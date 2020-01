Pourquoi la suggestion de David Schwimmer pour un redémarrage des «amis» n’est pas bien prise en compte

La star des amis, David Schwimmer, a incendié Twitter cette semaine en suggérant que la série pourrait être redémarrée en tant qu ‘«amis noirs ou amis asiatiques». L’idée n’a pas été très bien acceptée par un grand nombre de personnes.

Beaucoup disent que son commentaire montre un peu de vision tunnel de la part de Schwimmer, avec la perspective limitée d’un objectif Friends.

Voici comment sa suggestion a été reçue.

Sa réaction à la critique des «amis»

Dans une conversation avec The Guardian, Schwimmer a été invité à faire part de ses réflexions sur, bien sûr, la popularité de Friends, mais aussi sur la déception des téléspectateurs de la génération Y avec certaines des blagues et des histoires de l’émission sur le poids de Monica, le père travesti de Chandler et son peur d’être perçu comme gay.

“Je m’en fiche”, a déclaré Schwimmer. «La vérité est également que cette émission a été révolutionnaire en son temps pour la façon dont elle a traité le sexe avec désinvolture, le sexe protégé, le mariage gay et les relations. Le pilote de l’émission était la femme de mon personnage l’a quitté pour une femme et il y avait un mariage gay, de mon ex et de sa femme, auquel j’ai assisté. “

«Je pense qu’une grande partie du problème aujourd’hui dans tant de domaines est que si peu est pris en contexte. Il faut le regarder du point de vue de ce que la série essayait de faire à l’époque. . . “

La solution de David Schwimmer pour des «amis» plus modernes

Schwimmer semblait ne pas juger tout à fait juste de juger une émission de 25 ans à la lumière des opinions d’aujourd’hui sur la vie depuis lors. Il a proposé une solution aux fans qui estimaient que Friends n’était pas à la hauteur de cet aspect.

“Peut-être qu’il devrait y avoir des amis noirs ou des amis asiatiques”, a-t-il suggéré. «Mais j’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L’une des premières petites amies que j’ai eues dans la série était une femme d’origine asiatique et américaine, et plus tard j’ai fréquenté des femmes afro-américaines. Ce fut une poussée très consciente de ma part. “

Schwimmer a reçu un tourbillon de commentaires de Twitter – et une star de «Living Single»

Le commentaire de Schwimmer ne s’est pas bien passé sur Twitter, de nombreux commentaires sur Twitter exprimant leur indignation devant leur opinion sur la pensée de Schwimmer selon laquelle Friends était une sorte de porte-étendard des sitcoms de l’ensemble d’amis.

De nombreux tweets ont cherché à rappeler à l’acteur de 53 ans que Living Single, la sitcom de cinq saisons sur six professionnels afro-américains vivant dans un appartement de Brooklyn à Brownstone, avait été diffusée en premier avant Friends. Il a commencé à être diffusé en 1993, tandis que Friends a commencé en 1994.

Une rafale de tweets est apparue, disant «nous avons notre propre plan pour un redémarrage, nous n’avons pas besoin de la version mayo. nous sommes bons #davidschwimmer. ”

Un autre a déclaré: «Imaginez-vous en train de penser que vous êtes progressiste mais ne réalisez pas que vous étiez en train de redémarrer une émission noire #LivingSingle #DavidSchwimmer.

La star célibataire vivante Erika Alexander ne pouvait pas non plus résister à l’idée de remettre Schwimmer sur la bonne voie, en tweetant “Hey @DavidSchwimmer @FriendsTV – tu me dis sérieusement que tu n’as jamais entendu parler de #LivingSingle? Nous avons inventé le modèle! Bienvenue frère. 😉 “