même de la nature des histoires que nous racontons est la déclaration politique », a-t-il déclaré.

“Que cela puisse ou non changer l’esprit des gens, je ne sais pas. J’adorerais que les gens qui ont toutes sortes de positions politiques le voient parce que je pense qu’ils se verront comme des gens qui ne ressemblent pas ou ne ressemblent pas du tout à ça. “

Quelle est la prochaine étape pour Nanjiani?

Le 6 novembre, Nanjiani fera ses débuts avec son corps de super-héros nouvellement sculpté en tant que Kingo dans Marvel’s Eternals. Son personnage fait partie du groupe vivant sur Terre pour le défendre des déviants.

“Cela se passe en grande partie de nos jours”, a-t-il déclaré au podcast New Deadline de Deadline. “Mon personnage, par exemple, est du genre” OK, nous sommes censés garder un profil bas, personne ne devrait le savoir “. Je deviens donc une star de cinéma de Bollywood, c’est mon identité secrète. Nous sommes censés garder le silence et je suis devenu la plus grande star de cinéma de Bollywood. “

Il a dit que travailler avec «le plus grand casting asiatique de l’histoire de MCU l’a ému.

“Je me disais:” Oh mon dieu, nous sommes passés d’aucun d’entre nous à autant en une seule scène “, at-il dit.