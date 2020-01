Pourquoi la WWE est-elle passée à BT Sport? Les clients de Sky Sports ne sont pas satisfaits après la fin du partenariat de 30 ans – HITC

Photo de … (STRINGER / . via .

La couverture de la lutte au Royaume-Uni est prévue pour un bouleversement énorme car BT Sport a remporté les droits de montrer la WWE.

Vous n’auriez jamais vraiment pensé que la chaîne de télévision diffusant un sport en particulier aurait autant d’importance, mais à mesure que les réactions des fans commencent à affluer pour le nouveau contrat de couverture de BT Sport pour la WWE, vous pouvez dire que cela a touché beaucoup de fans.

BT n’a épargné aucune dépense dans la promotion de son nouvel accord pour montrer à la WWE des véhicules sur le thème de la lutte repérés dans tout Londres aujourd’hui (15 janvier).

Mais comme beaucoup louent le nouvel accord et ont hâte de le regarder, les médias sociaux ont été inondés de fans mécontents qui ont maintenant le choix de payer plus ou de ne pas regarder du tout.

La WWE bouge!

Après 30 ans de diffusion de lutte, Sky Sports a perdu le droit de montrer la WWE au Royaume-Uni.

Au lieu de cela, BT Sport, qui a récemment secoué le marché britannique de la couverture du football, a remporté les droits et leur couverture commence à partir du 15 janvier et se déroulera pour ce qui est décrit comme un «accord pluriannuel».

BT Sport diffusera toutes les actions WWE de Raw, Smackdown et NXT sur ses chaînes standard tandis que les événements à la carte tels que WrestleMania seront disponibles sur BT Sport Box Office.

Pourquoi la WWE est-elle passée à BT?

Dans l’annonce officielle de l’accord avec BT Sport, Stefan Kastenmüller, vice-président directeur et directeur général de la WWE, a déclaré: «Nous sommes heureux de commencer un nouveau chapitre passionnant pour la WWE dans la région alors que nous rejoignons l’offre innovante et le portefeuille impressionnant de BT Sport. contenu sportif premium. “

Cette déclaration ne révèle pas grand-chose, cependant, et fait simplement référence à la quantité déjà animée de contenu sportif sur BT qui comprend également la Premier League, la Ligue des Champions et le football Europa League ainsi que Moto GP et UFC.

Il y a de fortes chances que le règne de Sky en tant que diffuseur exclusif de la WWE ait pris fin parce que BT Sport était simplement prêt à payer plus pour les droits, tout comme Channel 4 a arraché The Great British Bake Off à la BBC en 2017.

Ou si vous remontez plus loin, comment Sky a lui-même pris les droits de Formule 1 de la BBC gratuite et par la suite de Channel 4 qui se limitent désormais à ne montrer que les faits saillants.

Les clients de Sky Sports ne sont pas satisfaits

Le passage de la WWE à BT Sport a laissé les clients fidèles de Sky quelque peu déçus, car ils ont le choix entre dépenser plus d’argent pour payer BT ou simplement cesser de regarder le sport.

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux depuis que BT a révélé qu’ils avaient gagné les droits de la WWE pour exprimer leur mécontentement.

Un utilisateur de Twitter a commenté: «Décision absolument atroce. Sera de retour dans le ciel après la fin du contrat. Vous allez perdre tant de téléspectateurs britanniques. “

Un autre a ajouté: «Je pense que le seul problème est combien de personnes passeront de Sky à BT uniquement pour la WWE? Mes gars et moi adorons ça, mais je ne suis pas prêt à payer l’argent supplémentaire juste pour l’avoir pour la lutte. “

Et enfin, un utilisateur de Twitter a commenté avec ce gif, pour résumer leurs sentiments:

Cependant, bien que les clients de Sky ne soient pas satisfaits, les habitués de BT Sport seront sans aucun doute ravis qu’un autre sport ait été ajouté à une collection déjà impressionnante, comme le montre clairement ce fan: «Pour être honnête, @btsport va être la meilleure chose qui ait est arrivé à @WWE depuis longtemps, la publicité des concurrents, leur propre poignée Twitter et ils embrassent la marque, quelque chose que #SkySports n’a jamais fait! Continuez sur #WWEonBT 2020 et au-delà. »