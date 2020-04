Pourquoi la «Station 19» n’est-elle pas ce soir, le 23 avril? La saison 3 reviendra avec de nouveaux épisodes plus tôt que vous ne le pensez

Désolé, fans de Shondaland. La station 19 n’est pas allumée ce soir, le 23 avril 2020. Mais ne vous inquiétez pas. Le drame ABC reviendra en un clin d’œil et il reste encore quelques épisodes avant la diffusion finale de la saison. Mais pourquoi n’y a-t-il pas un nouvel épisode de Station 19 Saison 3 cette semaine? Il semble qu’un autre événement très attendu prendra le relais.

La raison pour laquelle la saison 3 de «Station 19» n’est pas diffusée ce soir, 23 avril 2020

Barrett Doss dans le rôle de Vic Hughes sur «Station 19» | Mitch Haaseth via .

Le 16 avril, ABC a révélé que le prochain épisode de la saison 3 de Station 19 serait diffusé le jeudi 30 avril à 21 h. EST. Cela signifie que le drame médical ne diffusera pas de nouvel épisode le 23 avril.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent peut-être pas, ABC diffusera le repêchage de la NFL 2020, qui débutera à 20 h. EST. L’événement se poursuivra tout au long de la soirée et se déroulera pendant la plage horaire de Station 19. La saison 6 de Shondaland How to Get Away With Murder sera également retardée. Mais encore une fois, les fans de Station 19 et HTGAWM n’auront qu’à attendre une semaine pour que les nouveaux épisodes reprennent comme d’habitude.

Que se passe-t-il lorsque ‘Station 19’ Saison 3, épisode 14 revient?

Lorsque Station 19 Saison 3 sera de retour le 30 avril, la série ABC continuera avec son 14e épisode, intitulé “Les fantômes qui me hantent”. Et malgré le bref hiatus, le nouvel épisode reprendra là où nous nous étions arrêtés.

Dans l’épisode du 16 avril, l’équipe A a pleuré la mort de Pruitt Herrera (Miguel Sandoval). L’équipage a participé à une collecte de fonds organisée par Vic Hughes (Barrett Doss). Pendant ce temps, Andy Herrera (Jaine Lee Ortiz) a pris un congé avec son nouveau mari, Robert Sullivan (Boris Kodjoe), à ​​ses côtés. Puis, dans une série d’événements, Emmett Dixon (Lachlan Buchanan) a parlé à Ben Warren (Jason George) de l’overdose de Sullivan lors de son premier jour.

Pendant ce temps, le synopsis de la station 19 de la saison 3, épisode 14 promet aux fans que certains secrets vont couler. La description se lit comme suit:

Andy retourne au travail pendant qu’elle et Jack [Grey Damon] lutter pour sauver les gens pris au piège dans un bowling qui s’effondre. Pendant ce temps, Ben confronte Sullivan à propos de son problème de drogue; et la mère de Maya, Katherine [Ivana Shein], paie Maya [Danielle Savre] une visite.

Combien d’épisodes restent avant la finale de la saison 3 de «Station 19»?

La saison 16 de Grey’s Anatomy peut avoir pris fin tôt en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cependant, la showrunner Krista Vernoff a confirmé la production enveloppée de Station 19 Saison 3 avant que tout ne s’arrête. Elle a également révélé combien d’épisodes le cycle actuel recevra.

“Nous avons tourné # Station19 plus tôt cette année!” Vernoff a écrit sur Twitter. “Vous pouvez voir les 16 épisodes !!”

Maintenant, nous savons que Station 19 a encore trois épisodes jusqu’à la fin de la troisième saison. Deadline a également annoncé que la grande finale sera diffusée le jeudi 14 mai. Il n’y aura donc plus d’interruptions entre le retour du 30 avril et l’épisode final.

Pendant ce temps, Vernoff a partagé les deux derniers épisodes de Station 19, la saison 3 impliquera quelques croisements de Grey’s Anatomy. Puis dans une interview avec TVLine, le showrunner a taquiné que les épisodes mettront en évidence ce qui était censé se passer dans la finale de la saison de la série phare.

“Ironiquement, lorsque les fans regarderont les épisodes 15 et 16 de Station 19, ils auront probablement une idée de ce que nous avions prévu [the original Grey’s finale]», A déclaré Vernoff.

Le 14 avril, TVLine a annoncé que la finale originale de la saison 16 de Grey’s Anatomy allait présenter un «événement cataclysmique» qui pourrait potentiellement entraîner la mort d’un personnage majeur. Si les deux derniers épisodes de Station 19 impliquent des croisements, il est probable que quelque chose de gros arrive. Alors restez à l’écoute. Ça va être une course intéressante.

