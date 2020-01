Pourquoi la star de ‘Mad Men’, January Jones, ne répondra probablement jamais à cette 1 question (alors ne demandez pas)

January Jones a joué un certain nombre de rôles avant de débarquer Mad Men, ce qui l’a catapultée dans un nom familier. Jones a joué Betty Draper de 2007 à 2015, bien que le spectacle soit tout aussi populaire aujourd’hui. S’il y a une chose que Jones veut que vous fassiez, c’est de se concentrer sur son travail. Cela dit, lisez la suite pour découvrir la seule chose que vous ne devriez pas demander à la star de Spinning Out.

Les fans ne respectent pas toujours les frontières avec January Jones

January Jones sur «Jimmy Kimmel Live» | Randy Holmes via .

L’actrice, January Jones, a commencé sa carrière en 1999, mais elle est surtout connue pour son rôle dans Mad Men, face à Hamm, Christina Hendricks, Elizabeth Moss, et plus encore.

Après les deux premières saisons, Jones a reçu des réactions négatives de la part des fans qui n’ont pas suivi les changements de Betty alors qu’elle s’éloignait de son mari, Don (Hamm).

«Les deux premières saisons, les gens étaient très empathiques et se sentaient mal pour elle… et étaient comme« Poor Betty »et les gens venaient vers moi et se sentaient mal pour moi», a-t-elle déclaré à ABC News. “Une fois qu’elle a quitté Don et a gagné son indépendance et a commencé à parler pour elle-même, elle a commencé à se responsabiliser … les gens la détestaient.”

Elle a expliqué comment les fans l’ont approchée dans la rue pour déclarer leur mécontentement en disant qu’ils étaient «méchants» avec elle. Elle a ajouté qu’au moment où Betty a pris du poids plus tard dans la série, les fans ont de nouveau sympathisé.

“Je suis un peu malade de la défendre, je l’aime et je suis triste de ne plus jamais pouvoir parler pour elle parce qu’elle est courageuse d’une manière que je ne serai jamais”, a-t-elle déclaré. “Elle est sérieusement défectueuse aussi mais nous le sommes tous.”

Jones a déclaré dans d’autres interviews qu’elle préférait rester concentrée sur sa carrière plutôt que sur sa vie personnelle. Pourtant, certains insistent pour poser le genre de questions auxquelles Jones pourrait ne jamais répondre (et n’a pas à le faire).

Jones a été impliqué dans un délit de fuite en 2010

Selon TMZ, Jones a été impliqué dans un accident de voiture à Los Angeles après avoir regardé un match de basket. Cet incident de juin 2010 suit toujours Jones aujourd’hui en raison de l’appel qu’elle a fait immédiatement après.

L’accident bizarre, dans lequel elle aurait heurté trois véhicules stationnés, puis s’est enfui à pied, s’est poursuivi. Le site a rapporté que Jones a laissé son permis à un témoin, a appelé le 911 de sa maison, puis est revenue avec un autre ensemble de vêtements. Elle aurait déclaré à la police que l’accident avait été causé par des paparazzis qui la suivaient.

De la maison, Jones a également appelé le chef célèbre Bobby Flay. Un témoin a mis en doute la sobriété de Jones tandis que Flay a expliqué qu’il venait juste de rencontrer Jones cette nuit-là. Il a affirmé qu’il lui avait donné son numéro après avoir parlé de remodeler sa cuisine et qu’il ne savait pas pourquoi elle l’appellerait après quelque chose de si terrifiant.

De nombreuses rumeurs ont circulé, surtout depuis que Flay et son [now] l’ex-femme, Stephanie March, a déjà eu sa juste part de problèmes conjugaux. Le divorce de Flay n’a été finalisé qu’en 2015, mais au milieu du crash de Jones, les gros titres d’une liaison avec Jones se sont propagés.

March et Flay se sont battus en justice, mais en septembre 2011, Jones a donné naissance à un petit garçon, Xander Jones.

Voici la 1 question à ne jamais poser à Jones

En raison de l’intervalle de temps entre cet accident de voiture, l’appel curieux à Flay et la naissance de son fils un an plus tard, beaucoup sont tentés d’interroger Jones sur la paternité d’Alex. Non.

«Ce n’est tout simplement pas quelque chose que le public doit savoir. Je ne divulgue pas mes préférences sexuelles. Il y a des parties de votre vie – quel que soit votre travail – qui devraient rester privées », a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2013.

Flay n’est pas le seul nom que certains ont spéculé en tant que père d’Alex. Un ancien de la SNL, Jason Sudeikis, le directeur de première classe de Matthew Vaughn, Matthew Vaughn, et l’acteur Michael Fassbender sont restés les principaux suspects parmi les théoriciens. Jones refuse de confirmer ou de nier toute rumeur concernant le père biologique d’Alex, et nous ne pouvons pas lui en vouloir.

«D’autres acteurs m’ont conseillé de garder certaines choses près du gilet. Lorsque vous devenez une personnalité publique, les gens veulent tout savoir sur vous, puis [they] le séparer – il devient négatif. Quand mon fils pose ces questions, je veux qu’il [hear it from me]. Je ne veux pas qu’il soit en mesure de Google. “

Les parents du monde entier pourraient convenir que Jones protégeant son fils d’une douleur émotionnelle potentielle est totalement comparable. Cela mis à part, Jones a déclaré qu’elle souhaitait que l’accent soit mis sur ses projets.

“En tant qu’acteur, si les gens savent trop de choses sur vous, ils ne vous croiront pas dans un certain personnage”, a-t-elle déclaré. “Vous ne voulez pas que les gens aient une idée préconçue de qui vous êtes.”

En ce qui concerne les réticences à l’égard des choix effectués, Jones prend tout cela dans la foulée.

“Je ne crois pas au regret. J’essaie juste d’être une meilleure personne. Essayez d’être une meilleure maman », a-t-elle dit à Red. Elle a ajouté que son fils était entouré de modèles masculins positifs et qu’elle n’avait pas «besoin» d’un partenaire.

«Il faudrait que ce soit quelqu’un de si incroyable que je voudrais faire de la place. Quelqu’un qui contribuerait à mon bonheur et ne l’en retirerait pas. »

Alex a maintenant huit ans. Malgré le cycle de nouvelles impitoyable, Jones fait ce qui est le mieux pour elle et Alex.